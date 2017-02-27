Додано: Сер 01 гру, 2021 21:13

igorfm написав: ув. zРадио

как Вы думаете, насколько велика вероятность дефолтов по облигациям других госкорпораций : Укрэксим, Ощад, Укрзализниця, Автодор и пр.

там % намного интереснее чем по ОВГЗ. Насколько соизмеримы риски в срок 5-7 лет (валютные облигации).

Заранее благодарен за ответ ув. zРадиокак Вы думаете, насколько велика вероятность дефолтов по облигациям других госкорпораций : Укрэксим, Ощад, Укрзализниця, Автодор и пр.там % намного интереснее чем по ОВГЗ. Насколько соизмеримы риски в срок 5-7 лет (валютные облигации).Заранее благодарен за ответ

Оцениваю вероятность дефолта по валютного гарантированному долгу как низкую, по гривневому гарантированному долгу - как околонулевую. Оценка не учитывает чрезвычайные факторы аля военная эскалация. Но что важнее, ИМХО - перечисленные вами бумаги и при неблагоприятных условиях на мировом финансовом рынке, и при слабости нашей экономики долгое время могут торговаться ниже номинала. По поводу чего стоит волноваться - не возникнет ли необходимость срочно выдернуть деньги до даты экспирации. Если такой риск минимальный, но эти бонды можно держать в портфеле. В идеале их приобрести уже с дисконтом, <85% от номинала, чтобы получить доходность ~10%PS: в ноябре отбор газа из хранилищ - 1,81 млрд м3, что на 9,5% выше, чем в прошлом году, несмотря на крайне удачные погодные условия. А все почему - не добавляем в дефицитный уголь кукурузу для ТЭС, поэтому приходится частично закрывать потребность, топя газом