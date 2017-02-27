Додано: Вів 30 лис, 2021 22:39

Сибарит написав: Т.к. с названием компании, уставной фонд которой пополнили, появились разночтения, со знанием в лицо есть некоторые проблемы. Можем назвать ее созаемщиком или просто компанией

Больше никаких лиц тут нет. Живых денег никто никуда не лил.

Это докапитализация облигациями.

Минфин выпустил облигации и передал их в уставной фонд компании совершенно безвозмездно, т.е. даром. Это та же схема, по которой докапитализировали примат. Поскольку компания является юрлицом, появившиеся на ее балансе облигации учитываются в статистике юрлиц. Т.к. с названием компании, уставной фонд которой пополнили, появились разночтения, со знанием в лицо есть некоторые проблемы. Можем назвать ее созаемщиком или просто компаниейБольше никаких лиц тут нет. Живых денег никто никуда не лил.Это докапитализация облигациями.Минфин выпустил облигации и передал их в уставной фонд компании совершенно безвозмездно, т.е. даром. Это та же схема, по которой докапитализировали примат. Поскольку компания является юрлицом, появившиеся на ее балансе облигации учитываются в статистике юрлиц.

чик написав: тогда orest прими извинения тогдаприми извинения

Благодарю. Насколько я понимаю, на схеме докапитализации все сходства с кейсом Привата, неплохо обходившимся собственным кэш-флоу и до национализации, заканчиваются. Теперь вопрос в другом - как ДИУ запустит фондирование ипотеки этими облигациями (цель, как бы, именно в этом была, по крайней мере декларативная) Будет продавать госбанкам, выступать гарантом по кредитованию банками застройщиков, собственные строительные проекты начнет?..Германию так тоже не к лицу называть. Тем более, что новую политику ее высших должностных лиц мы пока не знаем. Но то таке. Красное словцо дороже политкорректностиPS: доллар к лире - очередной ATH