sequence написав:Откуда такие данные? Кто это и сколько этих людей, у которых одновременно такие затраты на энергию и исключительно внешняя торговля? Все мои знакомые экспортеры гасят эти расходы гривневой выручкой, работая и на внутреннем рынке.
Тут справа у тім, що ціна електроенергії зросла десь вдвічі-втричі. Раніше не було суми 50 мільярдів гривень.
akido написав:1. Я не задавав такого питання, бо маю на нього свою відповідь
Спасибо за уточнение. Имел в виду, что этот вопрос не для всех является отвеченным
akido написав: Вони відрізняються тому що методика обчислення інфляції виробників більш-менш прозора та охоплює весь спектр виробництва. Споживча інфляція навпаки побудована на обмеженому та тенденційно підібраному кошику товарів-послуг, розрахунок абсолютно непрозорий, що дає можливість маніпулювати результатом
Я читал обе методики, и не нашел методику PPI более прозрачной. Но это хождение по кругу, не буду снова начинать
akido написав:Навпаки, якщо ви вважаєте що розрахунок ІСЦ та ІЦВ в цілому коректні, поясніть куди зникає інфляція виробників на шляху до споживача ? Виробник виробляє товари на 25% дорожче, а споживач платить за них усього на 9% більше. Хто оплачує бенкет ? Посередники ? Дефіцит держбюджету ? МВФ ?
Процесс добавления стоимости сложный, и на каждом его этапе в здоровой экономической среде закладывается прибыль, превышающая инфляцию (иначе смысл инвестировать?). Сегодня мы имеем дело с сокращением этой прибыли - тоже на каждом этапе добавления стоимости. Самая высокая прибыль - у производителей сырья, низкая - производителей продукта конечного потребления
zРадио написав:Процесс добавления стоимости сложный, и на каждом его этапе в здоровой экономической среде закладывается прибыль, превышающая инфляцию (иначе смысл инвестировать?). Сегодня мы имеем дело с сокращением этой прибыли - тоже на каждом этапе добавления стоимости. Самая высокая прибыль - у производителей сырья, низкая - производителей продукта конечного потребления
Бо в процес створення надмірного виробництва втручалися китайські комуністи. Вони власне і зробили середовище нездоровим...
SherLock написав:Для того чтобы что-то строить новое, Метинвест, для начала, пусть доведёт до ума те же Азовсталь и ММК Ильича. Если у Вас будет такая возможность, посмотрите что эксплуатируется и в каком состоянии находятся мариупольские цеха проката, посмотрите на доменные печи, которые строил СССР, посмотрите на оборудование заводских ТЭЦ ПВС, посмотрите на состояние цехов с разбитыми стёклами на верхних ярусах, а об экологии я вообще молчу. Мы отказались от их продукции. Она выпускается на заводах, которые работают только потому, что Советский Союз заложил в эти заводы громадный запас прочности. Да и потом, зачем инвестировать в глубокую модернизацию, если выгоднее грязное производство держать в Украине, а чистовой передел или прокат производить в той же Италии из украинского полуфабриката? Что Метинвест и делает.
Все написано правильно. Але наразі дуже змінився енергетичний ринок. А енергії для виробництва сталі треба дуже багато. І услід за енергетичним ринком все буде змінюватись.
Сомневаюсь, заставить некому. Немного оффтопа, но я Вам приведу историю из того же Мариуполя, которую мне рассказали местные за рюмкой чая. После этого акции президента Зеленского очень сильно упали в моих глазах. Интересно также, сколько этот пост проживёт на форуме.
Дело в следующем: нынешний мэр Мариуполя ранее работал в дирекции одного из меткомбинатов на очень приличной должности. Работая на комбинате, он неожиданно решает идти в мэры города на очень скромную по сравнению с заводской зарплату. Он уходит с завода, выигрывает выборы, все в радостном экстазе. А теперь гвоздь программы: супруга мэра, которая ранее не то чтобы была как-то связана с металлургией, а вообще толком нигде не работала, после выборов вдруг устраивается на работу в Метинвест с годовой зарплатой около 13 миллионов гривен. Я, честно скажу, не поверил, что такой явный конфликт интересов в городе №1 Донецкой области имеет место быть при нынешней власти. Я не поленился, нашёл декларацию этого мэра и всё вышесказанное оказалась чистейшей правдой. Более того, та же самая история, один в один, случилась и с заместителями мэра. Короче, «Ляшко и лотерея» в версии 2.0!
А теперь вопрос: известно об этом факте в Администрации президента? Конечно. Это коррупция? Де юре – нет, а де факто – да. При такой конструкции городская власть не является независимой и прежде всего будет отстаивать частные интересы, а не интересы города. Кто, как Вы говорите, будет заставлять собственника модернизировать производство? Зависимый от него мэр? И главное: а как быть с предвыборными заявлениями президента о борьбе с подобными явлениями? Всё, их можно списать и забыть? Чем он отличается от «попередників»? Снять глупый сериал ума много не нужно, а вот воплотить в жизнь то, что он в этом сериале наговорил и наобещал – тут нашла коса на камень. В общем, после этого случая, президент Зеленский для меня закончился. Окончательно.
