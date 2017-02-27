Додано: Сер 01 гру, 2021 17:00

akido написав: kluychkooleg написав: Медвежья ловушка, в клоторую могли попасть те, кто решал с опозданием слиться, когда МБ падал до 27.10. Я тоже в тот момент думал, что это разворот. Получается вчера был ситуативный слив, вызванный концом месяца, который не переломил тренд роста. Но это к аналитикам и экспертам.

На торговле ТОМ-ом после ухода НБУ догнали уже до 27.3536. Медвежья ловушка, в клоторую могли попасть те, кто решал с опозданием слиться, когда МБ падал до 27.10. Я тоже в тот момент думал, что это разворот. Получается вчера был ситуативный слив, вызванный концом месяца, который не переломил тренд роста. Но это к аналитикам и экспертам.На торговле ТОМ-ом после ухода НБУ догнали уже до 27.3536. Якщо "не переломил тренд", то виходить що ріст був зовсім не на паніці. Але звідки узявся "тренд росту" якщо усі переконували що "цього не може бути ніколи тому що не може бути". Кукурудза міцна, МВФ дав, суцільний профіцит і т.д. Якщо "не переломил тренд", то виходить що ріст був зовсім не на паніці. Але звідки узявся "тренд росту" якщо усі переконували що "цього не може бути ніколи тому що не може бути". Кукурудза міцна, МВФ дав, суцільний профіцит і т.д.

Я попал вчера. Сдал весь доллар пА 27,26, 27,27, 27,25 и на самом дне пА 27,22 и последние 3000 по 27,20.... Как только слился, увидел что на межбанке пошел разворот - начал откупаться в ТАСе онлайн по 27,20, сначала 400 долларов, потом 3000 потом ещё 2000, потом добавил Гришу на кредитку и купил ещё пятерку по 27,20. Остальное купил сегодня утром в Том же ТАСе по 27,22 (успел на последних секундах можно сказать - операция прошла в 11:58, а в 12:00 поменяли курс) и последнюю гришу из Ощада (180000) поменял уже в Пивне по 27,30, успел за 10 минут до того как курс стал 27,40)Вот такие они двойные вершины ...