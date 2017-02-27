Zebra написав:У цій схемі є одна проблема - мільярди доларів, які потрібно інвестувати у наступний урожай, закупивши добрив, які взлетять у ціні на 300-400%. Чи знайдуться ці мільярди, враховуючи те, що гарантій високих цін на продовольство по результатам сезону може не бути, і почнуться збитки.
Закладуть ціну добрив в ціну продажу цього врожаю. Фермери можуть й почекати прийнятної ціни з пшеничкою на складі. А хтось на іншому кінці світу їсти хоче щодня і заплатить і за добрива, і за роботу фермера, і за нову техніку, і за оренду ділянки. Попит від ціни добрив нікуди не подінеться...
Zebra написав:якщо споживання впаде до 25 млрд, то курс взлетить до 100 грн за $1 - бо це коллапс усієї промисловості - металурнійної, цукроваріння, виробництва мінеральних добрив і т.д.
Знайшовся тут полосатий експерт. Ти розумієш, що металургія з 2008 року поступово перейшла на ПУТ і зменшила споживання газу десь на 80%? В них зараз газ 3-4% відсотки від собівартості і при дефіциті все одне за все заплатить покупець? Цукроваріння - перейде на тверде паливо. Про мінеральні добрива все було вище - за все сплатить покупець, який хоче їсти десь на іншій частині світу...
Все суттєве було зроблено після газових війн та Юліного контракту 2009 року. Газом зараз Путін виховає популістичних виборців Меркель. Та не більше того...
Востаннє редагувалось Denik в Чет 25 лис, 2021 20:52, всього редагувалось 2 разів.
matroSkin написав:вот контраргумент против турбо-режима. раздали много дешевых денег. которые не спешат возвращать. если раздавать меньше и дороже, то не спешить будут еще больше. Байден ради дезинфляции и рейтинга будет валить банки? камон, а как же закулиса? https://interfax.com.ua/news/economic/782079.html
Во-первых, что такое дезифляция? Это дефляция, или другое неизвестное мне понятие? Во-вторых, в американской экономике все хорошо и тейперинг ее не завалит, как не завалил в 2014-2015 гг. Риску подвержены рынки, накачанные высокоспекулятивным долларом - все эмитенты долговых ЦБ, чьи кредитные рейтинги <= "BBB" (включая нас с рейтингом "B"). Именно этими деньгами через повышение купона по трежерис будет кредитоваться Минфин США, не имея возможности продавать долг напрямую ФРС
1. Дезинфляция - это дезинфляция, снижение темпов инфляции. Мягкая дефляция
2. Я ничего про кредитование экономики не говорил. Видимо, вы не смотрели ссылку. Там речь о росте невозврата потребкредитов. За 2 года народ подрасслабился. Насос должен качать, а вертолет летать. Резко поменять курс м.б. больно для всех, в т.ч и для рейтинга.
Zebra написав:якщо споживання впаде до 25 млрд, то курс взлетить до 100 грн за $1 - бо це коллапс усієї промисловості - металурнійної, цукроваріння, виробництва мінеральних добрив і т.д.
Знайговся тут полосатий. Ти розумієш, що металургія з 2008 року поступово перейгла на ПУТ і зменшила споживання газу десь на 80%? В них зараз газ 3-4% відсотки від собівартості і при дефіциті все одне за все заплатить покупець? Цукроваріння - перейде на тверде паливо. Про мінеральні добрива все було вище - за все сплатить покупець, який хоче їсти десь на іншій частині світу...
в будь якому випадку падіння чистої валютної виручки - очевидне треба завдячувати кризі-2020, що дала змогу скупитися в останній раз по 26.10 за доллар, бо вдалося задешево засадити урожай, і те, що недоотримали нафто-газові магнати, вони з відсотками заберуть у 2022 році.
і чим ближче 100 баксів ціна нафти, тим вірогідніша агресія і морська блокада РФ, і про експорт зерна можна буде забути
Некорректный глагол. Я не жду, а оцениваю вероятность
Denik написав:За словами Лещенка та моїми оцінками кукурудзи цього року буде більше 40 млн.т. причому суттєво більше. До кукурудзи зеровних було 46 млн.т. З кукурудзою буде під 90. У порівнянні з 65 млн. т. минулого року. Це близько +35-38% до минулого року. Те саме з олійними та бурячками. Металургія дасть +3% до 2020
Повторюсь - за 9 месяцев рост 2%. Чисто технически, чтобы за год получилось 3,5%, в 4-м кв нужно вырасти на 8%. Мы даже на супернизкой базе 2-го кв (-11,2%) выросли на 5,7%, а база 4-го кв уже почти "нормальная" (-0,5%). Половина урожая была собрана в 3-м кв, рост ВВП за который составил всего 2,4% от базы -3,5%. 4-й квартал может дать 4-5% прироста. По итогам года будет 2,5-2,8%. Это потолок, но может быть и меньше - высокие энергетические расходы не стимулируют производство и на корню рубят инвестиционный спрос
Denik написав:Єдине, що можуть зробити це зібрати частину кукурудзи 2022 роком (її дійсно можуть завершувати прибирати в січні) щоб отримати +3% ВВП і не морочитись з VRI.
