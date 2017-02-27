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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8632863386348635

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.8 5 22
Віддаю перевагу гривні
5%
1
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0
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2
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5%
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70%
9%
2
більше 80%
68%
15
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:46

А вообще, такое непонятное состояние ???!
НБУ !!!!! , сливает по 100 миллионов , а потом выходит на МБ и покупает 5 млн .
Я им не верю !
Гривну не менял и нахожусь в ней .
Кто то же должен СОМИКА поддержать .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:55

  zРадио написав:..
Утверждение о том, что Украина является выгодоприобретателем энергетического кризиса пусть остается на совести тех, кто нас в этом убеждает, но цифры говорят сами за себя...

а все потому, что греться надо не газом дома, а в комбайне, косящем кукуруку!
тока что глянул экспортные базы по "своим" товарам - у нас пока все заметно радужней, чем в среднем по палате.
С базой в ноябре 2019 и по сентябрь 2021 экспорт готовой продукции вырос на 47% в физическом выражении и 86% в баксах. Абсолютные цифры с кукурукой не сравнимы, "всего-то" лямов 300 за год.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:55

За крок до перевороту думок©

  холява написав:Проверим ваше " зверинное чутье ".......

Доброго здоров'я!
Заодно - і мою чуйку провірте ;)
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ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😀 :D
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:10

27.25 -27.37 (27.35)
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:27

Кажуть що попит на долар зберігається. Тож падіння ракети поки що відтерміновується.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Удивительные вещи Мб 27.24−27.26
Так и до 26 не долго , .......
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:00

Если смотреть на график с позиции ТА на 2-4-часовках, то пока мы в восходящем коридоре, сейчас возле нижней границы. Но когда-то этот стремительный рост должен был приостановиться и пойти на коррецию. А тут как раз зарплаты в IT.
Поживем, увидим. Я сильно дергаться сейчас не буду. Но это не точно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:30

vitaliian
спорно
Цены производителей в Еврозоне в октябре подскочили больше, чем ожидалось, показали данные в четверг, в основном из-за роста цен на энергоносители, в то время как безработица снова снизилась, поскольку экономика продолжала восстанавливаться после вызванной пандемией рецессии.

Статистическое управление Европейского союза Евростат сообщило, что цены на выходе с производственных линий в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 5,4% в месячном исчислении при росте на 21,9% в годовом исчислении.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста на 3,5 % в месяц и прироста на 19,0 % год к году. Цены на энергоносители стали основной причиной резкого роста, увеличившись на 16,8 % в месячном исчислении и на 62,5 % в годовом исчислении.

Цены производителей приводят к росту цен для потребителей, и в ноябре потребительская инфляция достигла 4,9 %, что на сегодняшний день является самым высоким уровнем за 25 лет с момента составления показателя, по сравнению с 4,1 % месяцем ранее и значительно опережает ожидания в 4,5 %.
ЧИА
 
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