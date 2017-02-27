viy написав:Denik в целях общего развития расскажите почему за 30 лет наши металлурги не заместили импортный сортамент?
Тому що технології на комбінатах були 60-х років. За 30 років переробили перші переділи (від видобутку та збагачення руди до виробництва слябів та квадратної та круглої заготовки). І все це на дуже конкурентному ринку. За 5 років Метінвест збудує цех в Маріуполі для виробництва більш цікавого плоского прокату. І витіснить відсотків 70-80 імпорту.
asti написав:Господа, на каких уровнях планируете сливаться??
А зачем сливаться?
В перспективе. Чтобы зарабатывать на процентах. Перепроданность гривны приведет к росту ставок до 15%+. Возможно, даже до 20%+. Пока же этого не случилось и ставки низкие, перепроданным является доллар. Сбрасывать его - действовать против денег
Прораб написав:Промінь світла у темному царстві статистики...
У меня другая аналогия вертится на языке - мотивационный тренинг по вечерам. И это не подколка. Нельзя же без надежды Деник в этом амплуа прекрасен
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 29 лис, 2021 23:07, всього редагувалось 2 разів.
Denik написав:Нехай ГОКи Ахметова спочатку за електроенергію листопада розплатяться. А там подивимось який буде курс...
І я про це не жартую. Споживання електроенергії за листопад в районі 13-14 млрд. кВт. год. 3-4 - населення по 1.68 = 6 млрд. грн. 1-2 - Укрзалізниця і міський транспорт по 2-3 грн. = 4 млрд. 8-9 - Юрособи по 3-5 грн. = 35 мільярдів. Ітого майже 2 млрд. доларів. І багатьом доведеться продавати валютну виручку під це... А ще є платежі за газ. Я просто чекаю на перших днів 10 грудня...
Denik написав:Нехай ГОКи Ахметова спочатку за електроенергію листопада розплатяться. А там подивимось який буде курс...
І я про це не жартую. Споживання електроенергії за листопад в районі 13-14 млрд. кВт. год. 3-4 - населення по 1.68 = 6 млрд. грн. 1-2 - Укрзалізниця і міський транспорт по 2-3 грн. = 4 млрд. 8-9 - Юрособи по 3-5 грн. = 35 мільярдів. Ітого майже 2 млрд. доларів. І багатьом доведеться продавати валютну виручку під це... А ще є платежі за газ. Я просто чекаю на перших днів 10 грудня...
Я раніше писав, що доволі часто спостерігав відсутність девальвації гривні саме в першу декаду місяця. При тому, що навпаки в цей час виплачуються дивіденди. Думав це із необхідністю у гривні для виплати зарплати. А виявляється оплата е/е теж грає важливу роль. Що ж перевіримо вашу теорію. Але враховуючи проблеми із виконанням витратної частини бюджету, є ймовірність, що ми просто перестанемо рости. Найголовніше питання яке мене зараз цікавить, чи при таких темпах не виникне гривнедефіцит у грудні?