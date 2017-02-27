Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:27

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться нестабильной. За пятницу доллар подорожал еще на 3 копейки — с утренних 27,09/27,11 до 27,12/27,14 гривен, а евро вырос сразу на 20 копеек — с 30,43/30,45 до 30,63/30,65 гривен. Стоит также учесть, что утренний старт по доллару и евро был изначально выше вчерашнего закрытия (в четверг торги завершились уровнем 27,05/27,07 по доллару и 30,34/30,36 по евро).



При этом, Нацбанк был вынужден снова весь день “заливать” межбанк долларом через интервенции и продал сегодня в общей сумме порядка $150 млн по 27,12 гривен. Без такого вмешательства регулятора котировки могли спокойно подняться и до 27,20 гривен за доллар. По евровалюте рост курса произошел из-за влияния международного фактора – евро за день подорожал почти до 1,13 доллара на момент написания статьи. Это и привело к коррекции курса евро относительно гривны.



Напряженность на межбанке и активность покупателей сказались и на статистике торгов. Еще до обеда только по Bloomberg объем операций превысил $220 млн.



Виновниками взлета котировок сегодня были как нерезиденты, так и местные игроки из реального сектора экономики. Некоторые из клиентов и банков достаточно быстро реагировали и на высказывания Владимира Зеленского во время его марафона, что добавляло интриги во время сессии.



В самом начале сессии на рынок вышел Нацбанк с продажей по 27,12 гривен и простоял с этим ценником до окончания активной фазы торгов, то есть до 15:30. Как и вчера, такой тактикой он ограничил аппетиты тех продавцов и спекулянтов, кто хотел уже с самого утра сыграть «на повышение». В итоге, на первом этапе и покупатели, и продавцы работали ниже уровня регулятора.



Со стартовых 27,09/27,11 к 11 часам доллар вырос до 27,115/27,135 гривен, а сразу после этого времени Нацбанк продал уже порядка $110 млн по 27,12 гривен, что частично погасило ажиотаж и к 12 часам курс ненадолго просел до 27,08/27,10 гривен, а к обеду остановился на отметке 27,085/27,105.



После обеда спрос опять начал нарастать, и если к 14:00 доллар еще находился в пределах 27,09/27,11 гривен, то к 15 часам он вырос до 27,105/27,125 гривен и при этом НБУ продал еще $40 млн по 27,12 гривен.



В 15:30 Нацбанк ушел и за оставшееся время уже на единичных сделках курс вырос до 27,115/27,135 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,12/27,14 гривен за доллар.



Нервозность на рынке сохранилась.

Главные события 26 ноября на валютном рынке:



Рост котировок доллара за день на 3 копейки — с утренних 27,09/27,11 до 27,12/27,14 гривен к концу сессии.



Нацбанк выходил с интервенцией и продал в общей сумме $150 млн по 27,12 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 27,1065 гривны, а официальный курс на 29 ноября 2021 года установлен на уровне 27,1033 гривен за доллар.