Похоже на баллистическую траекторию, а не орбиту Осталось выяснить куда упадем. Или, мы не падаем, а так задумано? Просто сегодня у ракеты отделилась первая ступень, и завтра запустят двигатели второй ступени?
ДП «НАЕК «Енергоатом» працює максимальним складом енергоблоків! Після підключення 30 листопада в 12:24 енергоблока №2 Запорізької АЕС до мережі найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька – працює всіма шістьма енергоблоками. А загалом в Енергоатомі зараз працюють 14 енергоблоків із наявних 15-ти.
Після успішного завершення середнього планового ремонту енергоблок №2 Запорізької АЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України на 6 діб раніше запланованого терміну.
Наразі ведеться навантаження блока до номінальної потужності відповідно до регламентних обмежень та балансового графіка ПрАТ «НЕК «Укренерго».
Зауважень до роботи діючого основного устаткування та персоналу немає.
15-й енергоблок (РАЕС-4) зараз перебуває у середньому плановому ремонті. Його перевантажують для проведення модернізаціі задля підготовки до вигрузки відпрацьованого ядерного палива на Централізоване сховіще ВЯП. Енергоблок планують підключити до енергосистеми наприкінці січня 2022 року, після чого Енергоатом працюватиме всіма 15-ю блоками.
Нагадаємо, нещодавно три блоки підключили до енергосистеми після достроково завершених ремонтних робіт: 10 листопада – №1 Южно-Української АЕС, 12 листопада – №3 Рівненської АЕС, 18 листопада – №4 Запорізької АЕС.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............30.11.2021..........01.12.2021 дата розрахунку.............29.11.2021...........30.11.2021 Євро................................30,6481................30,9221...+0.89% Долар США.....................27,1739................27,2142...+0.15% После полудня гривна не без добровольной уступки со стороны доллара отыграла почти 6 копеек.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Как я вчера и предполагал, поскольку закрылись вчера много выше официального курса, да и на открытии прибавили, НБУ появился на рынке с самого утра, обозначив потолок чуть выше текущих котировок. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, сразу же вернулись обратно и взяли небольшую паузу. Присутствие НБУ убедило держателей валюты, что выжидать сегодня бесполезно. Они сразу вышли с продажами и котировки постепенно покатились вниз. Чуть более часа потребовалось для того, чтобы опуститься на 8 копеек и уйти ниже вчерашнего закрытия. В мире доллар падает со вчерашнего вечера. Официальный курс встретили котировками 27.2200 - 27.2400, что на 8 копеек ниже закрытия.
После 12 падение продолжилось, к обеду опустились еще на 6 копеек. После обеда за полчаса опустились на 4 копейки, развернулись и стали плавно расти. До 15.30 выросли на 2.5 копейки. После резкого падения такой отскок напрашивался - текущий курс для многих покупателей показался привлекательным. В мире доллар в обед немного отскочил, а потом возобновил снижение и к настоящему времени вернулся к полуденному минимуму. Официальный курс встретили котировками 27.1450 - 27.1650. За день упали на 15.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. В первый день падения НБУ традиционно ему не препятствовал, несмотря на приличную динамику. Обороты в первой половине дня, похоже, были достаточно скромными, но по мере снижения котировок стали расти и активные торги продолжались дольше обычного. Об этом свидетельствует большая разница между справочным и официальным курсами.
Этот день в истории: 2020 - 28.4962 (+3) -128 2019 - 23.9723 (-6) +324
2018 - 28.2228 (-17) 2017 - 27.1558 (+14)
Недавно проскакивала новость о намерении НБУ изменить методику установления официальных курсов. Напомню, что речь там шла о методах усреднения и изменении времени, когда это будет происходить. Сегодня НБУ сообщил о том, что планы получили полный одобрямс.
НБУ написав:У визначений термін зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб не надійшло.
ДП «НАЕК «Енергоатом» працює максимальним складом енергоблоків! Після підключення 30 листопада в 12:24 енергоблока №2 Запорізької АЕС до мережі найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька – працює всіма шістьма енергоблоками. А загалом в Енергоатомі зараз працюють 14 енергоблоків із наявних 15-ти.
Після успішного завершення середнього планового ремонту енергоблок №2 Запорізької АЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України на 6 діб раніше запланованого терміну.
Наразі ведеться навантаження блока до номінальної потужності відповідно до регламентних обмежень та балансового графіка ПрАТ «НЕК «Укренерго».
Зауважень до роботи діючого основного устаткування та персоналу немає.
15-й енергоблок (РАЕС-4) зараз перебуває у середньому плановому ремонті. Його перевантажують для проведення модернізаціі задля підготовки до вигрузки відпрацьованого ядерного палива на Централізоване сховіще ВЯП. Енергоблок планують підключити до енергосистеми наприкінці січня 2022 року, після чого Енергоатом працюватиме всіма 15-ю блоками.
Нагадаємо, нещодавно три блоки підключили до енергосистеми після достроково завершених ремонтних робіт: 10 листопада – №1 Южно-Української АЕС, 12 листопада – №3 Рівненської АЕС, 18 листопада – №4 Запорізької АЕС.
Разгоняют понемногу. Утром мощность была 300МВт, сейчас 400+. Я так понимаю, дозагрузили топливом, которое было куплено у США в 2019году.