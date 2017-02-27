Denik написав:Нехай ГОКи Ахметова спочатку за електроенергію листопада розплатяться. А там подивимось який буде курс...
І я про це не жартую. Споживання електроенергії за листопад в районі 13-14 млрд. кВт. год. 3-4 - населення по 1.68 = 6 млрд. грн. 1-2 - Укрзалізниця і міський транспорт по 2-3 грн. = 4 млрд. 8-9 - Юрособи по 3-5 грн. = 35 мільярдів. Ітого майже 2 млрд. доларів. І багатьом доведеться продавати валютну виручку під це... А ще є платежі за газ. Я просто чекаю на перших днів 10 грудня...
Я раніше писав, що доволі часто спостерігав відсутність девальвації гривні саме в першу декаду місяця. При тому, що навпаки в цей час виплачуються дивіденди. Думав це із необхідністю у гривні для виплати зарплати. А виявляється оплата е/е теж грає важливу роль. Що ж перевіримо вашу теорію. Але враховуючи проблеми із виконанням витратної частини бюджету, є ймовірність, що ми просто перестанемо рости. Найголовніше питання яке мене зараз цікавить, чи при таких темпах не виникне гривнедефіцит у грудні?
не натягивайте сову на глобус и не придумывайте причинно-следственных связей там, где их нет.
доля зп у экспортеров достаточно низкая - условно 4%, и зп распределена достаточно равномерно - каждый платит, когда удобно.
кто сказал, что энергоносители платят по факту в след месяце??? это не платежки за квартиру - большинство юрлиц платит месяц в месяц, максимум неделя отсрочки.
при проблемах с выполнением бюджета гривнедефицита не будет, денег добавят столько, сколько надо - вопрос каким путем?
Украина в январе-октябре 2021 года нарастила внутреннее потребление металлопроката на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,32 млн т.
Об этом сообщило ОП «Укрметаллургпром», основываясь на данных В.С.К.ГРУП.
На импорт пришлось 969,7 тыс. т – 22,4% от общей емкости рынка металлопроката в Украине. По сравнению с предыдущим годом доля импорта снизилась на 6%.
Доля плоского проката в импорте увеличилась и превысила долю сортового проката – 54,7% и 42,3% соответственно.
Основные источники импорта металлопроката в Украину:
СНГ – 35,4%; страны Азии – 21,6%; ЕС – 20,5%. По итогам 2020 года Украина увеличила внутреннее потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом – до 4,7 млн т. Доля импорта за год снизилась на 5,2%.
25% зростаняя до 2019 - це овердофіга. Це непоставка на світовий ринок 1 млн. т., від чого очікування на замовлення в ЄС стало 3-6 місяців а ціна в США 2000 дол./т.
а Вы походу тролль какая Европа, какие США. может по нетто-экспорту мы и 4 (кстати удивился, никогда с такой стороны не смотрел), но мы продаем рядовые марки стали для простейших переделов.
рядовую квадратную заготовку для строительства и лист/рулоны не скажу для чего, но точно не для автомобилестроения. может где-то в условном Египте и не построят лишние дома, но не более.
в мире перепроизводство стали, и мы слабое звено как раз из-за устаревших переделов. для справки выплавка стали Украина 1990 - 50 млн т, 2020 - 20 млн т Турция 1990 - 10 млн т, 2020 - 36 млн т что нам мешает?
и да, у нас большие запасы ЖРС (до 20% мировых запасов по некоторым оценкам), но низкого качества - мы влет проигрываем Австралии и Бразилии в вопросах качества руды.