Додано: Вів 30 лис, 2021 16:27

[u]

Сибарит написав: ...

Недавно проскакивала новость о намерении НБУ изменить методику установления официальных курсов. Напомню, что речь там шла о методах усреднения и изменении времени, когда это будет происходить. Сегодня НБУ сообщил о том, что планы получили полный одобрямс.

НБУ написав: У визначений термін зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб не надійшло. ...Недавно проскакивала новость о намерении НБУ изменить методику установления официальных курсов. Напомню, что речь там шла о методах усреднения и изменении времени, когда это будет происходить. Сегодняо том, что планы получили полный одобрямс.

угоди з найрелеватнішим обсягом для українського міжбанківського ринку, а саме від 0,1 до 5 млн дол. США.

вилучати на першому етапі відсікання з розрахунку угоди, що відрізняються на 2% від медіани курсу первісного ряду угод, а не від середньоарифметичного значення

[/u]Всё, хороним Рыжика?Он, правда, и так был уже дохлый, но потом как-то ожил в местном фольклоре и весело орал, взлетая над крышей...коригування підходів до відсікання угод з екстремальними параметрами.Зокрема, пропонується відмовитися від відсікання угод, обсяг яких більш ніж на два стандартних відхилення відхиляється від середньоарифметичного обсягу ряду угод з метою зменшення втрат даних під час розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні до долара США. Натомість запровадити підхід, відповідно до якого до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні берутьсяПараметри найрелевантнішого обсягу угод у майбутньому можуть бути переглянуті у разі виникнення відповідних змін на валютному ринку. Крім того, пропонуєтьсякурсу первісного ряду угод;зміну часу збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют та зміну часу його оприлюднення.Пропонується змінити час збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют (як за угодами грн/дол. США, так і за індикаторами BFIX) з 15.30 на 15.00 за київським часом. За таких умов офіційний курс гривні до іноземних валют буде оприлюднюватися до 15.30 (зараз – до 16.00) за київським часом;