Додано: Чет 02 гру, 2021 15:30

vitaliian

спорно

Цены производителей в Еврозоне в октябре подскочили больше, чем ожидалось, показали данные в четверг, в основном из-за роста цен на энергоносители, в то время как безработица снова снизилась, поскольку экономика продолжала восстанавливаться после вызванной пандемией рецессии.



Статистическое управление Европейского союза Евростат сообщило, что цены на выходе с производственных линий в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 5,4% в месячном исчислении при росте на 21,9% в годовом исчислении.



Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста на 3,5 % в месяц и прироста на 19,0 % год к году. Цены на энергоносители стали основной причиной резкого роста, увеличившись на 16,8 % в месячном исчислении и на 62,5 % в годовом исчислении.



Цены производителей приводят к росту цен для потребителей, и в ноябре потребительская инфляция достигла 4,9 %, что на сегодняшний день является самым высоким уровнем за 25 лет с момента составления показателя, по сравнению с 4,1 % месяцем ранее и значительно опережает ожидания в 4,5 %.