Додано: Сер 01 гру, 2021 23:19

Zebra написав: Прораб написав: kluychkooleg написав: Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у.

Пусть держит ответ перед обманутой общественностью.

Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а.

Пусть посмотрит в глаза товарищам.

А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма. Ну это вопросы точно не ко мне. Я в фундаменте полный профан.Это к Denik-у.Пусть держит ответ перед обманутой общественностью.Еще можно было бы заслушать начальника транспортного цеха - Somilitark-а.Пусть посмотрит в глаза товарищам.А "Кукурудза міцна, МВФ дав" звучит, как название немецкого фильма.

Підтримаю.

Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами.

До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу. Підтримаю.Найкраща стратегія діяти за ситуацією та обставинами маючи поточну інформацію, все інше для любителів пасьянсів і задушевних бесід під коньяк ТОМними вечорами.До того ж не надаси нікому своїми надстатистичними даними, прийнятими до уваги, ведмежу послугу.



Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон. Коли ще можна було купити бакс по 26.50-26.70 я вам тут кричав "скупайтесь голупці", бо транш був неочікуваним - це був не просто дзвінок, а удар кувалдою в дзвон.

Тут вопрос - почему пересичные должны больше верить Зебре, чем тому же Somilitark-у, который тоже иногда угадывал. Это по его звонку я купил доллары на всю свободную гривню по 24.83 09.03.1919. Да и Деник со своей статистикой до 12.11.2021 казался непогрешимым гуру, основывающим свои прогнозы на фундаменте. Но все это до поры до времени. И на любую старуху будет своя проруха. Особенно в Украине.И вот почему народ должен был верить именно вашему призыву?Так что, как говорил товарищ Мюллер, верить нельзя никому. Только себе.