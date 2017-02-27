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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8589859085918592

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 134
Менше 26,00
4%
6
26,00-26,50
19%
26
26,50-27,00
32%
43
27,00-27,50
25%
34
27,50-28,00
8%
11
28,00-28,50
4%
5
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
2
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:25

  Bobua написав:
  oleg49 написав:Для этого $ должен быть, как минимум, ПА 70. :) "Не верю". :)


А чого ж не вірити?
Люди і влада знають, що палива на зиму недостатньо. І це ще не почали по повній красти і перепродувати газ...
І замість вже от зараз, поки ще є тепло, починати економити, тестувати віялові вимкнення, тренуватись, загартовуватись -- люди "засмагають" при +25°...
От як це ще може закінчитись, крім як поросячим вереском вже через кілька місяців!?

дві сюр реальності в країні, влада та пересічний живуть один за рахунок іншого
збільшуючи побори.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:27

Межбанк: валюту снова лихорадит

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться нестабильной. За пятницу доллар подорожал еще на 3 копейки — с утренних 27,09/27,11 до 27,12/27,14 гривен, а евро вырос сразу на 20 копеек — с 30,43/30,45 до 30,63/30,65 гривен. Стоит также учесть, что утренний старт по доллару и евро был изначально выше вчерашнего закрытия (в четверг торги завершились уровнем 27,05/27,07 по доллару и 30,34/30,36 по евро).

При этом, Нацбанк был вынужден снова весь день “заливать” межбанк долларом через интервенции и продал сегодня в общей сумме порядка $150 млн по 27,12 гривен. Без такого вмешательства регулятора котировки могли спокойно подняться и до 27,20 гривен за доллар. По евровалюте рост курса произошел из-за влияния международного фактора – евро за день подорожал почти до 1,13 доллара на момент написания статьи. Это и привело к коррекции курса евро относительно гривны.

Напряженность на межбанке и активность покупателей сказались и на статистике торгов. Еще до обеда только по Bloomberg объем операций превысил $220 млн.

Виновниками взлета котировок сегодня были как нерезиденты, так и местные игроки из реального сектора экономики. Некоторые из клиентов и банков достаточно быстро реагировали и на высказывания Владимира Зеленского во время его марафона, что добавляло интриги во время сессии.

В самом начале сессии на рынок вышел Нацбанк с продажей по 27,12 гривен и простоял с этим ценником до окончания активной фазы торгов, то есть до 15:30. Как и вчера, такой тактикой он ограничил аппетиты тех продавцов и спекулянтов, кто хотел уже с самого утра сыграть «на повышение». В итоге, на первом этапе и покупатели, и продавцы работали ниже уровня регулятора.

Со стартовых 27,09/27,11 к 11 часам доллар вырос до 27,115/27,135 гривен, а сразу после этого времени Нацбанк продал уже порядка $110 млн по 27,12 гривен, что частично погасило ажиотаж и к 12 часам курс ненадолго просел до 27,08/27,10 гривен, а к обеду остановился на отметке 27,085/27,105.

После обеда спрос опять начал нарастать, и если к 14:00 доллар еще находился в пределах 27,09/27,11 гривен, то к 15 часам он вырос до 27,105/27,125 гривен и при этом НБУ продал еще $40 млн по 27,12 гривен.

В 15:30 Нацбанк ушел и за оставшееся время уже на единичных сделках курс вырос до 27,115/27,135 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,12/27,14 гривен за доллар.

Нервозность на рынке сохранилась.

Главные события 26 ноября на валютном рынке:

Рост котировок доллара за день на 3 копейки — с утренних 27,09/27,11 до 27,12/27,14 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил с интервенцией и продал в общей сумме $150 млн по 27,12 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 27,1065 гривны, а официальный курс на 29 ноября 2021 года установлен на уровне 27,1033 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Так как свободной гривни ноль, пришлось исполнить простой фокус. Посмотрим, будет ли результат. Если будет - мелочь, но приятно.


Можна 100 грн ганяти туда-сюда, але це довго :mrgreen:
Але якщо на хам.он, то щоб там не було мінусу, бо не буде горішків.

  Hotab написав:Но сидеть в гривне на 50к на растущем курсе не хочу все равно.


Так і не треба. Див. гілку альфи.
Я також зараз швидше кредитки трушу, тим більше сьогодні і чорна п'ятниця і є пропозиції від рітейлу і від банків, що одночасно взаємодіють, а ще і через кешбек сервіси, то 3 в 1..
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:12

  fin написав:Понимаю, что спрогнозировать курс в наши дни и угадать, почти нереально. Сам "влетел" на этом в этом веселом ноябре, когда мог спокойно купить по 26,25, но тупо поленился, решив что к декабрю или Новому году будет ниже 26. Поэтому интересует мнение форумчан, курс 26,5 или 26 еще возможен в ближайшие года, год-два.? Покупать доллар в начале декабря по курсу который будет через 10 дней или собирать гривну и ждать? Депозиты не рассматриваю.

еще раз обозначу один не финансовый, но экономический фактор.
после роста э/э в1,5-2 раза, и газа до уровня больше 30 грн/м3 себестоимость у всех производителей вырастет существенно (вряд ли доля энергоносителей ниже 10% в структуре себестоимости).т.е. рост 10-20-30-...% первые звоночки есть.

в итоге курс вырастет. насколько в % - хз. в результате чего - изменение внешнеторгового баланса, роста денежной базы, просто стагнации - вариантов много, результат один.

но ощущение, что в следующем году нас ждут новое ценовые реалии, в т.ч. доллара.

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:15

  edvardd написав:
  Shaman написав:
  oleg49 написав:Эти "пару с виду плевых причин" похоже начали перестать в идеальный шторм. И то, что чувствуем это легкий ветерок.
Пара плевых причин (кроме ихтамнетов). Начну из далека:
- обезьяны с гранатами в руководстве страной (это одна из больших проблем);
- коронакризис вместе с лохдаунами и вакцинаторной истерией (не удивлюсь, если узнаю о особняках в Лондоне у главных вакцинаторов);
- инфляция;
- повышение ставки ФРС;
- жутко дорогой газ. На сейчас 1071$ за 1000м.куб;
- нехватка запасов газа и угля для прохождения зимы.
И все эти причины, увязались между собой усугубляя эффект.
ПС. Газа реально не хватит (цифры млрд.куб).
Запасы на 24.11.21 -16466
неизвлекаемый газ - 4662
нерезиденты - 1300
Вчера потребили - 0,0814
До конца отопительного сезона -140 дней
Предположим, что холодней чем было вчера не будет (а ведь будет). Тогда для прохождения остатка отопительного сезона надо: 140*0.0814=11396.
Что реально есть: 16466-4662-1300=10504.
10504<11396

Вы перечисляете проблемы, которые на слуху. а вот э/энергия с лета подорожала почти в 2 раза, об этом как-то не пишут, а это намного серьезней газа.

и да, экстраполировать показания одного дня на 140 дней, такая себе методика - очень большая вероятность ошибки. те, кто сами регулируют свое отопление, у них сезон заканчивается намного раньше, - когда заканчиваются холода)))

проходила инфа, что мы поставляем газ Венграм, поэтому наверное большой отбор, возможно они потом отдадут...?

как раз наоборот, после подписания нового контракта с Газпромом, Венгрия не получает газ через Украину... отдавать точно не будут :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Кірою Рудик

ота гидота

фу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 20:05

  prodigy написав:
  fler написав:Кірою Рудик

ота гидота

фу

Скажи, кто твой друг....(?) :lol:
Hotab
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