RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8614861586168617

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 142
Менше 26,00
4%
6
26,00-26,50
18%
26
26,50-27,00
30%
43
27,00-27,50
27%
39
27,50-28,00
8%
12
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
2
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:07

думаю уже сегодня будем спускаться медленно к 27.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5322
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 01:01

  Zebra написав:щоб вернулось 26, треба засаджувати урожай при нафті по 20 та газу по 50

Договірняк, чи старий добрий адмінресурс. Ні?

  fin написав:Будет. Лето-осень 2022 г. Рекордный урожай, рекордные суммы от заробитчан,высокие цены на зерно, металл, руду, ну и про ОВГЗ не забываем!!

Життя проходить в очікуванні часу приходу того, що собі просто нафантазував, до того ж є велика можливість пропустити очікуване. Виходить досить нудна і марна перспектива у розрізі життя.
Прораб
 
Повідомлень: 450
З нами з: 02.03.19
Подякував: 350 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 03:30

  Realist написав:
  Denik написав:
  Denik написав:Нехай ГОКи Ахметова спочатку за електроенергію листопада розплатяться. А там подивимось який буде курс...

І я про це не жартую. Споживання електроенергії за листопад в районі 13-14 млрд. кВт. год.
3-4 - населення по 1.68 = 6 млрд. грн.
1-2 - Укрзалізниця і міський транспорт по 2-3 грн. = 4 млрд.
8-9 - Юрособи по 3-5 грн. = 35 мільярдів.
Ітого майже 2 млрд. доларів. І багатьом доведеться продавати валютну виручку під це...
А ще є платежі за газ.
Я просто чекаю на перших днів 10 грудня...

Я раніше писав, що доволі часто спостерігав відсутність девальвації гривні саме в першу декаду місяця. При тому, що навпаки в цей час виплачуються дивіденди.
Думав це із необхідністю у гривні для виплати зарплати. А виявляється оплата е/е теж грає важливу роль.
Що ж перевіримо вашу теорію. Але враховуючи проблеми із виконанням витратної частини бюджету, є ймовірність, що ми просто перестанемо рости.
Найголовніше питання яке мене зараз цікавить, чи при таких темпах не виникне гривнедефіцит у грудні?

не натягивайте сову на глобус и не придумывайте причинно-следственных связей там, где их нет.

доля зп у экспортеров достаточно низкая - условно 4%, и зп распределена достаточно равномерно - каждый платит, когда удобно.

кто сказал, что энергоносители платят по факту в след месяце??? :D
это не платежки за квартиру - большинство юрлиц платит месяц в месяц, максимум неделя отсрочки.

при проблемах с выполнением бюджета гривнедефицита не будет, денег добавят столько, сколько надо - вопрос каким путем?
Shaman
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 29.09.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 03:40

  Denik написав:
  zРадио написав:Потребление стали сегодня - уровень 2019-го. У тебя снова все растет к низкой базе. Ну а про предпосылки к дефициту стали в мире - это без комментариев

Зрада, Ви феєричний профан як в сталі так і в кукурудзі.
https://gmk.center/news/potreblenie-pro ... slo-na-19/
Украина в январе-октябре 2021 года нарастила внутреннее потребление металлопроката на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,32 млн т.

Об этом сообщило ОП «Укрметаллургпром», основываясь на данных В.С.К.ГРУП.

На импорт пришлось 969,7 тыс. т – 22,4% от общей емкости рынка металлопроката в Украине. По сравнению с предыдущим годом доля импорта снизилась на 6%.

Доля плоского проката в импорте увеличилась и превысила долю сортового проката – 54,7% и 42,3% соответственно.

Основные источники импорта металлопроката в Украину:

СНГ – 35,4%;
страны Азии – 21,6%;
ЕС – 20,5%.
По итогам 2020 года Украина увеличила внутреннее потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом – до 4,7 млн т. Доля импорта за год снизилась на 5,2%.

25% зростаняя до 2019 - це овердофіга. Це непоставка на світовий ринок 1 млн. т., від чого очікування на замовлення в ЄС стало 3-6 місяців а ціна в США 2000 дол./т.

а Вы походу тролль :D
какая Европа, какие США. может по нетто-экспорту мы и 4 (кстати удивился, никогда с такой стороны не смотрел), но мы продаем рядовые марки стали для простейших переделов.

рядовую квадратную заготовку для строительства и лист/рулоны не скажу для чего, но точно не для автомобилестроения. может где-то в условном Египте и не построят лишние дома, но не более.

в мире перепроизводство стали, и мы слабое звено как раз из-за устаревших переделов.
для справки выплавка стали
Украина 1990 - 50 млн т, 2020 - 20 млн т
Турция 1990 - 10 млн т, 2020 - 36 млн т
что нам мешает? ;)

и да, у нас большие запасы ЖРС (до 20% мировых запасов по некоторым оценкам), но низкого качества - мы влет проигрываем Австралии и Бразилии в вопросах качества руды.
Shaman
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 29.09.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8614861586168617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 124, 125, 126
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1255 3913244
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 23:03
zРадио
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2887, 2888, 2889
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28887 15045732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 22:34
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 787, 788, 789
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7888 14212380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 19:13
kluychkooleg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.