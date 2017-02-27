Zebra написав:в будь якому випадку падіння чистої валютної виручки - очевидне треба завдячувати кризі-2020, що дала змогу скупитися в останній раз по 26.10 за доллар, бо вдалося задешево засадити урожай, і те, що недоотримали нафто-газові магнати, вони з відсотками заберуть у 2022 році.
і чим ближче 100 баксів ціна нафти, тим вірогідніша агресія і морська блокада РФ, і про експорт зерна можна буде забути
тут в тебе логічна пастка: або долар дорогий але дешева нафта, або дешевий долар і дорога нафта. Дешевий долар і дешеву нафту (навіть в мінус) уже бачили, а от дорогий долар і дорогу нафту, думаю навряд чи таке буде при нашому житті.
zРадио написав:Повторюсь - за 9 месяцев рост 2%. Чисто технически, чтобы за год получилось 3,5%, в 4-м кв нужно вырасти на 8%. Мы даже на супернизкой базе 2-го кв (-11,2%) выросли на 5,7%, а база 4-го кв уже почти "нормальная" (-0,5%).
Ви не розумієте масштаб боротьби за врожай. Минулого року оренда вагону зерновозу була 250 грн/доба. Цього року ставка сягала 6000 грн. Зараз тримається на рівні 4000 грн.
zРадио написав:Половина урожая была собрана в 3-м кв, рост ВВП за который составил всего 2,4% от базы -3,5%. 4-й квартал может дать 4-5% прироста.
в 3 кв. зібрано лише 40%, бо кукурудза та олійні збиралися пізніше по термінам ніж минулого року (як і весь прожая збирався пізніше). ВВП України 200 млрд. доларів. Врожай кукурудзи 42 млн.т х 280 доларів = 12 мільльярдів або 6% від ВВП. Питання чи дасть збільшення врожаю кукурудзи вдвічі 1% від ВВП. Чи може дасть 2-2.5%??? Забув про енергетиків. В генерації електроенергії приріст десь +10%.
Shaman написав:из 30 млрд м3 промышленность потребляет 9 млрд, включая на отопление, 8-9 млрд - население, еще 8-9 млрд - ТЭЦ. если все будут платить хотя бы половину рыночной цены - снизить на 5 млрд - реально
Если бы не снижали добычу, а наращивали согласно плану, вот что было бы реально. Средства тратятся, добыча сокращается.
За первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла 9,750 млрд кубометров природного газа - это на 4% меньше, чем в 2020 году. Отмечается, что по сравнению с 2019 годом добыча сократилась на 7%.
zРадио написав:Повторюсь - за 9 месяцев рост 2%. Чисто технически, чтобы за год получилось 3,5%, в 4-м кв нужно вырасти на 8%. Мы даже на супернизкой базе 2-го кв (-11,2%) выросли на 5,7%, а база 4-го кв уже почти "нормальная" (-0,5%).
Ви не розумієте масштаб боротьби за врожай. Минулого року оренда вагону зерновозу була 250 грн/доба. Цього року ставка сягала 6000 грн. Зараз тримається на рівні 4000 грн.
zРадио написав:Половина урожая была собрана в 3-м кв, рост ВВП за который составил всего 2,4% от базы -3,5%. 4-й квартал может дать 4-5% прироста.
в 3 кв. зібрано лише 40%, бо кукурудза та олійні збиралися пізніше по термінам ніж минулого року (як і весь прожая збирався пізніше). ВВП України 200 млрд. доларів. Врожай кукурудзи 42 млн.т х 280 доларів = 12 мільльярдів або 6% від ВВП. Питання чи дасть збільшення врожаю кукурудзи вдвічі 1% від ВВП. Чи може дасть 2-2.5%???
Сорян, но это вы не понимаете, что рост ВВП считается в постоянных ценах, а не по номиналу. Увеличение цен на сырье тут ни к селу, ни к городу. У нас уже дважды в истории был ВВП >180 млрд долларов, что не помешало ему спускаться позднее <100. И если в 2014-2015 гг на то были скорее не экономические причины, а российская агрессия, то в 2009-м только на пересчете цен потеряли 1/5 часть от дутого ВВП 2008-го. Сегодня ценовой пузырь тоже очевиден всем, кроме вечнодорожайщиков с короткой памятью
Denik написав:Забув про енергетиків. В генерації електроенергії приріст десь +10%. ______________
Генерация за октябрь +4% к 2020-му, за 10 месяцев года +0,2% к 2020-му. Притом, что за 10 месяцев 2020-го динамика составила -3,5%. Я буквально вчера давал все эти данные (комментарий о промпроизводстве, и вы даже на него реагировали). Оставшиеся 2 месяца не дадут радикального изменения годовой динамики
zРадио написав:Сорян, но это вы не понимаете, что рост ВВП считается в постоянных ценах, а не по номиналу.
Кукурудзу я рахую в тонах до минулого року. В постійних цінах буде те саме. ВВП 150 мільярдів і 42 млн.т. по 190 доларів = 8 мільярдів = 5-5.5% від ВВП. Не сперечайтесь зі мною про кукурудзу. Ви вже обпеклися з нафталіновим прогнозом експорту пшениці, зається від Refenitiv у 20 млн. т. за сезон, коли на моменті вже 14.2 https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
zРадио написав:Генерация за октябрь +4% к 2020-му, за 10 месяцев года +0,2% к 2020-му. Притом, что за 10 месяцев 2020-го динамика составила -3,5%. Я буквально вчера давал все эти данные (комментарий о промпроизводстве, и вы даже на него реагировали). Оставшиеся 2 месяца не дадут радикального изменения годовой динамики
Звіту Укренерго ще не було. В мене є цікавіша інформація за якою +4% виглядають нісенітницею.