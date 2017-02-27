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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8633863486358636>
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:59

  Denik написав:https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
Надходження всього 109578
Точки виходу Всього 129836
Яка різниця скільки коштує газ, якщо його імпорт - 0.
Класна табличка по енергобалансу. АЕС там входять в рядок електроенергії. Видно, що він більший і за вугілля, і за газ, і за нафту. Причому енергобаланс не помножений на ККД, бо в електровоза він 95%, а в автівки з ДВЗ - 25-40%.
Звідси й простий висновок, зо збільшення у 2021 році виробництва е/е на АЕС, ГЕС та ВДЕ на 10% замістить половину імпорту газу.


Я специально начал со слов "даю баланс за 2 года, чтобы минимизировать влияние ситуативных факторов". Вы же только ими и прикрываетесь. Таблички эти - рутина и операционка. Нельзя делать никаких выводов об энергетическом балансе, анализируя период меньше 12 месяцев! Это все равно, что судить о среднегодовой температуре по текущим данным градусника за окном
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:00

  akido написав:
  kluychkooleg написав:Медвежья ловушка, в клоторую могли попасть те, кто решал с опозданием слиться, когда МБ падал до 27.10. Я тоже в тот момент думал, что это разворот. Получается вчера был ситуативный слив, вызванный концом месяца, который не переломил тренд роста. Но это к аналитикам и экспертам.
На торговле ТОМ-ом после ухода НБУ догнали уже до 27.3536.
Якщо "не переломил тренд", то виходить що ріст був зовсім не на паніці. Але звідки узявся "тренд росту" якщо усі переконували що "цього не може бути ніколи тому що не може бути". Кукурудза міцна, МВФ дав, суцільний профіцит і т.д.
Я попал вчера. Сдал весь доллар пА 27,26, 27,27, 27,25 и на самом дне пА 27,22 и последние 3000 по 27,20.... Как только слился, увидел что на межбанке пошел разворот - начал откупаться в ТАСе онлайн по 27,20, сначала 400 долларов, потом 3000 потом ещё 2000, потом добавил Гришу на кредитку и купил ещё пятерку по 27,20. Остальное купил сегодня утром в Том же ТАСе по 27,22 (успел на последних секундах можно сказать - операция прошла в 11:58, а в 12:00 поменяли курс) и последнюю гришу из Ощада (180000) поменял уже в Пивне по 27,30, успел за 10 минут до того как курс стал 27,40)
Вот такие они двойные вершины ...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:14

ТАС жжет - на себя 27.30.
На 5 коп. выше обменок.
Магическая цифра какая-то.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я специально начал со слов "даю баланс за 2 года, чтобы минимизировать влияние ситуативных факторов". Вы же только ими и прикрываетесь. Таблички эти - рутина и операционка. Нельзя делать никаких выводов об энергетическом балансе, анализируя период меньше 12 месяцев! Это все равно, что судить о среднегодовой температуре по текущим данным градусника за окном

В енергетиці треба тренд років за 10 дивитися.
І за цим трендом у газа все дуже погано.
https://www.eia.gov/international/data/ ... 7836800000
Як і у вугілля
https://www.eia.gov/international/data/ ... 7836800000
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А на міняйлі 27,28-27,30 є.
і обмінки у місті сьогодні якось не росли за міжбанком, особливо прийом.
може їм вже нема куда налічку доларову дівати?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:20

  kluychkooleg написав:ТАС жжет - на себя 27.30.
На 5 коп. выше обменок.
Магическая цифра какая-то.


значить цифра 28,00 не за горами
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:23

  asti написав:
  akido написав:
  kluychkooleg написав:Медвежья ловушка, в клоторую могли попасть те, кто решал с опозданием слиться, когда МБ падал до 27.10. Я тоже в тот момент думал, что это разворот. Получается вчера был ситуативный слив, вызванный концом месяца, который не переломил тренд роста. Но это к аналитикам и экспертам.
На торговле ТОМ-ом после ухода НБУ догнали уже до 27.3536.
Якщо "не переломил тренд", то виходить що ріст був зовсім не на паніці. Але звідки узявся "тренд росту" якщо усі переконували що "цього не може бути ніколи тому що не може бути". Кукурудза міцна, МВФ дав, суцільний профіцит і т.д.
Я попал вчера. Сдал весь доллар пА 27,26, 27,27, 27,25 и на самом дне пА 27,22 и последние 3000 по 27,20.... Как только слился, увидел что на межбанке пошел разворот - начал откупаться в ТАСе онлайн по 27,20, сначала 400 долларов, потом 3000 потом ещё 2000, потом добавил Гришу на кредитку и купил ещё пятерку по 27,20. Остальное купил сегодня утром в Том же ТАСе по 27,22 (успел на последних секундах можно сказать - операция прошла в 11:58, а в 12:00 поменяли курс) и последнюю гришу из Ощада (180000) поменял уже в Пивне по 27,30, успел за 10 минут до того как курс стал 27,40)
Вот такие они двойные вершины ...


М-да... Вы что-то максимально экстремальный. А вдруг завтра снова вниз развернет? В плюс-то по итогу вышли хоть небольшой?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 01 гру, 2021 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:24

  zРадио написав:..
PS: и да, тема моего комментария - энергетический баланс, а не сельскохозяйственный. Вы не можете не "закукурузить" ни одну дискуссию..

нужно ввести "индекс кукурузы" с графиком цен и экстраполировать на график с курсом гривны!
кукуруку - это чудо, это чудо кукуруку )
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Good Kid написав:Вы бы еще на минутках двойные вершины искали

Який "тренд вгору" така і "подвійна вершина"
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:26

  sequence написав:
  zРадио написав:..
PS: и да, тема моего комментария - энергетический баланс, а не сельскохозяйственный. Вы не можете не "закукурузить" ни одну дискуссию..

нужно ввести "индекс кукурузы" с графиком цен и экстраполировать на график с курсом гривны!
кукуруку - это чудо, это чудо кукуруку )


Криптомонета Кукурузоин, начальная цена - 3 БигМака.
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