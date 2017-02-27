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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8620862186228623

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 144
Менше 26,00
4%
6
26,00-26,50
18%
26
26,50-27,00
30%
43
27,00-27,50
28%
41
27,50-28,00
8%
12
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
2
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:09

  akido написав:
  zРадио написав:Здесь и следует искать ответ на вопрос akido, почему потребительская инфляция существенно отстает от промышленной


1.
Я не задавав такого питання, бо маю на нього свою відповідь. Вони відрізняються тому що методика обчислення інфляції виробників більш-менш прозора та охоплює весь спектр виробництва. Споживча інфляція навпаки побудована на обмеженому та тенденційно підібраному кошику товарів-послуг, розрахунок абсолютно непрозорий, що дає можливість маніпулювати результатом.

2.
Навпаки, якщо ви вважаєте що розрахунок ІСЦ та ІЦВ в цілому коректні, поясніть куди зникає інфляція виробників на шляху до споживача ? Виробник виробляє товари на 25% дорожче, а споживач платить за них усього на 9% більше. Хто оплачує бенкет ? Посередники ? Дефіцит держбюджету ? МВФ ?

Виробнику може бути вигідніше працювати якийсь час в збиток чим зупинитися, крім того, може зменшити маржу. Крім того, можуть бути різні преференції від держави.
А споживач, якщо не має чим платити, то попит він не створює.
Тому і різна поведінка індексів інфляції.
Також є "соціальні продукти" і "регульовані ціни" для населення.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:24

  zРадио написав:Я читал обе методики, и не нашел методику PPI более прозрачной. Но это хождение по кругу, не буду снова начинать

Якщо вже проясняти деталі - ви дійсно вважаєте споживчий кошик адекватним ?

  zРадио написав:
  akido написав:куди зникає інфляція виробників на шляху до споживача ?

Процесс добавления стоимости сложный, и на каждом его этапе в здоровой экономической среде закладывается прибыль, превышающая инфляцию (иначе смысл инвестировать?). Сегодня мы имеем дело с сокращением этой прибыли - тоже на каждом этапе добавления стоимости. Самая высокая прибыль - у производителей сырья, низкая - производителей продукта конечного потребления


Якось це нагадує відповідь без відповіді. Спробую здогадатися - ви намагалися довести що інфляцію поглинає, тобто компенсує за рахунок скорочення власного прибутку посередник між виробником та споживачем.

На це в мене є два заперечення, які не дозволяють прийняти теретизування про складнощі нарахування додаткової вартості як пояснення зникнення інфляції:
1. Щоб поглинути різницю у 10% скорочення прибутків недостатньо, тут треба працювати у збиток.
2. Як одноразову акцію це ще можна було б проковтнути, але індекс цін виробників перевищує споживчу інфляцію з року в рік, причому іноді - так як зараз, при талановитих господарниках - на двозначну величину.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:26

  Denik написав:
  sequence написав:Откуда такие данные? Кто это и сколько этих людей, у которых одновременно такие затраты на энергию и исключительно внешняя торговля? Все мои знакомые экспортеры гасят эти расходы гривневой выручкой, работая и на внутреннем рынке.

Тут справа у тім, що ціна електроенергії зросла десь вдвічі-втричі. Раніше не було суми 50 мільярдів гривень.

так вы поймите - с такими ценами на энергию некоторым проще остановиться, чем что-то производить. Это не смешно - не будет ни продукта, ни зарплат у людей, ни экспорта. Продукт неконкурентоспособен. Валюту экспортеры и так сдают, равномерненько, планово и по нужде - а многие через конверты и обналичивают затем.
В среднесроке просто экспортеров из-за дорогой энергии станет меньше тупо из-за остановки производств, а значит не будет ни гривны, ни валюты, которую якобы надо менять.
Так что логика у вас так себе. Давайте еще энергию в три раза подымем, чтобы всю валюту хомяки посдавали, еще и одолжили
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:27

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 6494(8612)випадки на добу на 29 листопада. Нам продовжує легшати!

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижні.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0917
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0050
Повні оберти МБ за тиждень - 2982,7083
Середні оберти за тиждень - 596,5417
Середні оберти за рік - 408,7734
СередньоТижневеЗважене - 26,4623

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1068
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0017
Повні оберти МБ за тиждень - 2767,0012
Середні оберти за тиждень - 553,4002
Середні оберти за рік - 411,9731
СередньоТижневеЗважене - 26,9090


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень знову більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2142(26,8604) грн./доляр. Дуже сильно підскочили вгору! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,1907(27,1993) грн./дол. Це на 2,35 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра 0,09(-1,26) відсотка. Здається дістали значення середньорічної! Зараз все так як і має бути по року. Трошечки перепродана гривня і недооцінен доляр. Здається, прийшов час купувати доляр. Та треба уважно дивитись!!! Може коштрвність доляра відскочить знову в зону перепроданості валюти...

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 2,35(-84) копійки по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,9090(26,4623) грн./дол., а продавав дорожче. Знову не хіло так підскочили!!!

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:27

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  Сибарит написав:...
Недавно проскакивала новость о намерении НБУ изменить методику установления официальных курсов. Напомню, что речь там шла о методах усреднения и изменении времени, когда это будет происходить. Сегодня НБУ сообщил о том, что планы получили полный одобрямс.
НБУ написав:У визначений термін зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб не надійшло.


Всё, хороним Рыжика? :cry: Он, правда, и так был уже дохлый, но потом как-то ожил в местном фольклоре и весело орал, взлетая над крышей...

Зміни передбачають:
коригування підходів до відсікання угод з екстремальними параметрами.
Зокрема, пропонується відмовитися від відсікання угод, обсяг яких більш ніж на два стандартних відхилення відхиляється від середньоарифметичного обсягу ряду угод з метою зменшення втрат даних під час розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні до долара США. Натомість запровадити підхід, відповідно до якого до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні беруться угоди з найрелеватнішим обсягом для українського міжбанківського ринку, а саме від 0,1 до 5 млн дол. США. Параметри найрелевантнішого обсягу угод у майбутньому можуть бути переглянуті у разі виникнення відповідних змін на валютному ринку. Крім того, пропонується вилучати на першому етапі відсікання з розрахунку угоди, що відрізняються на 2% від медіани курсу первісного ряду угод, а не від середньоарифметичного значення курсу первісного ряду угод;
зміну часу збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют та зміну часу його оприлюднення.
Пропонується змінити час збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют (як за угодами грн/дол. США, так і за індикаторами BFIX) з 15.30 на 15.00 за київським часом. За таких умов офіційний курс гривні до іноземних валют буде оприлюднюватися до 15.30 (зараз – до 16.00) за київським часом;
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:28

  flyman написав:Виробнику може бути вигідніше працювати якийсь час в збиток чим зупинитися, крім того, може зменшити маржу. Крім того, можуть бути різні преференції від держави.
А споживач, якщо не має чим платити, то попит він не створює.

Так, дійсно "Виробнику може бути вигідніше працювати якийсь час в збиток чим зупинитися, крім того, може зменшити маржу" Але індекс цін виробників не має до цього відношення. Він базується на реальних цінах реальних виробників, причому має охоплювати всіх виробників.
Причому справа зовсім не у "якийсь час", ІЦВ перевищує ІСЦ стабільно рік за роком.
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