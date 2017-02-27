Летом в Нацбанке была кризисная кадровая ситуация, но ее удалось решить и главой НБУ остается Шевченко.

Кризисная ситуация с кадрами в Национальном банке решена, Кирилл Шевченко остается на своей должности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

При этом он не смог ответить, останется ли Шевченко на своем посту уже через месяц.

"Ситуация в НБУ осенью, летом была кризисная с точки зрения кадровой ситуации. Я успокоил эту ситуацию на сколько смог", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что он не имеет права вмешиваться в операционную работу НБУ.

"Когда ко мне обращаются люди с проблемой, я должен ответить или по крайней мере потушить временно пожар. То что я сделал - я затушил временно проблему, вот и все. Мне нужен был только результат, это очень важная командная работа. Мы должны показать стабилизацию, чтобы не уходил инвестор с рынка, подписать с МВФ", - сказал он