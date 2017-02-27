alter написав:Я точно помню, что видел покупку по 25,99 вместо того, чтобы купить на предыдущих неделях по 26,18 например. Но для этого у каждого своя голова на плечах.
Якійсь пішли вже відверті маніпуляції. А ви знаєте яка покупка валюти вночі на летовищах, чи в вокзалах? Да і 26.18 ви би точно не купували, а чекали би ще дешевше і точно прогавили би дно. Так гарно потім пройтись по крайнім точкам ринку, заднім числом, він такий розумний як моя дружина потім(с) І я так і не зрозумів, зараз вам треба продати чи купити(((
Никаких манипуляций. Такая позиция (25,99) точно была, я ее запомнил, об этом и написал, хотя на тот момент более важны курсы продаж, которые помню только приблизительно. А про вашу жену не надо, по 26,18 я точно покупал (и даже более того, есть возможность это подтвердить), хотя, к огромному моему сожалению, в намного меньшем объеме, чем стоило. Утешаю себя тем, что в смену тренда длительностью в год было тяжело поверить.
Hotab написав:И по сути дела, можно сколько угодно здесь считать , сколько клетчатых сумок валюты передают заробитчане и заводят долларов экспортёры олии с пшеницей, можно сколько угодно смеяться с покупателей по 26.3, но стоит в СМИ написать "100тыс ихтамнетов у границы"(которые там все лето были) , да ещё пару с виду плевых причин ,как почти +1 грн за декаду. Все,что нужно знать о прогнозировании в нашей стране.
Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок. Пара плевых причин (кроме ихтамнетов). Начну из далека: - обезьяны с гранатами в руководстве страной (это одна из больших проблем); - коронакризис вместе с лохдаунами и вакцинаторной истерией (не удивлюсь, если узнаю о особняках в Лондоне у главных вакцинаторов); - инфляция; - повышение ставки ФРС; - жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб; - нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы. И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект. ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб). Запасы на 24.11.21 -16466 неизвлекаемый газ - 4662 нерезиденты - 1300 Вчера потребили - 0,0814 До конца отопительного сезона -140 дней Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396. Что реально есть: 16466-4662-1300=10504. 10504<11396
В Кремле заявили, что Российская Федерация нападет на Украину в том случае, если она присоединится к Североатлантическому Альянсу (НАТО), заявил советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов.
ПО логике надо нападать до того как нас возьмут в альянс, иначе придется воевать с США а Германия перестанет покупать газ.
Градус истерии подняли и так нормально. Не стоит поддерживать повторными неточными цитатами этот разгон. Или есть цель на 28?
Там месидж другой - старый кремлядский нарратив: Украина - не субьект, старшОго зови, буим с американцами торговаться, чтоб мы не заехали в Прибалтику - отвалите с Украины, зона природных интересов, даешь "финляндизацию". То есть ничего за последние лет 13 не поменялось. НАТО тут так - фигура речи, лапша внутреннего производства и потребления, после 2008 о членстве серьезно говорить нельзя. Да и нафиг надо? Есть более перспективные военные союзы.
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 25 лис, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
oleg49 написав:Вчера потребили - 0,0814 До конца отопительного сезона -140 дней Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396. Что реально есть: 16466-4662-1300=10504. 10504<11396
Взимку газ теж видобувають, хоча прикрутити, скоріш за все, доведеться.
lapay написав:Взимку газ теж видобувають, хоча прикрутити, скоріш за все, доведеться.
Вже рокетники зовсім подуріли, вже всіх клянуть, щоб всі замерзли, аби продати доллар хочаб по тій ціні як брали пару років назад. Добре хоч хутіна кличуть тільки в думках, а не на форумі. А то акція "пососи" в питанні краха їх вже відверто напрягає
zРадио написав:Меморандум с МВФ в экономических цифрах, а не журналистских жареных новостях:
1. Прогноз роста ВВП на 2021-й снижен с 3,5% до 3,2% (при фактическом росте по итогам 9 месяцев года всего на 2% и падении в 2020-м на 4%). 2. Экспорт в 2022-м снизится (-1,9%), импорт - продолжит расти (+10,9%). Все дальнейшие годы до 2026-го импорт будет расти опережающими экспорт темпами. 3. Безработица вернется на докризисный уровень (<8,5%) в 2023-м. 4. Инфляция будет снижаться с 7,5% в 2022-м до целевого уровня НБУ 5% к 2026-му. 5. Номинальная зарплата продолжит расти быстрее инфляции - т.е. реальная зарплата продолжит расти (правда, темпы роста сильно уменьшатся). 6. В 2022-м предполагается увеличение фискальной нагрузки на 0,5% ВВП, или 28 млрд грн. 7. Валовое накопление основного капитала (ВНОК) вернется на докризисные уровни >15% уже в 2022-м. 8. Текущий счет будет отрицательным все годы прогноза, кроме нынешнего (0%), будет ухудшаться с течением времени. 9. ПИИ (% от ВВП) будут снижаться с 3,3 в 2021-м (3,4 в докризисном 2019-м) до 2,3-2,5 в последующие годы. 10. ЗВР прогнозируются стабильными на уровне 28-29 млрд долларов все годы прогноза.
Из неэкономических прогнозов - вакцинированными от ковид по крайней мере одной дозой на конец 2021-го будут 17 млн украинцев.
