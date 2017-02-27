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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 гру, 2021 19:46
kluychkooleg
не издевайтесь над человеком - он по 27 любит.
2 раза в год такой курс бывает))
а тут, видит, осенний 27 уже про...садил, придется ждать летнего.
п.с. чисто по нумерологии, дней через 27 можно будет по 27,27 взять
особенно, если сегодня вечерний квартал пройдет по сценарию банковой
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:57
Банки и дивидендщики будут накормлены к пятнице, а вот как с расходной частью бюджета дела обстоят, сколько гривны на рынок льется оттуда - хз
Думаю до 25 декабря еще реально 27 увидеть, всё что ниже наверное будет откупаться НБУшкой обратно в закрома
Corpocrator написав:
Купил вчера по 27.3, нужно было срочно... хотя внутренние ощущения загона и ожидания разворота.
На сегодня вся сумма УкрЕнерговских облигаций прошла обратную конвертацию, выторги после черно-пятничных распродаж тоже.
В остальном дисбаланс спроса-предложения незначительный.
Могли бы и пойти вниз, но с завтра у банков новые увеличенные нормативы по валютной позиции это ситуативно дополнительный спрос может быть, если у них достаточно свободной гривны.
разворот может быть таким же резким, как и взлёт - после того как отоварят всех страждущих, начнут лить те, кто выжидает лучших курсов, отложенного предложения много.
Разворот будет, классческий вопрос только когда и с каких уровней)
Вообще уровень 27.2 достаточно сакральный, думаю вокруг и будет пляска до января
Что-то и Кабанчика давно не видно
Faceless написав:
Что-то давно 2006-го не видно
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:13
igorfm написав:
ув. zРадио
как Вы думаете, насколько велика вероятность дефолтов по облигациям других госкорпораций : Укрэксим, Ощад, Укрзализниця, Автодор и пр.
там % намного интереснее чем по ОВГЗ. Насколько соизмеримы риски в срок 5-7 лет (валютные облигации).
Заранее благодарен за ответ
Оцениваю вероятность дефолта по валютного гарантированному долгу как низкую, по гривневому гарантированному долгу - как околонулевую. Оценка не учитывает чрезвычайные факторы аля военная эскалация. Но что важнее, ИМХО - перечисленные вами бумаги и при неблагоприятных условиях на мировом финансовом рынке, и при слабости нашей экономики долгое время могут торговаться ниже номинала. По поводу чего стоит волноваться - не возникнет ли необходимость срочно выдернуть деньги до даты экспирации. Если такой риск минимальный, но эти бонды можно держать в портфеле. В идеале их приобрести уже с дисконтом, <85% от номинала, чтобы получить доходность ~10%
PS: в ноябре отбор газа из хранилищ - 1,81 млрд м3, что на 9,5% выше, чем в прошлом году, несмотря на крайне удачные погодные условия. А все почему - не добавляем в дефицитный уголь кукурузу для ТЭС
, поэтому приходится частично закрывать потребность, топя газом
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:37
zРадио написав: igorfm написав:
ув. zРадио
как Вы думаете, насколько велика вероятность дефолтов по облигациям других госкорпораций : Укрэксим, Ощад, Укрзализниця, Автодор и пр.
там % намного интереснее чем по ОВГЗ. Насколько соизмеримы риски в срок 5-7 лет (валютные облигации).
Заранее благодарен за ответ
Оцениваю вероятность дефолта по валютного гарантированному долгу как низкую, по гривневому гарантированному долгу - как околонулевую. Оценка не учитывает чрезвычайные факторы аля военная эскалация.
Интересно, как люди устраиваются на Восточной магистрали...
А где и с какими потерями/барьерами можно прикупить пару метров Зализниці?
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:51
Denik написав: Shaman написав:
в Украине тоже был дешевый газ не так давно. проблемы в целом с себестоимостьюи качеством продукции, несмотря на дешевую рабочую силу и дешевую энергетику.
З 2008 проблеми через те, що за керівництвом компартії Китаю в Китаї побудували зайві потужності і рентабельність впала до 3-5 відсотків.
...
чуть не по теме, но очень показательно.
Лишние мощности в Китае строились на более длительном промежутке времени.
Выплавка стали в Китае
1990 - 60 млн т
2000 - 120 млн т
2120 - 1 млрд т
2020 - 1,8 млрд т
ландшафт "немного" изменился
а в Украине в 2010-2013 рентабельность металлургии в лучшем случае была 0%.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:58
zРадио написав:
PS: в ноябре отбор газа из хранилищ - 1,81 млрд м3, что на 9,5% выше, чем в прошлом году, несмотря на крайне удачные погодные условия. А все почему - не добавляем в дефицитный уголь кукурузу для ТЭС , поэтому приходится частично закрывать потребность, топя газом
А отбор для экспорта посчитали?
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:03
kluychkooleg написав: akido написав:
Якщо "не переломил тренд", то виходить що ріст був зовсім не на паніці. Але звідки узявся "тренд росту" якщо усі переконували
що "цього не може бути ніколи тому що не може бути". Кукурудза міцна, МВФ дав, суцільний профіцит і т.д.
Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у.
Пусть держит ответ перед обманутой общественностью.
Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а
.
Пусть посмотрит в глаза товарищам.
А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.
не все убеждали, были и другие точки зрения
а начальник транспортного - особенно это
правда, он пока на отдыхе, копит силы. а там глядишь и ракета притормозит
somilitark написав:
Дійсно, якє справжнє розчарування, що доллар ніяк не зростає, добре хоч хутіна не кличете, щоб була девальвація.
Я вже пояснював, що максимум недовиконання бюджета це 50 чи 70 ярдів гривень.
Нбу вкинув за пару останніх тижнів більше 30-ти ярдів гривень, це підняло курс с 26.2 до 26.5.
Думаєте якусь хвилю піднімуть новорічні видатки бюджета?🙂
Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.
Тобто як не крути, а 26.5 це той максимум по якому можна сдати на хлібину з магазину, а може знову будемо битися об 26 і бідненький Нбу знову буде лякати дефолтом чи ще чимось.
Ось такі піроги, дуже тяжко бути рокетчикам, можна сказати валютним камікадзе
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:17
matroSkin
у брокера, может выступать даже тот же Укрэксим, от 200тыс.дол, доходность 7+ % в долларе, 5-7 летние бонды
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:45
kluychkooleg написав:
Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у.
Пусть держит ответ перед обманутой общественностью.
Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а.
Пусть посмотрит в глаза товарищам.
А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.
Підтримаю.
Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами.
До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:50
Прораб написав: kluychkooleg написав:
Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у.
Пусть держит ответ перед обманутой общественностью.
Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а.
Пусть посмотрит в глаза товарищам.
А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.
Підтримаю.
Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами.
До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу.
Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон.
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