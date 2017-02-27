Додано: Чет 25 лис, 2021 20:57

Denik написав: Не дочекаєтесь Не дочекаєтесь

Denik написав: За словами Лещенка та моїми оцінками кукурудзи цього року буде більше 40 млн.т. причому суттєво більше. До кукурудзи зеровних було 46 млн.т. З кукурудзою буде під 90. У порівнянні з 65 млн. т. минулого року. Це близько +35-38% до минулого року. Те саме з олійними та бурячками.

Металургія дасть +3% до 2020

За словами Лещенка та моїми оцінками кукурудзи цього року буде більше 40 млн.т. причому суттєво більше. До кукурудзи зеровних було 46 млн.т. З кукурудзою буде під 90. У порівнянні з 65 млн. т. минулого року. Це близько +35-38% до минулого року. Те саме з олійними та бурячками.Металургія дасть +3% до 2020

Denik написав: Єдине, що можуть зробити це зібрати частину кукурудзи 2022 роком (її дійсно можуть завершувати прибирати в січні) щоб отримати +3% ВВП і не морочитись з VRI. Єдине, що можуть зробити це зібрати частину кукурудзи 2022 роком (її дійсно можуть завершувати прибирати в січні) щоб отримати +3% ВВП і не морочитись з VRI.

matroSkin написав: 1. Дезинфляция - это дезинфляция, снижение темпов инфляции. Мягкая дефляция



2. Я ничего про кредитование экономики не говорил. Видимо, вы не смотрели ссылку. Там речь о росте невозврата потребкредитов. За 2 года народ подрасслабился. Насос должен качать, а вертолет летать. Резко поменять курс м.б. больно для всех, в т.ч и для рейтинга. 1. Дезинфляция - это дезинфляция, снижение темпов инфляции. Мягкая дефляция2. Я ничего про кредитование экономики не говорил. Видимо, вы не смотрели ссылку. Там речь о росте невозврата потребкредитов. За 2 года народ подрасслабился. Насос должен качать, а вертолет летать. Резко поменять курс м.б. больно для всех, в т.ч и для рейтинга.

Некорректный глагол. Я не жду, а оцениваю вероятностьПовторюсь - за 9 месяцев рост 2%. Чисто технически, чтобы за год получилось 3,5%, в 4-м кв нужно вырасти на 8%. Мы даже на супернизкой базе 2-го кв (-11,2%) выросли на 5,7%, а база 4-го кв уже почти "нормальная" (-0,5%). Половина урожая была собрана в 3-м кв, рост ВВП за который составил всего 2,4% от базы -3,5%. 4-й квартал может дать 4-5% прироста. По итогам года будет 2,5-2,8%. Это потолок, но может быть и меньше - высокие энергетические расходы не стимулируют производство и на корню рубят инвестиционный спросЭто что-то новенькое - рост ВВП будут придерживать на будущие периоды, чтобы не платить по VRI, трешхолд для которого составляет 3% роста ВВП. Пиар-служба Кабмина должна это взять в работуКстати, бумаги за 2 месяца потерили 25% стоимости на ожиданиях, что выплат за 2021-й не будет:Потребление в США на 20-30% финансируется на государственном уровне - почему такой высокий внешнеторговый дефицит. С марта 2020-го его финансирует напрямую ФРС, выкупая долговые расписки Минфина. По завершению тейперинга, которое случится скорее в июне, чем в марте (я тоже оцениваю вероятность спешной смены ДКП как невысокую), Минфин будет делать это на открытом рынке. Инструмент известный - повышение ставки по трежерям, что приведет к отток капитала из спекулятивных активов. Всегда приводит. Здесь нет никакого ноу-хау. И никогда от этого не валятся американские банки - они дефицита в капитале не испытываютPS: ссылку я открывал, но, объективно, не сочел ее в качестве сильного аргумента