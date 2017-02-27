RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8637863886398640
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:03

  Zebra написав:
  Прораб написав:
  kluychkooleg написав:Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у.
Пусть держит ответ перед обманутой общественностью.
Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а.
Пусть посмотрит в глаза товарищам.
А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.

Підтримаю.
Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами.
До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу.


Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон.

Навіть краще, скупитися можна було і по .15-.25 в банках протягом 2-3 днів.
Суть тут у буквах, а не в цифрах.
Фундаментальна кукурудза наразі була зайвою ланкою у розрахунках на відкуп та оперативному прийнятті рішень, це треба визнати.
Прораб
 
Повідомлень: 465
З нами з: 02.03.19
Подякував: 360 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:12

  Прораб написав:
  Zebra написав:Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон.

Навіть краще, скупитися можна було і по .15-.25 в банках протягом 2-3 днів.
Суть тут у буквах, а не в цифрах.

По .15-.25 можна було купити, а потім нирнути на 25.хх - це не те.

Транш МВФ - це був найбільший сигнал на відкуп по тренду з фундаментом, а не на удачу зловити дно, просто так його б у терміновому порядку не дали.

Мій прогноз на подальше зростання залишається. Цього разу впевнено буде 29 уже до кінця року. З кожним днем буде прискорення тренду.

Скупайтесь голупці.

Коли буде 34, а тим більше 55 - сроків не даю, але ця подія наступить значно раніше, ніж дохідність по депозитам і облігаціям.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 01 гру, 2021 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10635
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1513 раз.
Подякували: 2156 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:15

  matroSkin написав:
Интересно, как люди устраиваются на Восточной магистрали...
А где и с какими потерями/барьерами можно прикупить пару метров Зализниці?


В метрах не скажу, а бондами УЗ торгует Драгон. Здесь, в Украине. Иностранных брокеров искать не нужно, получать разрешение на вывод валюты, соответственно, тоже. Не знаю, правда, что там сейчас с доходностью. Купонная у последнего листинга была ниже 7%

  Denik написав:
  zРадио написав:PS: в ноябре отбор газа из хранилищ - 1,81 млрд м3, что на 9,5% выше, чем в прошлом году, несмотря на крайне удачные погодные условия. А все почему - не добавляем в дефицитный уголь кукурузу для ТЭС , поэтому приходится частично закрывать потребность, топя газом

А отбор для экспорта посчитали?


Экспорт узнаем из данных таможни, которые должны быть на днях. Только не убеждайте меня, что в ноябре 2020-го экспорта не было - все равно не поверю :) Объемы по ре-экспортному складу и short-haul год назад были в разы выше, чем сейчас
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11806
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2837 раз.
Подякували: 6244 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:19

  Zebra написав:
  Прораб написав:
  kluychkooleg написав:Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у.
Пусть держит ответ перед обманутой общественностью.
Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а.
Пусть посмотрит в глаза товарищам.
А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.

Підтримаю.
Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами.
До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу.


Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон.


Тут вопрос - почему пересичные должны больше верить Зебре, чем тому же Somilitark-у, который тоже иногда угадывал. Это по его звонку я купил доллары на всю свободную гривню по 24.83 09.03.1919. Да и Деник со своей статистикой до 12.11.2021 казался непогрешимым гуру, основывающим свои прогнозы на фундаменте. Но все это до поры до времени. И на любую старуху будет своя проруха. Особенно в Украине.
И вот почему народ должен был верить именно вашему призыву?
Так что, как говорил товарищ Мюллер, верить нельзя никому. Только себе.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 02 гру, 2021 00:14, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 30.12.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:36

  Zebra написав:
  Прораб написав:
Транш МВФ - це був найбільший сигнал на відкуп по тренду з фундаментом, а не на удачу зловити дно, просто так його б у терміновому порядку не дали.
Скупайтесь голупці.

Коли був цей сигнал у датах?
UPD

Знайшов,
був такий пост Сер 24 лис, 2021 17:33.
Худо бідно вже курс був під 27, ми ж говоримо про 26,15-26,20, і хто був каталізатором та головною рушійною силою або хто дав відмашку і чому тоді 9.11-11.11 – це питання.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 02 гру, 2021 01:22, всього редагувалось 2 разів.
Прораб
 
Повідомлень: 465
З нами з: 02.03.19
Подякував: 360 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:58

  kluychkooleg написав:Тут вопрос - почему пересичные должны больше верить Зебре, чем тому же Somilitark-у, который тоже иногда угадывал.

Це створіння тут ЩОДЕННО верещало, що долар ніколи не зросте.
І де воно тепер?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 913
З нами з: 19.02.14
Подякував: 366 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:17

имхо, отката завтра быть не должно...

рынки реально испугались первого залётного омикронца в америку, завтра должно быть кроваво, думаю это поддержит бакс
baraka
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 09.10.12
Подякував: 738 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 02:37

Рынки посыпались, похоже, ужесточение придется откладывать в долгий ящик, несмотря на рекордную инфляцию. И дело совсем не в омикроне, а в патовой финансовой ситуации в США, на золотой ветке описал.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22393
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1653 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 03:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:верить нельзя никому. Только себе.

Чуток иначе.

Особая ценностьь- это наверное инсайды. Ну и жизненный опыт. Кто бы на тот момент мог подумать, что ситуация в Керченском проливе (ЕМНИП на выходных) временно обвалит гривну. Теперь на подобные ситуации все реагируют быстро.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5899
З нами з: 15.02.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8637863886398640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2889, 2890, 2891
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28908 15218850
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 01:34
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 787, 788, 789
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7889 14349306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 09:20
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 124, 125, 126
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1257 3958568
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 13:36
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.