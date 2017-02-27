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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:59
Mamka_Admина написав:
Кто в курсе, что там с интервенциями НБУ, по ходу заливает жестоко,
кто что знает , льёт сотнями лямов пока или уже может ярдами
День такой, что некогда комментировать. Поэтому коротко.
Нацбанк сегодня продал около 180-190 млн по 27,12. Стоял до 15:30, когда перешли на ТОМ в Блуме, ушел. С этим связан подскок после 15:30.
Точную цифру, сколько продал,узнаем сегодня вечером. Поскольку вчера ТОМом работали, невозможно было вычислить точную цифру, но там около 150 ушло из закромов.
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Искатель
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:09
Ой+ написав: viy написав:
А что за сенс бонус? Можно еще поучаствовать?
Треба поспішати. Відкрити хоча би цифрового хам-она в сенсі чи дебетку і поповнити на 50000 грн. - 500 горіхів=402 грн.
Чи продовжать це діло питання.
Спасибо. Так как свободной гривни ноль, пришлось исполнить простой фокус. Посмотрим, будет ли результат. Если будет - мелочь, но приятно.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:26
kluychkooleg написав:
Спасибо. Так как свободной гривни ноль, пришлось исполнить простой фокус. Посмотрим, будет ли результат. Если будет - мелочь, но приятно.
Вот жук))
Я проделал то же самое. Но чёт мне кажется, слишком наивно, что это прокатит)).
Но сидеть в гривне на 50к на растущем курсе не хочу все равно.
В общем "по совету друзей" решил побыть с этой банкой.))
А вот Моня после прогонки 1 млн грн за сутки через их простую черную карту возбудился, попросил подтверждение средств. Я все подтвердил, но все равно лимит по перегонке порезали до 150к в месяц!!
.
Теперь думаю, если поменять карту, будет ли снова безлимит?))
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Hotab
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:52
а тем временем нефть уже -10% за сегодня
с одной стороны удешевление энергоносителей - неплохо,
с другой, паника на финансавых рынках в ожидании полного мирового локдауна как весной 2020 года.
наша экономика еще одного локдауна уже не вытянет
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Xenon
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:55
zРадио написав:
Летом в Нацбанке была кризисная кадровая ситуация, но ее удалось решить и главой НБУ остается Шевченко.....
"Когда ко мне обращаются люди с проблемой, я должен ответить или по крайней мере потушить временно пожар.
Цікаво які саме "люди" звернулись з "проблемой" до цього рєшали .....
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:05
zРадио написав:
Летом в Нацбанке была кризисная кадровая ситуация, но ее удалось решить и главой НБУ остается Шевченко.
Кризисная ситуация с кадрами в Национальном банке решена, Кирилл Шевченко остается на своей должности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.
При этом он не смог ответить, останется ли Шевченко на своем посту уже через месяц.
"Ситуация в НБУ осенью, летом была кризисная с точки зрения кадровой ситуации. Я успокоил эту ситуацию на сколько смог", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что он не имеет права вмешиваться в операционную работу НБУ.
"Когда ко мне обращаются люди с проблемой, я должен ответить или по крайней мере потушить временно пожар. То что я сделал - я затушил временно проблему, вот и все. Мне нужен был только результат, это очень важная командная работа. Мы должны показать стабилизацию, чтобы не уходил инвестор с рынка, подписать с МВФ", - сказал он
Курс для РЛА 26 - кризова ситуація.
Курс 27+ - кадрова проблема вирішена.
Курс 30+ - банкір року!
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flyman
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:08
Искатель написав: Mamka_Admина написав:
Кто в курсе, что там с интервенциями НБУ, по ходу заливает жестоко,
кто что знает , льёт сотнями лямов пока или уже может ярдами
День такой, что некогда комментировать. Поэтому коротко.
Нацбанк сегодня продал около 180-190 млн по 27,12. Стоял до 15:30, когда перешли на ТОМ в Блуме, ушел. С этим связан подскок после 15:30.
Точную цифру, сколько продал,узнаем сегодня вечером. Поскольку вчера ТОМом работали, невозможно было вычислить точную цифру, но там около 150 ушло из закромов.
Цікаво, скуплені 3 ярда за 10 місяців злиє під ялинку, чи ще трохи лишиться на січень 2022? А далі ПА30 в лютому - березні, і плавно на 28 на літо.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:11
Hotab написав:Потому что валюту все же в Кредо интереснее, хоть они и негодяи купюры дают средненькие по качеству,альфа у меня такие не хочет брать.
В последний раз дали новую синюю пачку
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:13
Xenon написав:
а тем временем нефть уже -10% за сегодня
с одной стороны удешевление энергоносителей - неплохо,
с другой, паника на финансавых рынках в ожидании полного мирового локдауна как весной 2020 года.
наша экономика еще одного локдауна уже не вытянет
Миллион локдаунов вытянет любая экономика, ничего особенного в локдаун не случается, люди ходят на работу, делают работу, возвращаются.
Нефть упала на том факте, что могут просто припарковать самолеты.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:23
flyman написав:
Курс для РЛА 26 - кризова ситуація.
Курс 27+ - кадрова проблема вирішена.
Курс 30+ - банкір року!
Сьогодні спілкувалася з Кірою Рудик щодо прийняття Закону про віртуальні активи. Каже, що не встигнуть прийняти до кінця цього року, бо мало часу залишається, щоб провести його по процедурі, але наступного року він таки буде прийнятий. Те саме підтвердили з інших авторитетних джерел. Щось мені підказує, що валютний ринок вже починає реагувати на цей Закон.
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