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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8625862686278628>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 147
Менше 26,00
4%
6
26,00-26,50
18%
27
26,50-27,00
30%
44
27,00-27,50
29%
42
27,50-28,00
8%
12
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
2
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:36

  Denik написав:...
  Shaman написав:Украина 1990 - 50 млн т, 2020 - 20 млн т
Турция 1990 - 10 млн т, 2020 - 36 млн т
что нам мешает?

Путін, який продає Туреччині дешевий газ. Виробництво в Туреччині з металолому дуже просте:
імпортний металолом + електрика (на 50 доларів)= заготовка + енергія (50-100 доларів) = г/к або х/к прокат.
Зроби в Туреччині гах як на TTF, буде електрика по 30 центів/кВт. год. - 2/3 "виробництва" сталі в Туреччині зупиниться...

в Украине тоже был дешевый газ не так давно. проблемы в целом с себестоимостьюи качеством продукции, несмотря на дешевую рабочую силу и дешевую энергетику.

2010-2013 - выплавка доходила до 35 млн т, правда с Алчевским МК.

и газ в металлургии уже не так востребован - на каком переделе используют газ при производстве квадратной заготовки? ответ - ни на каком, разве что ковши греть перед разливкой :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А возвращаясь к ОВГЗ - так кто все-таки налил 20 ярдов в ДИУ, кто в курсе? Героев полагается знать в лицо

Т.к. с названием компании, уставной фонд которой пополнили, появились разночтения, со знанием в лицо есть некоторые проблемы. Можем назвать ее созаемщиком или просто компанией :)
Больше никаких лиц тут нет. Живых денег никто никуда не лил.
Это докапитализация облигациями.
Минфин выпустил облигации и передал их в уставной фонд компании совершенно безвозмездно, т.е. даром. Это та же схема, по которой докапитализировали примат. Поскольку компания является юрлицом, появившиеся на ее балансе облигации учитываются в статистике юрлиц.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:06

  zРадио написав:
Это про Германию. Вчера они опубликовались за ноябрь - рекордная инфляция с начала 90-х (5,2%)

тогда orest прими извинения, некогда за всем следить, но грешок за тобой такой водится - сам знаешь, да и за ровесником моего старшего тоже...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Поки що все крім євро червоне. Золото дешевшає, нафта дешевшає, фондові індекси і навіть святі фючерси на індекси разом з битком дешевшають, пшениця з соєю валиться а євро, при рекордній інфляції в ньюрейху, дорожчає...

Тільки Єгипет на тендері закупився по 352 FOB, що +15 до позаминулого тижня.
https://latifundist.com/novosti/57543-e ... -pshenitsy
  чик написав:мой пост вчера в защиту zРадио от хамства Denik стёрли пачти сразу,

Вашу критику сприйняв. Я тут в основному не про коричневих, а про кукурудзу і про вплив Компартії Китаю на сировинні ринки.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:в Украине тоже был дешевый газ не так давно. проблемы в целом с себестоимостьюи качеством продукции, несмотря на дешевую рабочую силу и дешевую энергетику.

З 2008 проблеми через те, що за керівництвом компартії Китаю в Китаї побудували зайві потужності і рентабельність впала до 3-5 відсотків.
  Shaman написав:и газ в металлургии уже не так востребован - на каком переделе используют газ при производстве квадратной заготовки? ответ - ни на каком, разве что ковши греть перед разливкой

До 2008 року, а частково до Юліного контракту металургія споживала до 10 млрд. куб. м. на рік, вдуваючи в ДП замість коксу.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скупайтесь на откате. Турецкая лира сегодня снова обновила вершину кратного девала. Гривну ждет тоже самое. Цель 34, потом 55. Числа Фибоначчи зовут.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:39

  Сибарит написав:Т.к. с названием компании, уставной фонд которой пополнили, появились разночтения, со знанием в лицо есть некоторые проблемы. Можем назвать ее созаемщиком или просто компанией :)
Больше никаких лиц тут нет. Живых денег никто никуда не лил.
Это докапитализация облигациями.
Минфин выпустил облигации и передал их в уставной фонд компании совершенно безвозмездно, т.е. даром. Это та же схема, по которой докапитализировали примат. Поскольку компания является юрлицом, появившиеся на ее балансе облигации учитываются в статистике юрлиц.


Благодарю. Насколько я понимаю, на схеме докапитализации все сходства с кейсом Привата, неплохо обходившимся собственным кэш-флоу и до национализации, заканчиваются. Теперь вопрос в другом - как ДИУ запустит фондирование ипотеки этими облигациями (цель, как бы, именно в этом была, по крайней мере декларативная :) ) Будет продавать госбанкам, выступать гарантом по кредитованию банками застройщиков, собственные строительные проекты начнет?..

  чик написав:тогда orest прими извинения


Германию так тоже не к лицу называть. Тем более, что новую политику ее высших должностных лиц мы пока не знаем. Но то таке. Красное словцо дороже политкорректности :oops:

PS: доллар к лире - очередной ATH
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:15

Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.

Министерство финансов разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью Forbes.



P/s
Сегодня автомобиль и квартира, а завтра нужно будет доказывать откуда деньги на 100ку баксов в обменке взял )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:00

  kluychkooleg написав:
  Amat написав:
Единственное о чем жалею, что когда была "акция" в Альфе не конвертнулся в евро по 1,12
Но это чисто мой провтык, я хотел, но евро карта была заблокирована и я не успел заехать в банк.
А так да, можно было откупиться по 30.06, а продать по 30,6 минимум и вернуться в доллар по 27.05-27.09 на тат момент
В общем, это была хорошая акция :)


Да, акция была отличная, но не только поэтому. И, кстати, вы, возможно, пропустили момент перейти в Евро по 1.1208 еще раз при курсе 1.1322 на Форексе на тот момент.
Но об этом не стоит жалеть. Евро - малахольная валюта и никто не скажет, где она будет завтра. Будет на 1.11, забудете жалеть.

Я, к сожалению, ранее не баловался форексом. Хотя теперь интерес появился.
Но ранее я говорил, что мне нужна крупная сумма в евро к лету 22. И да, я надеюсь, к этому времени словить евро ниже 1,12 :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:06

  Xenon написав:
Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.

Министерство финансов разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью Forbes.



P/s
Сегодня автомобиль и квартира, а завтра нужно будет доказывать откуда деньги на 100ку баксов в обменке взял )

Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.
75stasstas75
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