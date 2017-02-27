kluychkooleg написав:

Игорь написав: Олег, справедливости ради, от Вас тоже мы видим опусы в прошедшем времени (купил, продал) обычно на пиках или дне и никогда о завтра (продам, куплю). Олег, справедливости ради, от Вас тоже мы видим опусы в прошедшем времени (купил, продал) обычно на пиках или дне и никогда о завтра (продам, куплю).

А я не даю советов и не жду ни от кого. Да и оглашать что-либо постфактум тожеЕсли же хочешь получить оперативную выгоду - хватай телефон и забивай курс на ближайший час, пока не провернулись колесики у руководства обменки. И забудь про форум и чужие советы в этот момент. Ничего, кроме собственной чуйки и собственной ответственности за свои действия.А сам форум читать можно и нужно, спасибо всем авторам!