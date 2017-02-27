Додано: Чет 25 лис, 2021 21:52

Denik написав: zРадио написав: Повторюсь - за 9 месяцев рост 2%. Чисто технически, чтобы за год получилось 3,5%, в 4-м кв нужно вырасти на 8%. Мы даже на супернизкой базе 2-го кв (-11,2%) выросли на 5,7%, а база 4-го кв уже почти "нормальная" (-0,5%). Повторюсь - за 9 месяцев рост 2%. Чисто технически, чтобы за год получилось 3,5%, в 4-м кв нужно вырасти на 8%. Мы даже на супернизкой базе 2-го кв (-11,2%) выросли на 5,7%, а база 4-го кв уже почти "нормальная" (-0,5%).

Ви не розумієте масштаб боротьби за врожай. Минулого року оренда вагону зерновозу була 250 грн/доба. Цього року ставка сягала 6000 грн. Зараз тримається на рівні 4000 грн.

zРадио написав: Половина урожая была собрана в 3-м кв, рост ВВП за который составил всего 2,4% от базы -3,5%. 4-й квартал может дать 4-5% прироста. Половина урожая была собрана в 3-м кв, рост ВВП за который составил всего 2,4% от базы -3,5%. 4-й квартал может дать 4-5% прироста.

в 3 кв. зібрано лише 40%, бо кукурудза та олійні збиралися пізніше по термінам ніж минулого року (як і весь прожая збирався пізніше).

ВВП України 200 млрд. доларів. Врожай кукурудзи 42 млн.т х 280 доларів = 12 мільльярдів або 6% від ВВП. Питання чи дасть збільшення врожаю кукурудзи вдвічі 1% від ВВП. Чи може дасть 2-2.5%??? Ви не розумієте масштаб боротьби за врожай. Минулого року оренда вагону зерновозу була 250 грн/доба. Цього року ставка сягала 6000 грн. Зараз тримається на рівні 4000 грн.в 3 кв. зібрано лише 40%, бо кукурудза та олійні збиралися пізніше по термінам ніж минулого року (як і весь прожая збирався пізніше).ВВП України 200 млрд. доларів. Врожай кукурудзи 42 млн.т х 280 доларів = 12 мільльярдів або 6% від ВВП. Питання чи дасть збільшення врожаю кукурудзи вдвічі 1% від ВВП. Чи може дасть 2-2.5%???

Denik написав: Забув про енергетиків. В генерації електроенергії приріст десь +10%.

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В Енергоатому за 3 дні наступить Новий рік у порівнянні з 2020.

https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... rgii-48522

https://www.energoatom.com.ua/uploads/2 ... 2-2020.pdf

У Укргідроенерго та виробників ВДЕ 2022 рік вже настав... Забув про енергетиків. В генерації електроенергії приріст десь +10%.______________В Енергоатому за 3 дні наступить Новий рік у порівнянні з 2020.У Укргідроенерго та виробників ВДЕ 2022 рік вже настав...

Сорян, но это вы не понимаете, что рост ВВП считается в постоянных ценах, а не по номиналу. Увеличение цен на сырье тут ни к селу, ни к городу. У нас уже дважды в истории был ВВП >180 млрд долларов, что не помешало ему спускаться позднее <100. И если в 2014-2015 гг на то были скорее не экономические причины, а российская агрессия, то в 2009-м только на пересчете цен потеряли 1/5 часть от дутого ВВП 2008-го. Сегодня ценовой пузырь тоже очевиден всем, кроме вечнодорожайщиков с короткой памятьюГенерация за октябрь +4% к 2020-му, за 10 месяцев года +0,2% к 2020-му. Притом, что за 10 месяцев 2020-го динамика составила -3,5%. Я буквально вчера давал все эти данные (комментарий о промпроизводстве, и вы даже на него реагировали). Оставшиеся 2 месяца не дадут радикального изменения годовой динамики