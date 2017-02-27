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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8640864186428643
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:59

  fin написав:Взял утром у знакомого менялы по 27,4. Теперь можно спать спокойно и наблюдать.

Что читалось у него в глазах ? С грустью отдавал или благодарил Аллаха за посланного ему спасителя ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:07

  fin написав:Взял утром у знакомого менялы по 27,4. Теперь можно спать спокойно и наблюдать.
...как падает курс//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пумб онлайн утром брал па 27.25, сча 27.15
чик
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