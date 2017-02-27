RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86398640864186428643>
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на утро в Пальмире 27,24/25-27,33/35

прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)
prodigy
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2885 раз.
Подякували: 2640 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:07

  prodigy написав:..
прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)

не наберут. Нет массовой поддержки, как в 2004/2013х
Надо следить за прочей повесткой.
Меня интересует энергия. Окончательно разосрались с беларусами, но энергию оттуда берем. Интересно что будет, если перестанем. Будем выпаливать дорогущий газ?
sequence
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1651 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:14

  sequence написав:
  prodigy написав:..
прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)

не наберут. Нет массовой поддержки, как в 2004/2013х
Надо следить за прочей повесткой.
Меня интересует энергия. Окончательно разосрались с беларусами, но энергию оттуда берем. Интересно что будет, если перестанем. Будем выпаливать дорогущий газ?

можуть ФОПи долярчики возбудитися, напр. на касові апарати
ще тема дорогої комуналки не розіграна,
а там ще селян пайовиків доїтимуть, але до них ще це не дійшло

Пересічений відчуває чужу руку в кишені, але гальмує.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26982
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 2225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:ще тема дорогої комуналки не розіграна,

Где ж она дорогая.
Электричество - грей ночью б̶а̶с̶с̶е̶й̶н̶ы стяжку по 84коп и шара по отоплению.
Тепло пробовали поднять, и тут же почти назад вернули. С газом населению только качели, но там только село касается, а они пассивные.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5900
З нами з: 15.02.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:32

  Hotab написав:
  flyman написав:ще тема дорогої комуналки не розіграна,

Где ж она дорогая.
Электричество - грей ночью б̶а̶с̶с̶е̶й̶н̶ы стяжку по 84коп и шара по отоплению.
Тепло пробовали поднять, и тут же почти назад вернули. С газом населению только качели, но там только село касается, а они пассивные.


это да !
внёс сегодня потребление за ноябрь - чуть выше 200 КВт-ч днём и 2900 Квт-ч ночью за бойлер, отопление, посудомойку, электрокар ночью
Хоть льготных 3000 КВт-ч сейчас уже нет, но в сравнении с Европой таки очень даже недорого
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 04.06.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:38

  Vitalych-new написав:..
это да !
внёс сегодня потребление за ноябрь - чуть выше 200 КВт-ч днём и 2900 Квт-ч ночью за бойлер, отопление, посудомойку, электрокар ночью
..

совсем недорого, видимо хорошо утеплены и/или небольшая площадь и/или привыкли к прохладе дома. Еще и тачку заправить за этот счет - ваще халява.
я правда тоже тепло дома не включал, че его включать, когда и так 22-23
sequence
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1651 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:50

энергетики, возвращаемся к курсу :wink:

27.24-27.27/27.34-27.38
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11439
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:37

  sequence написав:
  prodigy написав:..
прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)

не наберут. Нет массовой поддержки, как в 2004/2013х
Надо следить за прочей повесткой.
Меня интересует энергия. Окончательно разосрались с беларусами, но энергию оттуда берем. Интересно что будет, если перестанем. Будем выпаливать дорогущий газ?
еще можно уголь в африке купить,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9356
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1642 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:40

Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26
senyor
 
Повідомлень: 8
З нами з: 08.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:51

  senyor написав:Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26


Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 30.12.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 86398640864186428643>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, flyman, lapay, Puente, zРадио і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2890, 2891, 2892
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28912 15260395
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 11:02
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7891 14355284
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 10:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 124, 125, 126
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1257 3961069
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 13:36
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Продам (1)
02.12.2021 12:09
Sportbank (1500)
02.12.2021 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.