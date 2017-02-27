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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8625862686278628

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 147
Менше 26,00
4%
6
26,00-26,50
18%
27
26,50-27,00
30%
44
27,00-27,50
29%
42
27,50-28,00
8%
12
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
2
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:34

  75stasstas75 написав:Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.


Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:00

Цитрин
Какие чеки ? получал зарплату - откладывал, какие квитанции, пусть доказывают что не откладывал, это их задача
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:08

  Amat написав:
  kluychkooleg написав:
  Amat написав:
Единственное о чем жалею, что когда была "акция" в Альфе не конвертнулся в евро по 1,12
Но это чисто мой провтык, я хотел, но евро карта была заблокирована и я не успел заехать в банк.
А так да, можно было откупиться по 30.06, а продать по 30,6 минимум и вернуться в доллар по 27.05-27.09 на тат момент
В общем, это была хорошая акция :)


Да, акция была отличная, но не только поэтому. И, кстати, вы, возможно, пропустили момент перейти в Евро по 1.1208 еще раз при курсе 1.1322 на Форексе на тот момент.
Но об этом не стоит жалеть. Евро - малахольная валюта и никто не скажет, где она будет завтра. Будет на 1.11, забудете жалеть.

Я, к сожалению, ранее не баловался форексом. Хотя теперь интерес появился.
Но ранее я говорил, что мне нужна крупная сумма в евро к лету 22. И да, я надеюсь, к этому времени словить евро ниже 1,12 :D


Ну а Альфы был не форекс. У меня на нем тоже опыта нет. На Форексе ты имеешь сиесекундные котировки, а у Альфы нужно было играть против менеджера, который запаздывал с их обновлением. А человека уже обыграть несложно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:09

  Цитрин написав:
  75stasstas75 написав:Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.


Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить


Все чеки и квитанции в налоговой. Вот, если там их нет, тогда сложнее.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:10

  75stasstas75 написав:Какие чеки ? получал зарплату - откладывал, какие квитанции, пусть доказывают что не откладывал, это их задача


Тенденция похоже такова, что деньги просто блокируют и потом бегай доказывай что не верблюд...

Хорошо хоть с чеками и документами пока не заставляют платить дань.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:28

  Xenon написав:
Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.

Министерство финансов разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью Forbes.



P/s
Сегодня автомобиль и квартира, а завтра нужно будет доказывать откуда деньги на 100ку баксов в обменке взял )

Они же сами прописали в своем законе, что сбережения до 400 тыс. гривен и квартиры до 120 метров считаются таковыми, с которых априори уплачены все налоги. Будут принимать закон, противоречащий своему же?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:32

  hxbbgaf написав:Они же сами прописали в своем законе, что сбережения до 400 тыс. гривен и квартиры до 120 метров считаются таковыми, с которых априори уплачены все налоги. Будут принимать закон, противоречащий своему же?


так за налоги никто и не будет спрашивать, по налогам срок давности 3 года. По более старым налогам истек срок исковой давности. Спросят принести документы подтверждающие, что Вы деньги не от бандитов получили. А у Вас они есть?
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:43

Цитрин
Конституция Украины
Статья 62.
Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
Конституция выше любого закона, так что это им надо доказывать, что ты эти деньги получил преступным путем.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:54

  75stasstas75 написав:Конституция Украины
Статья 62.


Это в теории, на практике эта статья работает только для уголовных преступлений. Но есть еще административные правонарушения и по ним прийдется бегать и доказывать.
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