1.+ 2.Не впаде експорт у 2022. Із врожаю цього року в цьому році (липень-грудень) буде експортовано 30, у наступному (січень - червень) - 35 млн.т. Ціни на зерно підтримає висока ціна нафти. ЗРС буде трохи дешевшою, аніж цього року. Сталь не буде дешевшою через дорогу енергію. Олії експортована взагалі менше 1/3 врожаю. Врожай озимини 2022 року буде непоганим. Імпорт може вирости за рахунок збільшення вартості нафтопродуктів. 3-7 + 8 не буде платіжний баланс 2022 гірше за 2021. 9 + 10. ЗВР будуть зростати.
akido написав:.. То чому б не взяти за основу динаміку цін виробників, а не ціну якоїсь віртуальної корзини непотребу ?..
я о том же. Иначе будем вместо куриного филе грызть куриные спинки, а статистика это "не заметит", бо "издержки" и "все равно щитаицца курятиной". Там куда не ткнись. Статистика и не заметит фактическое ухудшение качества жизни пэрэсичного, бо "цэ така мэтодыка"
Что-то мода на чучхе пошла... весь мир шагает не в ногу
lapay написав:Взимку газ теж видобувають, хоча прикрутити, скоріш за все, доведеться.
Вже рокетники зовсім подуріли, вже всіх клянуть, щоб всі замерзли, аби продати доллар хочаб по тій ціні як брали пару років назад. Добре хоч хутіна кличуть тільки в думках, а не на форумі. А то акція "пососи" в питанні краха їх вже відверто напрягає
Уважаемый Владимир , бросьте Вы эту риторику .
Разве люди, валютчики, селяне, экспортеры раскачивают курс ? Разве ВЫ не читали СИБАРИТА , ОРЕСТА ,? Они же писали , что доллар растет в мире . Вот и происходят такие события Не вечно же ему укрепляться .....Вот сегодня и Уважаемый ЛОБ писал как себя вести при переходе из валюты в валюту .Даже ДАЛ ОТМАШКУ когда покупать евро .
Нельзя так реагировать , на то , что происходит независимо от жителей Украины .
А реакция людей на движения доллара вполне нормальная, слишком тяжело зарабатываются деньги , чтобы бездарно их потерять . Их тяжело вернуть , а вот попасть на навешивание ярлыков ,вполне .
zРадио написав:Меморандум с МВФ в экономических цифрах, а не журналистских жареных новостях:
1. Прогноз роста ВВП на 2021-й снижен с 3,5% до 3,2% (при фактическом росте по итогам 9 месяцев года всего на 2% и падении в 2020-м на 4%). 2. Экспорт в 2022-м снизится (-1,9%), импорт - продолжит расти (+10,9%). Все дальнейшие годы до 2026-го импорт будет расти опережающими экспорт темпами. 3. Безработица вернется на докризисный уровень (<8,5%) в 2023-м. 4. Инфляция будет снижаться с 7,5% в 2022-м до целевого уровня НБУ 5% к 2026-му. 5. Номинальная зарплата продолжит расти быстрее инфляции - т.е. реальная зарплата продолжит расти (правда, темпы роста сильно уменьшатся). 6. В 2022-м предполагается увеличение фискальной нагрузки на 0,5% ВВП, или 28 млрд грн. 7. Валовое накопление основного капитала (ВНОК) вернется на докризисные уровни >15% уже в 2022-м. 8. Текущий счет будет отрицательным все годы прогноза, кроме нынешнего (0%), будет ухудшаться с течением времени. 9. ПИИ (% от ВВП) будут снижаться с 3,3 в 2021-м (3,4 в докризисном 2019-м) до 2,3-2,5 в последующие годы. 10. ЗВР прогнозируются стабильными на уровне 28-29 млрд долларов все годы прогноза.
Из неэкономических прогнозов - вакцинированными от ковид по крайней мере одной дозой на конец 2021-го будут 17 млн украинцев.
1.+ 2.Не впаде експорт у 2022. Із врожаю цього року в цьому році (липень-грудень) буде експортовано 30, у наступному (січень - червень) - 35 млн.т. Ціни на зерно підтримає висока ціна нафти. ЗРС буде трохи дешевшою, аніж цього року. Сталь не буде дешевшою через дорогу енергію. Олії експортована взагалі менше 1/3 врожаю. Врожай озимини 2022 року буде непоганим. Імпорт може вирости за рахунок збільшення вартості нафтопродуктів. 3-7 + 8 не буде платіжний баланс 2022 гірше за 2021. 9 + 10. ЗВР будуть зростати.
17 мільйонів вакцинують
Могу дать и свою оценку. В будущем сверимся )
1. Рост ВВП в 2021-м будет гораздо ближе к 2,5%, нежели 3,2%. 2. Экспорт в 2022-м заметно снизится - на 10-15%. Импорт - просто не вырастет (останется плюс-минус на текущем уровне). 3-8. +. 9. Вероятен отток ПИИ в 2022-2023 гг на ужесточении ДКП ФРС. 10. ЗВР в 2022-2023 гг снизятся - их придется тратить на балансирование сальдо платежного баланса на фоне уменьшения предложения доллара на мировом финансовом рынке. С 2024-го - будут расти (восполняться)
PS: геополитический риск, вероятность которого сильно выросла за последние недели по заявлениям разведовательных служб, в расчет не беру - его последствия практически невозможно прогнозировать