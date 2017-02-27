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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:51
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jump
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:53
kluychkooleg написав: senyor написав:
Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26
Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.
Видимо, человек просто в кассе сдал
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alter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:55
почему переломный?
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finuser389
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03
finuser389 написав:
почему переломный?
Потому что ему так хочется
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Captain Obvious
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03
kluychkooleg написав: senyor написав:
Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26
Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.
уже 27.27
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asti
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:05
flyman написав:
можуть ФОПи долярчики возбудитися, напр. на касові апарати
Навряд-чи 🤔
Сильний/міцний рух #SaveФОП, до якого я входив і активно брав участь рік тому - вже мене не вставляє//не збуджує🧞
А без Успіху - їм буде важко!
Та й порозділювались вони на 2-3 частини...
А відомо ж з давніх-давен: В ЄДНОСТІ сила народу!©®™
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Успіх
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:14
jump написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/1/680308/
Не сильно похоже на висящий над головой кризис, деньги даже бюджету не нужны, жду комментария от zРадио.
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vitaliian
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:17
alter написав: kluychkooleg написав: senyor написав:
Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26
Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.
Видимо, человек просто в кассе сдал
Радабанк - в кассе 27.28, онлайн 27.31.
Полтава - в кассе 27.30, онлайн 27.30.
Но МБ таки посматривает вниз, 27.28.
"Сливайтесь, голубцы!" ?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:38
НБУ вчера слил ровно соточку на Межбанке. ( 100 млн долларов )
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zzzzzz
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:57
Взял утром у знакомого менялы по 27,4. Теперь можно спать спокойно и наблюдать.
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fin
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