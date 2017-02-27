А теперь представьте, если бы это был разворот и пошли снова на 26, как тут многие ждут. Из-за 10 копеек сливаться смысла никакого нет, но ... см. выше. Зная, что прибыль будет гривня на долларе, слились бы?
А теперь представьте, если бы это был разворот и пошли снова на 26, как тут многие ждут. Из-за 10 копеек сливаться смысла никакого нет, но ... см. выше. Зная, что прибыль будет гривня на долларе, слились бы?
Питання в тому - чому разворот не відбувся? Якщо росли чисто на паніці, "зелені" гроші укренерго вже вичерпалися, вчора ракету збили, то сьогодні мали покотитися донизу. Але....
А теперь представьте, если бы это был разворот и пошли снова на 26, как тут многие ждут. Из-за 10 копеек сливаться смысла никакого нет, но ... см. выше. Зная, что прибыль будет гривня на долларе, слились бы?
Питання в тому - чому разворот не відбувся? Якщо росли чисто на паніці, "зелені" гроші укренерго вже вичерпалися, вчора ракету збили, то сьогодні мали покотитися донизу. Але....
Медвежья ловушка, в клоторую могли попасть те, кто решал с опозданием слиться, когда МБ падал до 27.10. Я тоже в тот момент думал, что это разворот. Получается вчера был ситуативный слив, вызванный концом месяца, который не переломил тренд роста. Но это к аналитикам и экспертам. На торговле ТОМ-ом после ухода НБУ догнали уже до 27.3536.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 гру, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:Олег, справедливости ради, от Вас тоже мы видим опусы в прошедшем времени (купил, продал) обычно на пиках или дне и никогда о завтра (продам, куплю).
А я не даю советов и не жду ни от кого. Да и оглашать что-либо постфактум тоже прекращаю. Если же хочешь получить оперативную выгоду - хватай телефон и забивай курс на ближайший час, пока не провернулись колесики у руководства обменки. И забудь про форум и чужие советы в этот момент. Ничего, кроме собственной чуйки и собственной ответственности за свои действия. А сам форум читать можно и нужно, спасибо всем авторам!
Продолжайте писать будь ласка! Это интересно, познавательно и полезно, особенно для тех кто не может уследить за всеми пиками и низинами!
А теперь представьте, если бы это был разворот и пошли снова на 26, как тут многие ждут. Из-за 10 копеек сливаться смысла никакого нет, но ... см. выше. Зная, что прибыль будет гривня на долларе, слились бы?
Питання в тому - чому разворот не відбувся? Якщо росли чисто на паніці, "зелені" гроші укренерго вже вичерпалися, вчора ракету збили, то сьогодні мали покотитися донизу. Але....
Хех, рібяти!!!
Вчора, що там Жора в Сенаті розповідав про інфлец? Га?
Чисто моє імхо, якщо йому таки підпищуть контракт, і інфлец не впаде (вірю в те що впаде, як в ...не знаю в шо - не вірю, що інфлец впаде) = перше підняття ставки ФЕДотом = лютий 22 роки = гривас 34...
3-тє підняття ставки ФЕДотом вересень 22 року = гривас 55 - грудень 22 року.
zРадио написав:Уголь дешевле нефти в 3 раза в энергетическом эквиваленте, газ - дороже нефти в 4 раза в энергетическом эквиваленте. Мне уже порядком надоели ваши огульные обвинения!
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/ Надходження всього 109578 Точки виходу Всього 129836 Яка різниця скільки коштує газ, якщо його імпорт - 0. Класна табличка по енергобалансу. АЕС там входять в рядок електроенергії. Видно, що він більший і за вугілля, і за газ, і за нафту. Причому енергобаланс не помножений на ККД, бо в електровоза він 95%, а в автівки з ДВЗ - 25-40%. Звідси й простий висновок, зо збільшення у 2021 році виробництва е/е на АЕС, ГЕС та ВДЕ на 10% замістить половину імпорту газу.
kluychkooleg написав:Медвежья ловушка, в клоторую могли попасть те, кто решал с опозданием слиться, когда МБ падал до 27.10. Я тоже в тот момент думал, что это разворот. Получается вчера был ситуативный слив, вызванный концом месяца, который не переломил тренд роста. Но это к аналитикам и экспертам. На торговле ТОМ-ом после ухода НБУ догнали уже до 27.3536.
Якщо "не переломил тренд", то виходить що ріст був зовсім не на паніці. Але звідки узявся "тренд росту" якщо усі переконували що "цього не може бути ніколи тому що не може бути". Кукурудза міцна, МВФ дав, суцільний профіцит і т.д.
kluychkooleg написав:Медвежья ловушка, в клоторую могли попасть те, кто решал с опозданием слиться, когда МБ падал до 27.10. Я тоже в тот момент думал, что это разворот. Получается вчера был ситуативный слив, вызванный концом месяца, который не переломил тренд роста. Но это к аналитикам и экспертам. На торговле ТОМ-ом после ухода НБУ догнали уже до 27.3536.
Якщо "не переломил тренд", то виходить що ріст був зовсім не на паніці. Але звідки узявся "тренд росту" якщо усі переконували що "цього не може бути ніколи тому що не може бути". Кукурудза міцна, МВФ дав, суцільний профіцит і т.д.
Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у. Пусть держит ответ перед обманутой общественностью. Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а. Пусть посмотрит в глаза товарищам. А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 гру, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.