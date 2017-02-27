Shaman написав:Украина 1990 - 50 млн т, 2020 - 20 млн т Турция 1990 - 10 млн т, 2020 - 36 млн т что нам мешает?
Путін, який продає Туреччині дешевий газ. Виробництво в Туреччині з металолому дуже просте: імпортний металолом + електрика (на 50 доларів)= заготовка + енергія (50-100 доларів) = г/к або х/к прокат. Зроби в Туреччині гах як на TTF, буде електрика по 30 центів/кВт. год. - 2/3 "виробництва" сталі в Туреччині зупиниться...
в Украине тоже был дешевый газ не так давно. проблемы в целом с себестоимостьюи качеством продукции, несмотря на дешевую рабочую силу и дешевую энергетику.
2010-2013 - выплавка доходила до 35 млн т, правда с Алчевским МК.
и газ в металлургии уже не так востребован - на каком переделе используют газ при производстве квадратной заготовки? ответ - ни на каком, разве что ковши греть перед разливкой
zРадио написав:А возвращаясь к ОВГЗ - так кто все-таки налил 20 ярдов в ДИУ, кто в курсе? Героев полагается знать в лицо
Т.к. с названием компании, уставной фонд которой пополнили, появились разночтения, со знанием в лицо есть некоторые проблемы. Можем назвать ее созаемщиком или просто компанией Больше никаких лиц тут нет. Живых денег никто никуда не лил. Это докапитализация облигациями. Минфин выпустил облигации и передал их в уставной фонд компании совершенно безвозмездно, т.е. даром. Это та же схема, по которой докапитализировали примат. Поскольку компания является юрлицом, появившиеся на ее балансе облигации учитываются в статистике юрлиц.
orest написав:Поки що все крім євро червоне. Золото дешевшає, нафта дешевшає, фондові індекси і навіть святі фючерси на індекси разом з битком дешевшають, пшениця з соєю валиться а євро, при рекордній інфляції в ньюрейху, дорожчає...
Сибарит написав:Т.к. с названием компании, уставной фонд которой пополнили, появились разночтения, со знанием в лицо есть некоторые проблемы. Можем назвать ее созаемщиком или просто компанией Больше никаких лиц тут нет. Живых денег никто никуда не лил. Это докапитализация облигациями. Минфин выпустил облигации и передал их в уставной фонд компании совершенно безвозмездно, т.е. даром. Это та же схема, по которой докапитализировали примат. Поскольку компания является юрлицом, появившиеся на ее балансе облигации учитываются в статистике юрлиц.
Благодарю. Насколько я понимаю, на схеме докапитализации все сходства с кейсом Привата, неплохо обходившимся собственным кэш-флоу и до национализации, заканчиваются. Теперь вопрос в другом - как ДИУ запустит фондирование ипотеки этими облигациями (цель, как бы, именно в этом была, по крайней мере декларативная ) Будет продавать госбанкам, выступать гарантом по кредитованию банками застройщиков, собственные строительные проекты начнет?..
чик написав:тогда orest прими извинения
Германию так тоже не к лицу называть. Тем более, что новую политику ее высших должностных лиц мы пока не знаем. Но то таке. Красное словцо дороже политкорректности
Amat написав: Единственное о чем жалею, что когда была "акция" в Альфе не конвертнулся в евро по 1,12 Но это чисто мой провтык, я хотел, но евро карта была заблокирована и я не успел заехать в банк. А так да, можно было откупиться по 30.06, а продать по 30,6 минимум и вернуться в доллар по 27.05-27.09 на тат момент В общем, это была хорошая акция
Да, акция была отличная, но не только поэтому. И, кстати, вы, возможно, пропустили момент перейти в Евро по 1.1208 еще раз при курсе 1.1322 на Форексе на тот момент. Но об этом не стоит жалеть. Евро - малахольная валюта и никто не скажет, где она будет завтра. Будет на 1.11, забудете жалеть.
Я, к сожалению, ранее не баловался форексом. Хотя теперь интерес появился. Но ранее я говорил, что мне нужна крупная сумма в евро к лету 22. И да, я надеюсь, к этому времени словить евро ниже 1,12