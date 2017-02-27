Додано: Сер 01 гру, 2021 08:01

Цитрин написав: 75stasstas75 написав: Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так. Где взял ? всю жизнь копил, недоедал, это они должны доказать, что это не так.



Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить Нужно было чеки и квитанции за всю жизнь хранить

Ні, але довідки про доходи за рік від працедавця або річну декларацію яку здав в податкову - так.У нас замкнуте коло. Потрібно виводити все з тіні. І бізнес і населення. Вирішили натиснути на бізнес через населення. Як би там не було весь великий бізнес вже давно працює по білому у плані оплати праці (про оподаткування прибутків та офшорні схеми оптимізації зараз не говоримо). А от всі решта - ні. І через те, що вони не хочуть і через те, що люди не хочуть. Також є проблема диспропорції оподаткування коли прибиральниця/ник отримуючи мінімальну зарплату платить стільки же податків як людина яка віддалено працює на європейців, американців чи ще когось там і отримує винагороду 1,5/2 тис $/міс.Повірте, таких людей не так вже і мало, особливо після початку Ковіду, а якщо врахувати сумарно їх доходи, то це суттєві суми.Чому я пишу саме "замкнуте коло"? Тому, що розірвати його тільки зі сторони людей не вийде. Ні до чого доброго це не призведе. Навпаки. Розривати потрібно одночасно із подоланням Корупції серед вищих держчиновників, Ротердамами+, офшорними схемами, Корупції на митниці і т.п. А на це потрібна політична воля.. У нас зараз голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики п. Данило Гетьманцев. Допоки ця людина при владі, ви ще не раз побачите у ВР подібні законопроекти.Ф. Вчора в обід було 27,25-27,35. На вечір відкотились до 27,10-15/27,23-27