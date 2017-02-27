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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 гру, 2021 08:55
на утро в Пальмире 27,24/25-27,33/35
прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)
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prodigy
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:07
prodigy написав:
..
прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)
не наберут. Нет массовой поддержки, как в 2004/2013х
Надо следить за прочей повесткой.
Меня интересует энергия. Окончательно разосрались с беларусами, но энергию оттуда берем. Интересно что будет, если перестанем. Будем выпаливать дорогущий газ?
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sequence
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:14
sequence написав: prodigy написав:
..
прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)
не наберут. Нет массовой поддержки, как в 2004/2013х
Надо следить за прочей повесткой.
Меня интересует энергия. Окончательно разосрались с беларусами, но энергию оттуда берем. Интересно что будет, если перестанем. Будем выпаливать дорогущий газ?
можуть ФОПи долярчики возбудитися, напр. на касові апарати
ще тема дорогої комуналки не розіграна,
а там ще селян пайовиків доїтимуть, але до них ще це не дійшло
Пересічений відчуває чужу руку в кишені, але гальмує.
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flyman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:23
flyman написав:
ще тема дорогої комуналки не розіграна,
Где ж она дорогая.
Электричество - грей ночью б̶а̶с̶с̶е̶й̶н̶ы стяжку по 84коп и шара по отоплению.
Тепло пробовали поднять, и тут же почти назад вернули. С газом населению только качели, но там только село касается, а они пассивные.
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Hotab
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:32
Hotab написав: flyman написав:
ще тема дорогої комуналки не розіграна,
Где ж она дорогая.
Электричество - грей ночью б̶а̶с̶с̶е̶й̶н̶ы стяжку по 84коп и шара по отоплению.
Тепло пробовали поднять, и тут же почти назад вернули. С газом населению только качели, но там только село касается, а они пассивные.
это да !
внёс сегодня потребление за ноябрь - чуть выше 200 КВт-ч днём и 2900 Квт-ч ночью за бойлер, отопление, посудомойку, электрокар ночью
Хоть льготных 3000 КВт-ч сейчас уже нет, но в сравнении с Европой таки очень даже недорого
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Vitalych-new
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:38
Vitalych-new написав:
..
это да !
внёс сегодня потребление за ноябрь - чуть выше 200 КВт-ч днём и 2900 Квт-ч ночью за бойлер, отопление, посудомойку, электрокар ночью
..
совсем недорого, видимо хорошо утеплены и/или небольшая площадь и/или привыкли к прохладе дома. Еще и тачку заправить за этот счет - ваще халява.
я правда тоже тепло дома не включал, че его включать, когда и так 22-23
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sequence
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:50
энергетики, возвращаемся к курсу
27.24-27.27/27.34-27.38
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odessit2007
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:37
sequence написав: prodigy написав:
..
прогноз от Виталиана 28 на середину мне очень не выгоден, но кто знает, вчера на майдане скандировали "Зе*** геть", если найдутся спонсоры и менеджеры, то до НГ события наберут силы и масштабов (а не 2-3к как вчера)
не наберут. Нет массовой поддержки, как в 2004/2013х
Надо следить за прочей повесткой.
Меня интересует энергия. Окончательно разосрались с беларусами, но энергию оттуда берем. Интересно что будет, если перестанем. Будем выпаливать дорогущий газ?
еще можно уголь в африке купить,
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vitaliian
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:40
Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26
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senyor
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:51
senyor написав:
Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26
Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.
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kluychkooleg
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