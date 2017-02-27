холява написав:А вообще, такое непонятное состояние ???! НБУ !!!!! , сливает по 100 миллионов , а потом выходит на МБ и покупает 5 млн . Я им не верю ! Гривну не менял и нахожусь в ней . Кто то же должен СОМИКА поддержать .
Дружище, я Вас целиком и полностью поддерживаю. Исключительно морально, но, C'est La Vie, как говорят французы. Всегда рад Вас услышать.
P. S. Аналогию поддержки легитимным страусов прошу местных острословов строжайше не применять!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................02.12.2021...........03.12.2021 дата розрахунку...............01.12.2021............02.12.2021 Євро..................................30,8443.................30,9438...+0.32% Долар США.......................27,2296.................27,2933...+0.23% После полудня гривна отыграла 1.5 копейки.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе за полчаса опустились на 3 копейки, потом отскочили на копейку, взяли небольшую паузу и продолжили движение вниз. За 50 минут опустились на 4.5 копейки, почле сего уравновесились. В мире доллар сохраняет стабильность. Справочный курс встретили котировками 27.2750 - 27.2950, что на 6.5 копеек ниже открытия. После 12 опустились еще на 2 копейки. Такое уверенное снижение позволило НБУ выполнить плановую закупку 5 млн. Перед обдом отскочили на 1.5 копейки. После обеда опустились на 2.5 копейки и надолго уравновесились. В мире доллар продолжает топтаться на месте. Официальный курс встретили котировками 27.2450 - 27.2650. За день опустились на 9.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.4367 (-12) -114 2019 - 23.9574 (-2) +334
холява написав:А вообще, такое непонятное состояние ???! НБУ !!!!! , сливает по 100 миллионов , а потом выходит на МБ и покупает 5 млн . Я им не верю ! Гривну не менял и нахожусь в ней . Кто то же должен СОМИКА поддержать .
Дружище, я Вас целиком и полностью поддерживаю. Исключительно морально, но, C'est La Vie, как говорят французы. Всегда рад Вас услышать.
P. S. Аналогию поддержки легитимным страусов прошу местных острословов строжайше не применять!
Ну ,хорошо . Скажем так ,я тоже готов ко всему ! Жизнь есть жизнь . Как только на МБ запахнет "сероводородом" , я буду готов на 100 процентов к любым событиям .
Прораб написав: Транш МВФ - це був найбільший сигнал на відкуп по тренду з фундаментом, а не на удачу зловити дно, просто так його б у терміновому порядку не дали. Скупайтесь голупці.
Коли був цей сигнал у датах? UPD
Знайшов, був такий пост Сер 24 лис, 2021 17:33. Худо бідно вже курс був під 27, ми ж говоримо про 26,15-26,20, і хто був каталізатором та головною рушійною силою або хто дав відмашку і чому тоді 9.11-11.11 – це питання.
Справедливости ради после продажи Укрэнерго уже можно было покупать, по крайней мере было бы поймано локальное дно, а после новости что в пятницу деньги для ДТЕКа были пойманы в Ощаде, а начальнику Гарпока указали на дверь ну так просто обязательно покупать, как минимум были условия для сильной коррекции вверх. Я бы при наличии достаточного количества свободной гривни обязательно бы купил, но моя гривна начала приходить 18.11 и я как раз был занят вопросом провал в котором стоил бы мне дороже влета на курсе. А в пятницу 19 дальнейшее развитие выглядело 50/50.