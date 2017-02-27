75stasstas75 написав:Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.
Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить
Ні, але довідки про доходи за рік від працедавця або річну декларацію яку здав в податкову - так. У нас замкнуте коло. Потрібно виводити все з тіні. І бізнес і населення. Вирішили натиснути на бізнес через населення. Як би там не було весь великий бізнес вже давно працює по білому у плані оплати праці (про оподаткування прибутків та офшорні схеми оптимізації зараз не говоримо). А от всі решта - ні. І через те, що вони не хочуть і через те, що люди не хочуть. Також є проблема диспропорції оподаткування коли прибиральниця/ник отримуючи мінімальну зарплату платить стільки же податків як людина яка віддалено працює на європейців, американців чи ще когось там і отримує винагороду 1,5/2 тис $/міс. Повірте, таких людей не так вже і мало, особливо після початку Ковіду, а якщо врахувати сумарно їх доходи, то це суттєві суми. Чому я пишу саме "замкнуте коло"? Тому, що розірвати його тільки зі сторони людей не вийде. Ні до чого доброго це не призведе. Навпаки. Розривати потрібно одночасно із подоланням Корупції серед вищих держчиновників, Ротердамами+, офшорними схемами, Корупції на митниці і т.п. А на це потрібна політична воля. Ну і головне. У нас зараз голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики п. Данило Гетьманцев. Допоки ця людина при владі, ви ще не раз побачите у ВР подібні законопроекти.
Ф. Вчора в обід було 27,25-27,35. На вечір відкотились до 27,10-15/27,23-27
Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги.
В ціні нового автомобіля і так близько 50% податки - акциз, мито, пдв, пенсійний. Людина яка купляє добряче поповнює бюджет. А якщо рахувати, що по замовчуванню вона платила податки коли заробляла +40% від доходу, то фактично щоб купити 1 авто, потрібно заробити на 3. В нас далі автомобіль як предмет надмірної розкоші розглядається, а автомобіліста як дійну корову. Зараз в чеку від ОККО вказують податки, кожна заправка - +500 грн.
Все вірно. Крім податків на зарплату, кожен українець який витрачає гроші в Україні платить ще податки на споживання. ПДВ завжди платить кінцевий споживач, а не бізнес. Тому то всі заробітчани які заробляють там, а витрачають тут дуже важливі для нас бо це податки у вигляді ПДВ, навіть враховуючи, що вони не заплатили тут ПДФО та ЄСВ. Будь яке введення додаткових податків не приносить нічого доброго. Просто з'являться нові схеми. В кінцевому варіанті бюджет не отримає того, що хотів би, а витрати тих хто хотів купити машину чи квартиру все одно збільшаться. Додаткові платежі із бюджету потрібно знаходити не із примусу, а із заохочення. А яке заохочення в країні із солідарною пенсійною системою де 30-40 літні люди на білій зарплаті не отримають пенсії в майбутньому при тому сплачуючи державі величезні суми. Також яким чином заставити сумлінного працівника заплатити податки якщо у сусіда держчиновника особняк, три квартири і два БМВ на подвір'я, а зарплата офіційна 15-20 тис грн. Про це чинні автори законопроекту чомусь не задумуються. У них рівність поширюється тільки в одну сторону. Можливо вони якраз "полюють" за таким держчиновниками, а в результаті страждати будуть всі. Навіть ті хто важко працює нічого не крав.
Межбанк на Инвестинг умер ровно на 27.1800. НБУ на продаже с 27.18? Если так, то это будет ну очень оригинально с его стороны, если не сказать по-другому. Или глюк Инвестинга, данные не обновляются? PS. Уже попустило, но вопрос о НБУ остается открытым.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 гру, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:Межбанк на Инвестинг умер ровно на 27.1800. НБУ на продаже с 27.18? Если так, то это будет ну очень оригинально с его стороны, если не сказать по-другому. Или глюк Инвестинга, данные не обновляются?
kluychkooleg написав:Межбанк на Инвестинг умер ровно на 27.1800. НБУ на продаже с 27.18? Если так, то это будет ну очень оригинально с его стороны, если не сказать по-другому. Или глюк Инвестинга, данные не обновляются?
плато 27.18? нове магічне число для НБУ?
Это не НБУ, а какая-то обезьяна с гранатой. Никогда не угадаешь, в какую сторону она ее кинет. Или правильные пацаны уже все слились и пора на откуп баксом подешевле?
1. Согласно инициативе, средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.
2. Также президент анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.
"Скоро мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", - сказал он.
Кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.
kluychkooleg написав:Межбанк на Инвестинг умер ровно на 27.1800. НБУ на продаже с 27.18? Если так, то это будет ну очень оригинально с его стороны, если не сказать по-другому. Или глюк Инвестинга, данные не обновляются?
плато 27.18? нове магічне число для НБУ?
Это не НБУ, а какая-то обезьяна с гранатой. Никогда не угадаешь, в какую сторону она ее кинет. Или правильные пацаны уже все слились и пора на откуп баксом подешевле?
мені тре на завтра знати курс, є хто з майбутнього?