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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8634863586368637>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.7 5 32
Віддаю перевагу гривні
3%
1
10%
0
0
20%
9%
3
30%
3%
1
40%
0
0
50%
6%
2
60%
3%
1
70%
9%
3
більше 80%
66%
21
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:59

  SherLock написав:
  холява написав:А вообще, такое непонятное состояние ???!
НБУ !!!!! , сливает по 100 миллионов , а потом выходит на МБ и покупает 5 млн .
Я им не верю !
Гривну не менял и нахожусь в ней .
Кто то же должен СОМИКА поддержать .

Дружище, я Вас целиком и полностью поддерживаю. :lol:
Исключительно морально, но, C'est La Vie, как говорят французы. Всегда рад Вас услышать.

P. S. Аналогию поддержки легитимным страусов прошу местных острословов строжайше не применять! :mrgreen:

++1))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.12.2021...........03.12.2021
дата розрахунку...............01.12.2021............02.12.2021
Євро..................................30,8443.................30,9438...+0.32%
Долар США.......................27,2296.................27,2933...+0.23%
После полудня гривна отыграла 1.5 копейки.

Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе за полчаса опустились на 3 копейки, потом отскочили на копейку, взяли небольшую паузу и продолжили движение вниз. За 50 минут опустились на 4.5 копейки, почле сего уравновесились.
В мире доллар сохраняет стабильность.
Справочный курс встретили котировками 27.2750 - 27.2950, что на 6.5 копеек ниже открытия.
После 12 опустились еще на 2 копейки. Такое уверенное снижение позволило НБУ выполнить плановую закупку 5 млн. Перед обдом отскочили на 1.5 копейки. После обеда опустились на 2.5 копейки и надолго уравновесились.
В мире доллар продолжает топтаться на месте.
Официальный курс встретили котировками 27.2450 - 27.2650. За день опустились на 9.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.4367 (-12) -114
2019 - 23.9574 (-2) +334

2018 - 28.2228 (-17)
2017 - 27.0543 (-10)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 15.12 приймаються до кінця дня 02.12
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:43

  SherLock написав:
  холява написав:А вообще, такое непонятное состояние ???!
НБУ !!!!! , сливает по 100 миллионов , а потом выходит на МБ и покупает 5 млн .
Я им не верю !
Гривну не менял и нахожусь в ней .
Кто то же должен СОМИКА поддержать .

Дружище, я Вас целиком и полностью поддерживаю. :lol:
Исключительно морально, но, C'est La Vie, как говорят французы. Всегда рад Вас услышать.

P. S. Аналогию поддержки легитимным страусов прошу местных острословов строжайше не применять! :mrgreen:


Ну ,хорошо .
Скажем так ,я тоже готов ко всему !
Жизнь есть жизнь .
Как только на МБ запахнет "сероводородом" , я буду готов на 100 процентов к любым событиям .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Как только на МБ запахнет "сероводородом" , я буду готов на 100 процентов к любым событиям .

Запізно. Вже достатньо чітка "подвійна вершина".
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Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:21

  Прораб написав:
  Zebra написав:
  Прораб написав:
Транш МВФ - це був найбільший сигнал на відкуп по тренду з фундаментом, а не на удачу зловити дно, просто так його б у терміновому порядку не дали.
Скупайтесь голупці.

Коли був цей сигнал у датах?
UPD

Знайшов,
був такий пост Сер 24 лис, 2021 17:33.
Худо бідно вже курс був під 27, ми ж говоримо про 26,15-26,20, і хто був каталізатором та головною рушійною силою або хто дав відмашку і чому тоді 9.11-11.11 – це питання.


Справедливости ради после продажи Укрэнерго уже можно было покупать, по крайней мере было бы поймано локальное дно, а после новости что в пятницу деньги для ДТЕКа были пойманы в Ощаде, а начальнику Гарпока указали на дверь ну так просто обязательно покупать, как минимум были условия для сильной коррекции вверх. Я бы при наличии достаточного количества свободной гривни обязательно бы купил, но моя гривна начала приходить 18.11 и я как раз был занят вопросом провал в котором стоил бы мне дороже влета на курсе. А в пятницу 19 дальнейшее развитие выглядело 50/50.
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:34

  Denik написав:
  холява написав:Как только на МБ запахнет "сероводородом" , я буду готов на 100 процентов к любым событиям .

Запізно. Вже достатньо чітка "подвійна вершина".
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перепрошую, яка подвійна вершина, якщо НБУ .21 вчора .22 сьогодні
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:05

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  холява написав:Скажем так ,я тоже готов ко всему !

.... к любым событиям .

Як Ваш бізнес?

От в мене -
44 000грн за минулий місяць - це мало чи багато?
Це☝️ - класно👍 - якщо..... це було б чистими :D
А от, якщо це брудними:
- податки(ЄП і ЄСВ)
- оренда
- головне: - кошти на закупівлю товару :roll:

І тут вже ця цифра в 44 000грн перетворюється на гарбуз :mrgreen:

Тож -
ДумаЮ!©®™ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:13

Успіх
Старина , я уважаю ваш труд , поэтому комментировать не буду .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:13

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році враховую одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
01.09.2020 7743,16 28,034880 0,545342
01.10.2020 7808,96 28,336987 0,302107
01.11.2020 6907,33 28,311645 -0,025341
01.12.2020 9041,43 28,111210 -0,200435
01.01.2021 6102,51 28,168466 0,057256
01.02.2021 8020,10 27,869910 -0,298556
01.03.2021 8713,49 27,786801 -0,083109
01.04.2021 7615,15 27,916029 0,129228
01.05.2021 6204,92 27,567687 -0,348342
01.06.2021 9107,64 27,210974 -0,356713
01.07.2021 8639,99 27,159020 -0,051953
01.08.2021 9427,20 26,783583 -0,375438
01.09.2021 9412,09 26,705477 -0,078106
01.10.2021 8864,64 26,349203 -0,356274
01.11.2021 11971,88 26,479215 0,130012

Найбільші оберти за місяць на МБ за час мого спостереження з 2017 року!

І СередньоМісячний зважений курс підріс, після пів року тільки падіння!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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