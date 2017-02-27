oleg49 написав:Для этого $ должен быть, как минимум, ПА 70. "Не верю".
А чого ж не вірити? Люди і влада знають, що палива на зиму недостатньо. І це ще не почали по повній красти і перепродувати газ... І замість вже от зараз, поки ще є тепло, починати економити, тестувати віялові вимкнення, тренуватись, загартовуватись -- люди "засмагають" при +25°... От як це ще може закінчитись, крім як поросячим вереском вже через кілька місяців!?
дві сюр реальності в країні, влада та пересічний живуть один за рахунок іншого збільшуючи побори.
Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться нестабильной. За пятницу доллар подорожал еще на 3 копейки — с утренних 27,09/27,11 до 27,12/27,14 гривен, а евро вырос сразу на 20 копеек — с 30,43/30,45 до 30,63/30,65 гривен. Стоит также учесть, что утренний старт по доллару и евро был изначально выше вчерашнего закрытия (в четверг торги завершились уровнем 27,05/27,07 по доллару и 30,34/30,36 по евро).
При этом, Нацбанк был вынужден снова весь день “заливать” межбанк долларом через интервенции и продал сегодня в общей сумме порядка $150 млн по 27,12 гривен. Без такого вмешательства регулятора котировки могли спокойно подняться и до 27,20 гривен за доллар. По евровалюте рост курса произошел из-за влияния международного фактора – евро за день подорожал почти до 1,13 доллара на момент написания статьи. Это и привело к коррекции курса евро относительно гривны.
Напряженность на межбанке и активность покупателей сказались и на статистике торгов. Еще до обеда только по Bloomberg объем операций превысил $220 млн.
Виновниками взлета котировок сегодня были как нерезиденты, так и местные игроки из реального сектора экономики. Некоторые из клиентов и банков достаточно быстро реагировали и на высказывания Владимира Зеленского во время его марафона, что добавляло интриги во время сессии.
В самом начале сессии на рынок вышел Нацбанк с продажей по 27,12 гривен и простоял с этим ценником до окончания активной фазы торгов, то есть до 15:30. Как и вчера, такой тактикой он ограничил аппетиты тех продавцов и спекулянтов, кто хотел уже с самого утра сыграть «на повышение». В итоге, на первом этапе и покупатели, и продавцы работали ниже уровня регулятора.
Со стартовых 27,09/27,11 к 11 часам доллар вырос до 27,115/27,135 гривен, а сразу после этого времени Нацбанк продал уже порядка $110 млн по 27,12 гривен, что частично погасило ажиотаж и к 12 часам курс ненадолго просел до 27,08/27,10 гривен, а к обеду остановился на отметке 27,085/27,105.
После обеда спрос опять начал нарастать, и если к 14:00 доллар еще находился в пределах 27,09/27,11 гривен, то к 15 часам он вырос до 27,105/27,125 гривен и при этом НБУ продал еще $40 млн по 27,12 гривен.
В 15:30 Нацбанк ушел и за оставшееся время уже на единичных сделках курс вырос до 27,115/27,135 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,12/27,14 гривен за доллар.
Нервозность на рынке сохранилась.
Главные события 26 ноября на валютном рынке:
Рост котировок доллара за день на 3 копейки — с утренних 27,09/27,11 до 27,12/27,14 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил с интервенцией и продал в общей сумме $150 млн по 27,12 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 27,1065 гривны, а официальный курс на 29 ноября 2021 года установлен на уровне 27,1033 гривен за доллар.
kluychkooleg написав:Так как свободной гривни ноль, пришлось исполнить простой фокус. Посмотрим, будет ли результат. Если будет - мелочь, но приятно.
Можна 100 грн ганяти туда-сюда, але це довго Але якщо на хам.он, то щоб там не було мінусу, бо не буде горішків.
Hotab написав:Но сидеть в гривне на 50к на растущем курсе не хочу все равно.
Так і не треба. Див. гілку альфи. Я також зараз швидше кредитки трушу, тим більше сьогодні і чорна п'ятниця і є пропозиції від рітейлу і від банків, що одночасно взаємодіють, а ще і через кешбек сервіси, то 3 в 1..
fin написав:Понимаю, что спрогнозировать курс в наши дни и угадать, почти нереально. Сам "влетел" на этом в этом веселом ноябре, когда мог спокойно купить по 26,25, но тупо поленился, решив что к декабрю или Новому году будет ниже 26. Поэтому интересует мнение форумчан, курс 26,5 или 26 еще возможен в ближайшие года, год-два.? Покупать доллар в начале декабря по курсу который будет через 10 дней или собирать гривну и ждать? Депозиты не рассматриваю.
еще раз обозначу один не финансовый, но экономический фактор. после роста э/э в1,5-2 раза, и газа до уровня больше 30 грн/м3 себестоимость у всех производителей вырастет существенно (вряд ли доля энергоносителей ниже 10% в структуре себестоимости).т.е. рост 10-20-30-...% первые звоночки есть.
в итоге курс вырастет. насколько в % - хз. в результате чего - изменение внешнеторгового баланса, роста денежной базы, просто стагнации - вариантов много, результат один.
но ощущение, что в следующем году нас ждут новое ценовые реалии, в т.ч. доллара.
oleg49 написав:Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок. Пара плевых причин (кроме ихтамнетов). Начну из далека: - обезьяны с гранатами в руководстве страной (это одна из больших проблем); - коронакризис вместе с лохдаунами и вакцинаторной истерией (не удивлюсь, если узнаю о особняках в Лондоне у главных вакцинаторов); - инфляция; - повышение ставки ФРС; - жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб; - нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы. И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект. ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб). Запасы на 24.11.21 -16466 неизвлекаемый газ - 4662 нерезиденты - 1300 Вчера потребили - 0,0814 До конца отопительного сезона -140 дней Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396. Что реально есть: 16466-4662-1300=10504. 10504<11396
Вы перечисляете проблемы, которые на слуху. а вот э/энергия с лета подорожала почти в 2 раза, об этом как-то не пишут, а это намного серьезней газа.
и да, экстраполировать показания одного дня на 140 дней, такая себе методика - очень большая вероятность ошибки. те, кто сами регулируют свое отопление, у них сезон заканчивается намного раньше, - когда заканчиваются холода)))
проходила инфа, что мы поставляем газ Венграм, поэтому наверное большой отбор, возможно они потом отдадут...?
как раз наоборот, после подписания нового контракта с Газпромом, Венгрия не получает газ через Украину... отдавать точно не будут