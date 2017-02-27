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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8581858285838584

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 133
Менше 26,00
5%
6
26,00-26,50
20%
26
26,50-27,00
32%
43
27,00-27,50
25%
33
27,50-28,00
8%
11
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
2%
2
Більше 30,00
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 02:48

  kluychkooleg написав:Есть еще сеть обменок, где популярна такая тема - к примеру реальный курс в нормальных обменках 26.75 - 26.90. Ставят на табло 25.80 - 26.95 в расчете, что кто-то невнимательный не увидит подвох с курском покупки и будет по привычке сравнивать цифры после точки.
Как-то спросил - вот на хера вы так делаете, самим не стыдно? А в овет - а шо такого, маркетинг.


Бывает даже еще интереснее, например, сегодня видел одну веселую обменку с курсами 25.90/27.99. Какой у них оборот, любопытно :)
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 06:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я просто нагадаю, 26 листопада в 2020му році курс НБУ 28.38. Ми все ще нижче ніж в тому році більше ніж на гривню, але враховуючи політичну та геополітичну турбулентність в цьому році - ми добре тримаємось.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 08:19

  oleg49 написав:
  Hotab написав:И по сути дела, можно сколько угодно здесь считать , сколько клетчатых сумок валюты передают заробитчане и заводят долларов экспортёры олии с пшеницей, можно сколько угодно смеяться с покупателей по 26.3, но стоит в СМИ написать "100тыс ихтамнетов у границы"(которые там все лето были) , да ещё пару с виду плевых причин ,как почти +1 грн за декаду. Все,что нужно знать о прогнозировании в нашей стране.

Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок.
Пара плевых причин (кроме ихтамнетов). Начну из далека:
- обезьяны с гранатами в руководстве страной (это одна из больших проблем);
- коронакризис вместе с лохдаунами и вакцинаторной истерией (не удивлюсь, если узнаю о особняках в Лондоне у главных вакцинаторов);
- инфляция;
- повышение ставки ФРС;
- жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб;
- нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы.
И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект.
ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб).
Запасы на 24.11.21 -16466
неизвлекаемый газ - 4662
нерезиденты - 1300
Вчера потребили - 0,0814
До конца отопительного сезона -140 дней
Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396.
Что реально есть: 16466-4662-1300=10504.
10504<11396

Вы перечисляете проблемы, которые на слуху. а вот э/энергия с лета подорожала почти в 2 раза, об этом как-то не пишут, а это намного серьезней газа.

и да, экстраполировать показания одного дня на 140 дней, такая себе методика - очень большая вероятность ошибки. те, кто сами регулируют свое отопление, у них сезон заканчивается намного раньше, - когда заканчиваются холода)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 08:50

Понимаю, что спрогнозировать курс в наши дни и угадать, почти нереально. Сам "влетел" на этом в этом веселом ноябре, когда мог спокойно купить по 26,25, но тупо поленился, решив что к декабрю или Новому году будет ниже 26. Поэтому интересует мнение форумчан, курс 26,5 или 26 еще возможен в ближайшие года, год-два.? Покупать доллар в начале декабря по курсу который будет через 10 дней или собирать гривну и ждать? Депозиты не рассматриваю.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

del
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 26 лис, 2021 09:11, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем растет ВВП

Очень занимательную таблицу показали
Зображення
Я от души посмеялся с всяких Деников :D . Наибольший вклад в рост ВВП оказались налоги на продукты пересичным.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:29

  fin написав:Понимаю, что спрогнозировать курс в наши дни и угадать, почти нереально. Сам "влетел" на этом в этом веселом ноябре, когда мог спокойно купить по 26,25, но тупо поленился, решив что к декабрю или Новому году будет ниже 26. Поэтому интересует мнение форумчан, курс 26,5 или 26 еще возможен в ближайшие года, год-два.? Покупать доллар в начале декабря по курсу который будет через 10 дней или собирать гривну и ждать? Депозиты не рассматриваю.


вы ничего не потеряете, если купите летом 22года.
1 вариант будет летом 27, как сегодня
2.вариант будет летом 26,5
поэтому риски к лету под 00000
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:37

  Shaman написав:
  oleg49 написав:
  Hotab написав:И по сути дела, можно сколько угодно здесь считать , сколько клетчатых сумок валюты передают заробитчане и заводят долларов экспортёры олии с пшеницей, можно сколько угодно смеяться с покупателей по 26.3, но стоит в СМИ написать "100тыс ихтамнетов у границы"(которые там все лето были) , да ещё пару с виду плевых причин ,как почти +1 грн за декаду. Все,что нужно знать о прогнозировании в нашей стране.

Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок.
Пара плевых причин (кроме ихтамнетов). Начну из далека:
- обезьяны с гранатами в руководстве страной (это одна из больших проблем);
- коронакризис вместе с лохдаунами и вакцинаторной истерией (не удивлюсь, если узнаю о особняках в Лондоне у главных вакцинаторов);
- инфляция;
- повышение ставки ФРС;
- жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб;
- нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы.
И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект.
ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб).
Запасы на 24.11.21 -16466
неизвлекаемый газ - 4662
нерезиденты - 1300
Вчера потребили - 0,0814
До конца отопительного сезона -140 дней
Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396.
Что реально есть: 16466-4662-1300=10504.
10504<11396

Вы перечисляете проблемы, которые на слуху. а вот э/энергия с лета подорожала почти в 2 раза, об этом как-то не пишут, а это намного серьезней газа.

и да, экстраполировать показания одного дня на 140 дней, такая себе методика - очень большая вероятность ошибки. те, кто сами регулируют свое отопление, у них сезон заканчивается намного раньше, - когда заканчиваются холода)))

проходила инфа, что мы поставляем газ Венграм, поэтому наверное большой отбор, возможно они потом отдадут...?
edvardd
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