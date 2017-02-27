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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:34
75stasstas75 написав:
Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.
Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить
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Цитрин
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:00
Цитрин
Какие чеки ? получал зарплату - откладывал, какие квитанции, пусть доказывают что не откладывал, это их задача
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75stasstas75
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:08
Amat написав: kluychkooleg написав: Amat написав:
Единственное о чем жалею, что когда была "акция" в Альфе не конвертнулся в евро по 1,12
Но это чисто мой провтык, я хотел, но евро карта была заблокирована и я не успел заехать в банк.
А так да, можно было откупиться по 30.06, а продать по 30,6 минимум и вернуться в доллар по 27.05-27.09 на тат момент
В общем, это была хорошая акция
Да, акция была отличная, но не только поэтому. И, кстати, вы, возможно, пропустили момент перейти в Евро по 1.1208 еще раз при курсе 1.1322 на Форексе на тот момент.
Но об этом не стоит жалеть. Евро - малахольная валюта и никто не скажет, где она будет завтра. Будет на 1.11, забудете жалеть.
Я, к сожалению, ранее не баловался форексом. Хотя теперь интерес появился.
Но ранее я говорил, что мне нужна крупная сумма в евро к лету 22. И да, я надеюсь, к этому времени словить евро ниже 1,12
Ну а Альфы был не форекс. У меня на нем тоже опыта нет. На Форексе ты имеешь сиесекундные котировки, а у Альфы нужно было играть против менеджера, который запаздывал с их обновлением. А человека уже обыграть несложно.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:09
Цитрин написав: 75stasstas75 написав:
Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.
Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить
Все чеки и квитанции в налоговой. Вот, если там их нет, тогда сложнее.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:10
75stasstas75 написав:
Какие чеки ? получал зарплату - откладывал, какие квитанции, пусть доказывают что не откладывал, это их задача
Тенденция похоже такова, что деньги просто блокируют и потом бегай доказывай что не верблюд...
Хорошо хоть с чеками и документами пока не заставляют платить дань.
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Цитрин
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:28
Xenon написав:
Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.
Министерство финансов разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью Forbes.
P/s
Сегодня автомобиль и квартира, а завтра нужно будет доказывать откуда деньги на 100ку баксов в обменке взял )
Они же сами прописали в своем законе, что сбережения до 400 тыс. гривен и квартиры до 120 метров считаются таковыми, с которых априори уплачены все налоги. Будут принимать закон, противоречащий своему же?
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hxbbgaf
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:32
hxbbgaf написав:
Они же сами прописали в своем законе, что сбережения до 400 тыс. гривен и квартиры до 120 метров считаются таковыми, с которых априори уплачены все налоги. Будут принимать закон, противоречащий своему же?
так за налоги никто и не будет спрашивать, по налогам срок давности 3 года. По более старым налогам истек срок исковой давности. Спросят принести документы подтверждающие, что Вы деньги не от бандитов получили. А у Вас они есть?
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Цитрин
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:43
Цитрин
Конституция Украины
Статья 62.
Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
Конституция выше любого закона, так что это им надо доказывать, что ты эти деньги получил преступным путем.
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75stasstas75
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:54
75stasstas75 написав:
Конституция Украины
Статья 62.
Это в теории, на практике эта статья работает только для уголовных преступлений. Но есть еще административные правонарушения и по ним прийдется бегать и доказывать.
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