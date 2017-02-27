Додано: Чет 25 лис, 2021 20:28

холява написав: somilitark написав: lapay написав: Взимку газ теж видобувають, хоча прикрутити, скоріш за все, доведеться. Взимку газ теж видобувають, хоча прикрутити, скоріш за все, доведеться.

Вже рокетники зовсім подуріли, вже всіх клянуть, щоб всі замерзли, аби продати доллар хочаб по тій ціні як брали пару років назад.

Добре хоч хутіна кличуть тільки в думках, а не на форумі.

А то акція "пососи" в питанні краха їх вже відверто напрягає Вже рокетники зовсім подуріли, вже всіх клянуть, щоб всі замерзли, аби продати доллар хочаб по тій ціні як брали пару років назад.Добре хоч хутіна кличуть тільки в думках, а не на форумі.А то акція "пососи" в питанні краха їх вже відверто напрягає



Уважаемый Владимир , бросьте Вы эту риторику .



Разве люди, валютчики, селяне, экспортеры раскачивают курс ?

Разве ВЫ не читали СИБАРИТА , ОРЕСТА ,?

Они же писали , что доллар растет в мире .

Вот и происходят такие события

Не вечно же ему укрепляться .....Вот сегодня и Уважаемый ЛОБ писал как себя вести при переходе из валюты в валюту .Даже ДАЛ ОТМАШКУ когда покупать евро .



Нельзя так реагировать , на то , что происходит независимо от жителей Украины .



А реакция людей на движения доллара вполне нормальная, слишком тяжело зарабатываются деньги , чтобы бездарно их потерять .

Их тяжело вернуть , а вот попасть на навешивание ярлыков ,вполне . Уважаемый Владимир , бросьте Вы эту риторику .Разве люди, валютчики, селяне, экспортеры раскачивают курс ?Разве ВЫ не читали СИБАРИТА , ОРЕСТА ,?Они же писали , что доллар растет в мире .Вот и происходят такие событияНе вечно же ему укрепляться .....Вот сегодня и Уважаемый ЛОБ писал как себя вести при переходе из валюты в валюту .Даже ДАЛ ОТМАШКУ когда покупать евро .Нельзя так реагировать , на то , что происходит независимо от жителей Украины .А реакция людей на движения доллара вполне нормальная, слишком тяжело зарабатываются деньги , чтобы бездарно их потерять .Их тяжело вернуть , а вот попасть на навешивание ярлыков ,вполне .

Словоблудів які не знають що мінімум по євро не 1.05, а на сєпарресурсі вилізують піаністам усі круглі я не читаю. Вистачає таких перевертнів в житті.Сибарит теж пише, що приємно загальній біомасі, якщо не виросте, то скоріш за все впаде, а якщо не буде першого і другого, то може бути боковик.Я теж такє не люблю, в мене більше в житті чорного і червоного, а не безстатевого сірого.Про прогнози ЛОБа я знаю одне, в 2008-му він усією котлеткою усівся в фунт по курсу більше ніж 2 за доллар, а також серед знайомих нив, що купив в Ялті хату за сотку зелені в кредит, голі стіни і не знав як за неї сплачувати, коли курс стрибнув з 5 на 8.До чого тут курс доллара в світі я теж не можу зрозуміти, це точно натягують котіка на щось не живе. В нас немає фондового ринку, нерези в ОВДП усі з Кіпра, експорт в ціні дуже дорогий, імпорт нище плінтуса, головний ворог гривні це НБУ, який грає проти нацвалюти, навіть яникі були адекватніші в цьому питанні, бо за гривню гризли горлянку, а не валили як шобла 200 в 4 рази.А також вважаю, що справжні патріоти повинні бути хоча б на 50% в гривні, а не бажати всім замерзнути.Дякую за увагу, хай щастить.