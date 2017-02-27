kluychkooleg написав:Есть еще сеть обменок, где популярна такая тема - к примеру реальный курс в нормальных обменках 26.75 - 26.90. Ставят на табло 25.80 - 26.95 в расчете, что кто-то невнимательный не увидит подвох с курском покупки и будет по привычке сравнивать цифры после точки. Как-то спросил - вот на хера вы так делаете, самим не стыдно? А в овет - а шо такого, маркетинг.
Бывает даже еще интереснее, например, сегодня видел одну веселую обменку с курсами 25.90/27.99. Какой у них оборот, любопытно
Я просто нагадаю, 26 листопада в 2020му році курс НБУ 28.38. Ми все ще нижче ніж в тому році більше ніж на гривню, але враховуючи політичну та геополітичну турбулентність в цьому році - ми добре тримаємось.
Hotab написав:И по сути дела, можно сколько угодно здесь считать , сколько клетчатых сумок валюты передают заробитчане и заводят долларов экспортёры олии с пшеницей, можно сколько угодно смеяться с покупателей по 26.3, но стоит в СМИ написать "100тыс ихтамнетов у границы"(которые там все лето были) , да ещё пару с виду плевых причин ,как почти +1 грн за декаду. Все,что нужно знать о прогнозировании в нашей стране.
Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок. Пара плевых причин (кроме ихтамнетов). Начну из далека: - обезьяны с гранатами в руководстве страной (это одна из больших проблем); - коронакризис вместе с лохдаунами и вакцинаторной истерией (не удивлюсь, если узнаю о особняках в Лондоне у главных вакцинаторов); - инфляция; - повышение ставки ФРС; - жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб; - нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы. И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект. ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб). Запасы на 24.11.21 -16466 неизвлекаемый газ - 4662 нерезиденты - 1300 Вчера потребили - 0,0814 До конца отопительного сезона -140 дней Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396. Что реально есть: 16466-4662-1300=10504. 10504<11396
Вы перечисляете проблемы, которые на слуху. а вот э/энергия с лета подорожала почти в 2 раза, об этом как-то не пишут, а это намного серьезней газа.
и да, экстраполировать показания одного дня на 140 дней, такая себе методика - очень большая вероятность ошибки. те, кто сами регулируют свое отопление, у них сезон заканчивается намного раньше, - когда заканчиваются холода)))
Понимаю, что спрогнозировать курс в наши дни и угадать, почти нереально. Сам "влетел" на этом в этом веселом ноябре, когда мог спокойно купить по 26,25, но тупо поленился, решив что к декабрю или Новому году будет ниже 26. Поэтому интересует мнение форумчан, курс 26,5 или 26 еще возможен в ближайшие года, год-два.? Покупать доллар в начале декабря по курсу который будет через 10 дней или собирать гривну и ждать? Депозиты не рассматриваю.
fin написав:Понимаю, что спрогнозировать курс в наши дни и угадать, почти нереально. Сам "влетел" на этом в этом веселом ноябре, когда мог спокойно купить по 26,25, но тупо поленился, решив что к декабрю или Новому году будет ниже 26. Поэтому интересует мнение форумчан, курс 26,5 или 26 еще возможен в ближайшие года, год-два.? Покупать доллар в начале декабря по курсу который будет через 10 дней или собирать гривну и ждать? Депозиты не рассматриваю.
вы ничего не потеряете, если купите летом 22года. 1 вариант будет летом 27, как сегодня 2.вариант будет летом 26,5 поэтому риски к лету под 00000
Hotab написав:И по сути дела, можно сколько угодно здесь считать , сколько клетчатых сумок валюты передают заробитчане и заводят долларов экспортёры олии с пшеницей, можно сколько угодно смеяться с покупателей по 26.3, но стоит в СМИ написать "100тыс ихтамнетов у границы"(которые там все лето были) , да ещё пару с виду плевых причин ,как почти +1 грн за декаду. Все,что нужно знать о прогнозировании в нашей стране.
Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок. Пара плевых причин (кроме ихтамнетов). Начну из далека: - обезьяны с гранатами в руководстве страной (это одна из больших проблем); - коронакризис вместе с лохдаунами и вакцинаторной истерией (не удивлюсь, если узнаю о особняках в Лондоне у главных вакцинаторов); - инфляция; - повышение ставки ФРС; - жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб; - нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы. И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект. ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб). Запасы на 24.11.21 -16466 неизвлекаемый газ - 4662 нерезиденты - 1300 Вчера потребили - 0,0814 До конца отопительного сезона -140 дней Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396. Что реально есть: 16466-4662-1300=10504. 10504<11396
Вы перечисляете проблемы, которые на слуху. а вот э/энергия с лета подорожала почти в 2 раза, об этом как-то не пишут, а это намного серьезней газа.
и да, экстраполировать показания одного дня на 140 дней, такая себе методика - очень большая вероятность ошибки. те, кто сами регулируют свое отопление, у них сезон заканчивается намного раньше, - когда заканчиваются холода)))
проходила инфа, что мы поставляем газ Венграм, поэтому наверное большой отбор, возможно они потом отдадут...?