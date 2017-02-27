kluychkooleg написав:Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у. Пусть держит ответ перед обманутой общественностью. Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а. Пусть посмотрит в глаза товарищам. А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.
Підтримаю. Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами. До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу.
Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон.
Навіть краще, скупитися можна було і по .15-.25 в банках протягом 2-3 днів. Суть тут у буквах, а не в цифрах. Фундаментальна кукурудза наразі була зайвою ланкою у розрахунках на відкуп та оперативному прийнятті рішень, це треба визнати.
matroSkin написав: Интересно, как люди устраиваются на Восточной магистрали... А где и с какими потерями/барьерами можно прикупить пару метров Зализниці?
В метрах не скажу, а бондами УЗ торгует Драгон. Здесь, в Украине. Иностранных брокеров искать не нужно, получать разрешение на вывод валюты, соответственно, тоже. Не знаю, правда, что там сейчас с доходностью. Купонная у последнего листинга была ниже 7%
Denik написав:
zРадио написав:PS: в ноябре отбор газа из хранилищ - 1,81 млрд м3, что на 9,5% выше, чем в прошлом году, несмотря на крайне удачные погодные условия. А все почему - не добавляем в дефицитный уголь кукурузу для ТЭС , поэтому приходится частично закрывать потребность, топя газом
А отбор для экспорта посчитали?
Экспорт узнаем из данных таможни, которые должны быть на днях. Только не убеждайте меня, что в ноябре 2020-го экспорта не было - все равно не поверю Объемы по ре-экспортному складу и short-haul год назад были в разы выше, чем сейчас
kluychkooleg написав:Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у. Пусть держит ответ перед обманутой общественностью. Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а. Пусть посмотрит в глаза товарищам. А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.
Підтримаю. Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами. До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу.
Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон.
Тут вопрос - почему пересичные должны больше верить Зебре, чем тому же Somilitark-у, который тоже иногда угадывал. Это по его звонку я купил доллары на всю свободную гривню по 24.83 09.03.1919. Да и Деник со своей статистикой до 12.11.2021 казался непогрешимым гуру, основывающим свои прогнозы на фундаменте. Но все это до поры до времени. И на любую старуху будет своя проруха. Особенно в Украине. И вот почему народ должен был верить именно вашему призыву? Так что, как говорил товарищ Мюллер, верить нельзя никому. Только себе.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 02 гру, 2021 00:14, всього редагувалось 2 разів.
Прораб написав: Транш МВФ - це був найбільший сигнал на відкуп по тренду з фундаментом, а не на удачу зловити дно, просто так його б у терміновому порядку не дали. Скупайтесь голупці.
Коли був цей сигнал у датах? UPD
Знайшов, був такий пост Сер 24 лис, 2021 17:33. Худо бідно вже курс був під 27, ми ж говоримо про 26,15-26,20, і хто був каталізатором та головною рушійною силою або хто дав відмашку і чому тоді 9.11-11.11 – це питання.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 02 гру, 2021 01:22, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg написав:верить нельзя никому. Только себе.
Чуток иначе.
Особая ценностьь- это наверное инсайды. Ну и жизненный опыт. Кто бы на тот момент мог подумать, что ситуация в Керченском проливе (ЕМНИП на выходных) временно обвалит гривну. Теперь на подобные ситуации все реагируют быстро.