|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:53
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1724
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2357 раз.
-
- Профіль
-
2
2
10
Додано: Чет 02 гру, 2021 19:02
Уважаемый СОВСИМА, большое Спасибо за ответ !
Завтра исправлюсь .
С Уважением !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3351
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3408 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Чет 02 гру, 2021 19:43
Кукурудза в неприбраному полі нашепотіла, що треба прогнозувати курс на качанах (не на кавовій гущі, як зазвичай). Вийшла ПОТРІЙНА ВЕРШИНА!
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40
Denik написав: холява написав:
Как только на МБ запахнет "сероводородом" , я буду готов на 100 процентов к любым событиям .
Запізно. Вже достатньо чітка "подвійна вершина".
Пока не пробили линию шеи на 27.10, говорить о двойной вершине и развороте рано.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28916
|15286753
|
|
|7891
|14394213
|
Чет 02 гру, 2021 10:53
ЛОБ
|
|1264
|3976006
|
|