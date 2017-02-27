Додано: Вів 30 лис, 2021 15:42

Denik написав: SherLock написав: Для того чтобы что-то строить новое, Метинвест, для начала, пусть доведёт до ума те же Азовсталь и ММК Ильича. Если у Вас будет такая возможность, посмотрите что эксплуатируется и в каком состоянии находятся мариупольские цеха проката, посмотрите на доменные печи, которые строил СССР, посмотрите на оборудование заводских ТЭЦ ПВС, посмотрите на состояние цехов с разбитыми стёклами на верхних ярусах, а об экологии я вообще молчу. Мы отказались от их продукции. Она выпускается на заводах, которые работают только потому, что Советский Союз заложил в эти заводы громадный запас прочности. Да и потом, зачем инвестировать в глубокую модернизацию, если выгоднее грязное производство держать в Украине, а чистовой передел или прокат производить в той же Италии из украинского полуфабриката? Что Метинвест и делает. Для того чтобы что-то строить новое, Метинвест, для начала, пусть доведёт до ума те же Азовсталь и ММК Ильича. Если у Вас будет такая возможность, посмотрите что эксплуатируется и в каком состоянии находятся мариупольские цеха проката, посмотрите на доменные печи, которые строил СССР, посмотрите на оборудование заводских ТЭЦ ПВС, посмотрите на состояние цехов с разбитыми стёклами на верхних ярусах, а об экологии я вообще молчу. Мы отказались от их продукции. Она выпускается на заводах, которые работают только потому, что Советский Союз заложил в эти заводы громадный запас прочности. Да и потом, зачем инвестировать в глубокую модернизацию, если выгоднее грязное производство держать в Украине, а чистовой передел или прокат производить в той же Италии из украинского полуфабриката? Что Метинвест и делает.

Все написано правильно. Але наразі дуже змінився енергетичний ринок. А енергії для виробництва сталі треба дуже багато. І услід за енергетичним ринком все буде змінюватись. Все написано правильно. Але наразі дуже змінився енергетичний ринок. А енергії для виробництва сталі треба дуже багато. І услід за енергетичним ринком все буде змінюватись.

Сомневаюсь, заставить некому. Немного оффтопа, но я Вам приведу историю из того же Мариуполя, которую мне рассказали местные за рюмкой чая. После этого акции президента Зеленского очень сильно упали в моих глазах. Интересно также, сколько этот пост проживёт на форуме.Дело в следующем: нынешний мэр Мариуполя ранее работал в дирекции одного из меткомбинатов на очень приличной должности. Работая на комбинате, он неожиданно решает идти в мэры города на очень скромную по сравнению с заводской зарплату. Он уходит с завода, выигрывает выборы, все в радостном экстазе. А теперь гвоздь программы: супруга мэра, которая ранее не то чтобы была как-то связана с металлургией, а вообще толком нигде не работала, после выборов вдруг устраивается на работу в Метинвест с годовой зарплатой около 13 миллионов гривен. Я, честно скажу, не поверил, что такой явный конфликт интересов в городе №1 Донецкой области имеет место быть при нынешней власти. Я не поленился, нашёл декларацию этого мэра и всё вышесказанное оказалась чистейшей правдой. Более того, та же самая история, один в один, случилась и с заместителями мэра. Короче, «Ляшко и лотерея» в версии 2.0!А теперь вопрос: известно об этом факте в Администрации президента? Конечно. Это коррупция? Де юре – нет, а де факто – да. При такой конструкции городская власть не является независимой и прежде всего будет отстаивать частные интересы, а не интересы города. Кто, как Вы говорите, будет заставлять собственника модернизировать производство? Зависимый от него мэр? И главное: а как быть с предвыборными заявлениями президента о борьбе с подобными явлениями? Всё, их можно списать и забыть? Чем он отличается от «попередників»? Снять глупый сериал ума много не нужно, а вот воплотить в жизнь то, что он в этом сериале наговорил и наобещал – тут нашла коса на камень. В общем, после этого случая, президент Зеленский для меня закончился. Окончательно.