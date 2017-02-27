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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8634863586368637

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.5 5 36
Віддаю перевагу гривні
3%
1
10%
0
0
20%
11%
4
30%
6%
2
40%
0
0
50%
6%
2
60%
3%
1
70%
8%
3
більше 80%
64%
23
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:53

  холява написав:s0v7a

Уважаемый СОВА , ваше мнение будет интересным , посидеть в гривне или не рисковать ?



Вітаю, холява!

А чому СОВА? Мій нік СОВСІМА!!!

Прошу дати відповідь на питання з точки зору псіхології! Вас що, зазомбували? 8) :)

Я не даю ніяких навіюваннів на майбутнє. Можу тільки сказати що лепше робити на сьогодні.

Що і роблю щотижнево - СередньоРічна-зважена.

На сьогодні ця величина є - 27,1907 грн./дол. Якщо можете продати доляр дорожче продавайте, якщо можете купити дешевше купуйте.

І сьогодні перший день, коли ця величина трошки трошки підросла, після майже річного падіння!!!

Зображення

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:02

  s0v7a написав:
  холява написав:s0v7a

Уважаемый СОВА , ваше мнение будет интересным , посидеть в гривне или не рисковать ?



Вітаю, холява!

А чому СОВА? Мій нік СОВСІМА!!!

Прошу дати відповідь на питання з точки зору псіхології! Вас що, зазомбували? 8) :)

Я не даю ніяких навіюваннів на майбутнє. Можу тільки сказати що лепше робити на сьогодні.

Що і роблю щотижнево - СередньоРічна-зважена.

На сьогодні ця величина є - 27,1907 грн./дол. Якщо можете продати доляр дорожче продавайте, якщо можете купити дешевше купуйте.

І сьогодні перший день, коли ця величина трошки трошки підросла, після майже річного падіння!!!

Зображення

ВО

Хай щастить!


Уважаемый СОВСИМА, большое Спасибо за ответ !
Завтра исправлюсь .
С Уважением !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:43

Метод прогнозування (не гіршій за інші)

Кукурудза в неприбраному полі нашепотіла, що треба прогнозувати курс на качанах (не на кавовій гущі, як зазвичай). Вийшла ПОТРІЙНА ВЕРШИНА!
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40

  Denik написав:
  холява написав:Как только на МБ запахнет "сероводородом" , я буду готов на 100 процентов к любым событиям .

Запізно. Вже достатньо чітка "подвійна вершина".
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Пока не пробили линию шеи на 27.10, говорить о двойной вершине и развороте рано.
kluychkooleg
 
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