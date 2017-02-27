zРадио написав:

Меморандум с МВФ в экономических цифрах, а не журналистских жареных новостях:1. Прогноз роста ВВП на 2021-й снижен с 3,5% до 3,2% (при фактическом росте по итогам 9 месяцев года всего на 2% и падении в 2020-м на 4%).2. Экспорт в 2022-м снизится (-1,9%), импорт - продолжит расти (+10,9%). Все дальнейшие годы до 2026-го импорт будет расти опережающими экспорт темпами.3. Безработица вернется на докризисный уровень (<8,5%) в 2023-м.4. Инфляция будет снижаться с 7,5% в 2022-м до целевого уровня НБУ 5% к 2026-му.5. Номинальная зарплата продолжит расти быстрее инфляции - т.е. реальная зарплата продолжит расти (правда, темпы роста сильно уменьшатся).6. В 2022-м предполагается увеличение фискальной нагрузки на 0,5% ВВП, или 28 млрд грн.7. Валовое накопление основного капитала (ВНОК) вернется на докризисные уровни >15% уже в 2022-м.8. Текущий счет будет отрицательным все годы прогноза, кроме нынешнего (0%), будет ухудшаться с течением времени.9. ПИИ (% от ВВП) будут снижаться с 3,3 в 2021-м (3,4 в докризисном 2019-м) до 2,3-2,5 в последующие годы.10. ЗВР прогнозируются стабильными на уровне 28-29 млрд долларов все годы прогноза.Из неэкономических прогнозов - вакцинированными от ковид по крайней мере одной дозой на конец 2021-го будут 17 млн украинцев.