zРадио написав:Goldman Sachs прогнозирует ускорение тейперинга до 30 млрд долларов с января (соответственно, его завершение в марте, а не июне) и 3 повышения ставки ФРС в 2022-м. Чем это грозит нам, много раз объяснял, и повторяться не вижу смысла
финансовый рынок это такое место, где у всех есть много идей и мнений, а все деньги в конце-концов забирает Goldman Sachs. Пацаны явно подыгрывают своей длинной позиции Иначе молчали бы в тряпочку )
Их клиенты держат сейчас огромное количество шортов против доллара - и на валютном, и на долговом, и на фондовом рынках. С тем, что Голдман их побреет, я не спорю. Но ведь предупреждает об этом честно Просто с помощью лексики, которую не все понимают (или не хотят понимать - действия большинства на рынке иррациональны)
вот контраргумент против турбо-режима. раздали много дешевых денег. которые не спешат возвращать. если раздавать меньше и дороже, то не спешить будут еще больше. Байден ради дезинфляции и рейтинга будет валить банки? камон, а как же закулиса? https://interfax.com.ua/news/economic/782079.html
oleg49 написав:ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб). Запасы на 24.11.21 -16466 неизвлекаемый газ - 4662 нерезиденты - 1300 Вчера потребили - 0,0814 До конца отопительного сезона -140 дней Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396. Что реально есть: 16466-4662-1300=10504. 10504<11396
Невірно. https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/ Баланс газу наступний. Видобуток - 55. Підйом - 80. Експорт - 17. Добове споживання - 118. Фокус в тому, що з середини березня споживання падає приблизно вдвічі. В квітні - відбір падає до 0. Нерезиденти в такому темпі зможуть експортувати газ лише до середини лютого в них лише 1.3 млрд. куб. м ресурсу. З кінця грудня запускається ЗАЕС-2. Це прибере з ринку газові балансуючі ТЕЦ (0,5-0,7) ГВт. А це скорочення споживання на 4-5 млн. куб. на день або на 500 млн. куб. за сезон. Газу вистачить. Ще 3-4 млрд. куб. м лишиться. За умови морозів як минулого року лишиться 1-2.
matroSkin написав:вот контраргумент против турбо-режима. раздали много дешевых денег. которые не спешат возвращать. если раздавать меньше и дороже, то не спешить будут еще больше. Байден ради дезинфляции и рейтинга будет валить банки? камон, а как же закулиса? https://interfax.com.ua/news/economic/782079.html
Во-первых, что такое дезифляция? Это дефляция, или другое неизвестное мне понятие?
Во-вторых, в американской экономике все хорошо и тейперинг ее не завалит, как не завалил в 2014-2015 гг. Риску подвержены рынки, накачанные высокоспекулятивным долларом - все эмитенты долговых ЦБ, чьи кредитные рейтинги <= "BBB" (включая нас с рейтингом "B"). Именно этими деньгами через повышение купона по трежерис будет кредитоваться Минфин США, не имея возможности продавать долг напрямую ФРС
zРадио написав:1. Рост ВВП в 2021-м будет гораздо ближе к 2,5%, нежели 3,2%. 2. Экспорт в 2022-м заметно снизится - на 10-15%. Импорт - просто не вырастет (останется плюс-минус на текущем уровне).
Не дочекаєтесь. За словами Лещенка та моїми оцінками кукурудзи цього року буде більше 40 млн.т. причому суттєво більше. До кукурудзи зеровних було 46 млн.т. З кукурудзою буде під 90. У порівнянні з 65 млн. т. минулого року. Це близько +35-38% до минулого року. Те саме з олійними та бурячками. Металургія дасть +3% до 2020. Єдине, що можуть зробити це зібрати частину кукурудзи 2022 роком (її дійсно можуть завершувати прибирати в січні), щоб отримати +3% ВВП і не морочитись з VRI.
lapay написав:Взимку газ теж видобувають, хоча прикрутити, скоріш за все, доведеться.
Вже рокетники зовсім подуріли, вже всіх клянуть, щоб всі замерзли, аби продати доллар хочаб по тій ціні як брали пару років назад. Добре хоч хутіна кличуть тільки в думках, а не на форумі. А то акція "пососи" в питанні краха їх вже відверто напрягає
Уважаемый Владимир , бросьте Вы эту риторику .
