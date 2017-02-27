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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8640864186428643>
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:51

Дефіцит держбюджету лише на третину сягає планового

https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/1/680308/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:53

  kluychkooleg написав:
  senyor написав:Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26


Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.

Видимо, человек просто в кассе сдал
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:55

почему переломный?
finuser389
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03

  finuser389 написав:почему переломный?


Потому что ему так хочется
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03

  kluychkooleg написав:
  senyor написав:Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26
Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.
уже 27.27
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:05

Нічого не буде...

  flyman написав:можуть ФОПи долярчики возбудитися, напр. на касові апарати

Навряд-чи 🤔
Сильний/міцний рух #SaveФОП, до якого я входив і активно брав участь рік тому - вже мене не вставляє//не збуджує🧞
А без Успіху - їм буде важко! :D

Та й порозділювались вони на 2-3 частини...
А відомо ж з давніх-давен: В ЄДНОСТІ сила народу!©®™
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:14

  jump написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/1/680308/

Не сильно похоже на висящий над головой кризис, деньги даже бюджету не нужны, жду комментария от zРадио.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:17

  alter написав:
  kluychkooleg написав:
  senyor написав:Сегодня особенный день, я бы сказал переломный... с утра сдал Таскомбанке по 27.26


Somilitark, перелогиньтесь. В ТАС-онлайн прием по 27.30, еще со вчера.

Видимо, человек просто в кассе сдал


Радабанк - в кассе 27.28, онлайн 27.31.
Полтава - в кассе 27.30, онлайн 27.30.

Но МБ таки посматривает вниз, 27.28.
"Сливайтесь, голубцы!" ? :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:38

НБУ вчера слил ровно соточку на Межбанке. ( 100 млн долларов )
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:57

Взял утром у знакомого менялы по 27,4. Теперь можно спать спокойно и наблюдать.
fin
 
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