Это что-то новенькое - рост ВВП будут придерживать на будущие периоды, чтобы не платить по VRI, трешхолд для которого составляет 3% роста ВВП. Пиар-служба Кабмина должна это взять в работу
matroSkin написав:1. Дезинфляция - это дезинфляция, снижение темпов инфляции. Мягкая дефляция
2. Я ничего про кредитование экономики не говорил. Видимо, вы не смотрели ссылку. Там речь о росте невозврата потребкредитов. За 2 года народ подрасслабился. Насос должен качать, а вертолет летать. Резко поменять курс м.б. больно для всех, в т.ч и для рейтинга.
Потребление в США на 20-30% финансируется на государственном уровне - почему такой высокий внешнеторговый дефицит. С марта 2020-го его финансирует напрямую ФРС, выкупая долговые расписки Минфина. По завершению тейперинга, которое случится скорее в июне, чем в марте (я тоже оцениваю вероятность спешной смены ДКП как невысокую), Минфин будет делать это на открытом рынке. Инструмент известный - повышение ставки по трежерям, что приведет к отток капитала из спекулятивных активов. Всегда приводит. Здесь нет никакого ноу-хау. И никогда от этого не валятся американские банки - они дефицита в капитале не испытывают
PS: ссылку я открывал, но, объективно, не сочел ее в качестве сильного аргумента
Denik написав:Невірно. https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/ Баланс газу наступний. Видобуток - 55. Підйом - 80. Експорт - 17. Добове споживання - 118. Фокус в тому, що з середини березня споживання падає приблизно вдвічі. В квітні - відбір падає до 0. Нерезиденти в такому темпі зможуть експортувати газ лише до середини лютого в них лише 1.3 млрд. куб. м ресурсу. З кінця грудня запускається ЗАЕС-2. Це прибере з ринку газові балансуючі ТЕЦ (0,5-0,7) ГВт. А це скорочення споживання на 4-5 млн. куб. на день або на 500 млн. куб. за сезон. Газу вистачить. Ще 3-4 млрд. куб. м лишиться. За умови морозів як минулого року лишиться 1-2.
Навіть якщо газу вистачить, в чому сумнівів особливих немає - наступного року потрібно буде ~ $10 млрд, щоб заповнити газові сховища знову. Враховуючи, що контрактів на поставку газу в таких об'ємах немає - доведеться купувати на спотовому ринку, а там ціну будуть тримати, розуміючи, який жирний клієнт с пустими бідонами нікуди не дінеться.
Такшо скупайтесь глупцы, впереди курс 55.
Думаю, що є одне "популістичне рішення" і піпл його схаває, а влада може прийняти: Газ власного видобутку на споживання бюджетним організаціям і насленню по регульованим цінам. Комерція бере по спотовим/ринковим цінам де хоче, в Ротердамі++ чи Ростові--
Zebra написав:Навіть якщо газу вистачить, в чому сумнівів особливих немає - наступного року потрібно буде ~ $10 млрд, щоб заповнити газові сховища знову.
2-3 мільярди, бо споживання при такій ціні впаде до 25 млрд.куб.м.
Ще доповню. Можна буде набрати в ЄС кредитів на програми енергозбереження під смішні відсотки, як на державному так і на місцевом рівнях, аж до ОСББ та окремих домогосподарств. Хоча і зараз є такі кредити від Укргазбанку, тільки мало рекламується/просувається ця тема. Захочуть, зроблять як із вакцинацією. Держава має і знайде на то ресурс і стимули.
oleg49 написав:Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок.
- жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб; - нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы. И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект. ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб). Запасы на 24.11.21 -16466 неизвлекаемый газ - 4662 нерезиденты - 1300 Вчера потребили - 0,0814 До конца отопительного сезона -140 дней Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396. Что реально есть: 16466-4662-1300=10504. 10504<11396
Однако в текущем году отопительный сезон во многих областях начался намного раньше:
В Луцке с 11 октября тепло начали получать больницы, садики, школы, учебные заведения, а после – начали включать отопление для местных жителей.
Во Львове с 11 октября уже стало тепло в больницах, поликлиниках, школах и садиках. Почти одновременно стали подавать тепло и в жилые дома.
В Тернополе отопительный сезон стартовал 10 октября. Первыми подключили садики, школы, больницы и поликлиники, а с 12 октября батареи начали теплеть и в жилых домах.
Раньше всех отопительный сезон начали в Хмельницком – с 6 октября.
Потеплели батареи и в Тернополе. Там начали подключать больницы и детские сады с 10 октября, а с 12 октября начало теплеть в жилых домах.
В Черновцах включили отопление 11 октября – в больницах, садиках и школах. А вот в жилые дома тепло начали подавать только с 18 октября.
В Чернигове начали подавать тепло согласно распоряжению мэра города Владислава Атрошенко – с 8 по 11 октября.
В Виннице с 8 октября батареи стали теплыми в школах, детских садах и больницах.
В Харькове и Житомире с 11 октября дали тепло в больницы, детсады и другие здания социально-культурной сферы. Жилые дома начнут подключить в зависимости от температуры воздуха на улице.
В Ивано-Франковске отопительный период начался с 18 октября.
"18 октября запылает. Есть нюансы с системой централизованного отопления – она изношена, поэтому ожидаем прорывы" – отметил мэр города Руслан Марцинкив.
Несмотря на дневную температуру с 18 октября +12 - +19 градусов и ночную в +7 - +9 в течении двух недель, отопление не снижали, как в декабре. Видимо газа и вправду в этом году нехватка.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 25 лис, 2021 21:28, всього редагувалось 1 раз.