Разве люди, валютчики, селяне, экспортеры раскачивают курс ? Разве ВЫ не читали СИБАРИТА , ОРЕСТА ,? Они же писали , что доллар растет в мире . Вот и происходят такие события Не вечно же ему укрепляться .....Вот сегодня и Уважаемый ЛОБ писал как себя вести при переходе из валюты в валюту .Даже ДАЛ ОТМАШКУ когда покупать евро .
Нельзя так реагировать , на то , что происходит независимо от жителей Украины .
А реакция людей на движения доллара вполне нормальная, слишком тяжело зарабатываются деньги , чтобы бездарно их потерять . Их тяжело вернуть , а вот попасть на навешивание ярлыков ,вполне .
Словоблудів які не знають що мінімум по євро не 1.05, а на сєпарресурсі вилізують піаністам усі круглі я не читаю. Вистачає таких перевертнів в житті. Сибарит теж пише, що приємно загальній біомасі, якщо не виросте, то скоріш за все впаде, а якщо не буде першого і другого, то може бути боковик. Я теж такє не люблю, в мене більше в житті чорного і червоного, а не безстатевого сірого. Про прогнози ЛОБа я знаю одне, в 2008-му він усією котлеткою усівся в фунт по курсу більше ніж 2 за доллар, а також серед знайомих нив, що купив в Ялті хату за сотку зелені в кредит, голі стіни і не знав як за неї сплачувати, коли курс стрибнув з 5 на 8.
До чого тут курс доллара в світі я теж не можу зрозуміти, це точно натягують котіка на щось не живе. В нас немає фондового ринку, нерези в ОВДП усі з Кіпра, експорт в ціні дуже дорогий, імпорт нище плінтуса, головний ворог гривні це НБУ, який грає проти нацвалюти, навіть яникі були адекватніші в цьому питанні, бо за гривню гризли горлянку, а не валили як шобла 200 в 4 рази.
А також вважаю, що справжні патріоти повинні бути хоча б на 50% в гривні, а не бажати всім замерзнути. Дякую за увагу, хай щастить.
Ще додам. Щоб впав попит та ціни на зерно треба, щоб нафта впала хоча б до 50. А цього не станеться яка б не була політика центробанків, бо пересічні по всьому світу накупили "кросоверів" з витратами палива на 20% більшими за економ-авто. І цей процес поки що продовжується. І нафта скоріш за все буде по 100, аніж по 50, підтягнувши за собою кукурудзу до 300 (завдяки переробці останньої в біоетанол).
Denik написав:Невірно. https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/ Баланс газу наступний. Видобуток - 55. Підйом - 80. Експорт - 17. Добове споживання - 118. Фокус в тому, що з середини березня споживання падає приблизно вдвічі. В квітні - відбір падає до 0. Нерезиденти в такому темпі зможуть експортувати газ лише до середини лютого в них лише 1.3 млрд. куб. м ресурсу. З кінця грудня запускається ЗАЕС-2. Це прибере з ринку газові балансуючі ТЕЦ (0,5-0,7) ГВт. А це скорочення споживання на 4-5 млн. куб. на день або на 500 млн. куб. за сезон. Газу вистачить. Ще 3-4 млрд. куб. м лишиться. За умови морозів як минулого року лишиться 1-2.
Навіть якщо газу вистачить, в чому сумнівів особливих немає - наступного року потрібно буде ~ $10 млрд, щоб заповнити газові сховища знову. Враховуючи, що контрактів на поставку газу в таких об'ємах немає - доведеться купувати на спотовому ринку, а там ціну будуть тримати, розуміючи, який жирний клієнт с пустими бідонами нікуди не дінеться.
Denik написав:Ще додам. Щоб впав попит та ціни на зерно треба, щоб нафта впала хоча б до 50. А цього не станеться яка б не була політика центробанків, бо пересічні по всьому світу накупили "кросоверів" з витратами палива на 20% більшими за економ-авто. І цей процес поки що продовжується. І нафта скоріш за все буде по 100, аніж по 50, підтягнувши за собою кукурудзу до 300 (завдяки переробці останньої в біоетанол).
У цій схемі є одна проблема - мільярди доларів, які потрібно інвестувати у наступний урожай, закупивши добрив, які взлетять у ціні на 300-400%. Чи знайдуться ці мільярди, враховуючи те, що гарантій високих цін на продовольство по результатам сезону може не бути, і почнуться збитки.
Будуть саджати без добрив, урожайність наступного року повернеться років так на 10-20 назад.
Висока цьогорічна врожайність - це виключно дешева складова (дизель та мінеральні добрива)