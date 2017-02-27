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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8614861586168617>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 142
Менше 26,00
4%
6
26,00-26,50
18%
26
26,50-27,00
30%
43
27,00-27,50
27%
39
27,50-28,00
8%
12
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
2
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Denik в целях общего развития расскажите почему за 30 лет наши металлурги не заместили импортный сортамент?

Тому що технології на комбінатах були 60-х років. За 30 років переробили перші переділи (від видобутку та збагачення руди до виробництва слябів та квадратної та круглої заготовки). І все це на дуже конкурентному ринку. За 5 років Метінвест збудує цех в Маріуполі для виробництва більш цікавого плоского прокату. І витіснить відсотків 70-80 імпорту.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Denik

Говорите о металлургии - прикрываетесь одним металлопрокатом, говорите о производстве - прикрываетесь одним сырьем, говорите об экономике - прикрываетесь одним экспортом.

Прямо таки "Позитивная экономика". Только не по Фридману, а по Денику.

Я просто непогано розібрався в тому, що становить 2/3 експорту, і що суттєво впливає на курс.
експорт машинобудування ніяк не впливає на курс. Імпорт продукції машинобудування врливає дуже мало.Зображення

https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/#
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:26

  Zebra написав:
  asti написав:Господа, на каких уровнях планируете сливаться??

34 и 55

26 вже не буде, як пророкували генерали піщаних кар'єрів?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:27

  prosecutor написав:
  asti написав:Господа, на каких уровнях планируете сливаться??


А зачем сливаться?


В перспективе. Чтобы зарабатывать на процентах. Перепроданность гривны приведет к росту ставок до 15%+. Возможно, даже до 20%+. Пока же этого не случилось и ставки низкие, перепроданным является доллар. Сбрасывать его - действовать против денег

  Прораб написав:Промінь світла у темному царстві статистики...


У меня другая аналогия вертится на языке - мотивационный тренинг по вечерам. И это не подколка. Нельзя же без надежды :) Деник в этом амплуа прекрасен
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 29 лис, 2021 23:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Коломойського вивергаються сенсаціями про стрімке здешевшання грн, біду в економіці і енергетиці і курс 30 вже через кілька тижнів і про паніку біля кас банків і вікон обмінок

Нехай ГОКи Ахметова спочатку за електроенергію листопада розплатяться. А там подивимось який буде курс...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:30

  Denik написав:Доля України в світовому експорті сталі десь 10%.

Аж ніяк. Приблизно 4%. Серед нетто-експортерів - так, приблизно 10%.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:32

  Прораб написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Господа, на каких уровнях планируете сливаться??

34 и 55

26 вже не буде, як пророкували генерали піщаних кар'єрів?

щоб вернулось 26, треба засаджувати урожай при нафті по 20 та газу по 50
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:42

  Прораб написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Господа, на каких уровнях планируете сливаться??

34 и 55

26 вже не буде, як пророкували генерали піщаних кар'єрів?
Будет. Лето-осень 2022 г. Рекордный урожай, рекордные суммы от заробитчан,высокие цены на зерно, металл, руду, ну и про ОВГЗ не забываем!!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Нехай ГОКи Ахметова спочатку за електроенергію листопада розплатяться. А там подивимось який буде курс...

І я про це не жартую. Споживання електроенергії за листопад в районі 13-14 млрд. кВт. год.
3-4 - населення по 1.68 = 6 млрд. грн.
1-2 - Укрзалізниця і міський транспорт по 2-3 грн. = 4 млрд.
8-9 - Юрособи по 3-5 грн. = 35 мільярдів.
Ітого майже 2 млрд. доларів. І багатьом доведеться продавати валютну виручку під це...
А ще є платежі за газ.
Я просто чекаю на перших днів 10 грудня...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:12

  Denik написав:
  Denik написав:Нехай ГОКи Ахметова спочатку за електроенергію листопада розплатяться. А там подивимось який буде курс...

І я про це не жартую. Споживання електроенергії за листопад в районі 13-14 млрд. кВт. год.
3-4 - населення по 1.68 = 6 млрд. грн.
1-2 - Укрзалізниця і міський транспорт по 2-3 грн. = 4 млрд.
8-9 - Юрособи по 3-5 грн. = 35 мільярдів.
Ітого майже 2 млрд. доларів. І багатьом доведеться продавати валютну виручку під це...
А ще є платежі за газ.
Я просто чекаю на перших днів 10 грудня...

Я раніше писав, що доволі часто спостерігав відсутність девальвації гривні саме в першу декаду місяця. При тому, що навпаки в цей час виплачуються дивіденди.
Думав це із необхідністю у гривні для виплати зарплати. А виявляється оплата е/е теж грає важливу роль.
Що ж перевіримо вашу теорію. Але враховуючи проблеми із виконанням витратної частини бюджету, є ймовірність, що ми просто перестанемо рости.
Найголовніше питання яке мене зараз цікавить, чи при таких темпах не виникне гривнедефіцит у грудні?
Realist
 
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