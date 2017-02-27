Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:53
s0v7a
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:02
Уважаемый СОВСИМА, большое Спасибо за ответ !
Завтра исправлюсь .
С Уважением !
холява
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:43
Кукурудза в неприбраному полі нашепотіла, що треба прогнозувати курс на качанах (не на кавовій гущі, як зазвичай). Вийшла ПОТРІЙНА ВЕРШИНА!
centurionus
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Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40
Denik написав: холява написав:
Как только на МБ запахнет "сероводородом" , я буду готов на 100 процентов к любым событиям .
Запізно. Вже достатньо чітка "подвійна вершина".
Пока не пробили линию шеи на 27.10, говорить о двойной вершине и развороте рано.
kluychkooleg
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:01
zРадио написав:
Бюджет-2022 принят. Доходы - 1,322 трлн, расходы - 1,521 трлн. Дефицит на уровне 3,5% ВВП
никого не смущает дефицит в 200 ярдов? 15% от бюджета. МВФ такое разрешает?
тут как-то проскакивало, что мы строим пирамиду при дефиците от 30 до 70 ярдов в 2014-2018гг.
зато 2019 - дефицит 82 ярда
2020 - 218 ярдов
2021 - ??? ярдов (по плану 300 ярдов)
2022 - 200 ярдов
какие выводы из этой картины?
Shaman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:03
vitaliian написав: jump написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/1/680308/
Не сильно похоже на висящий над головой кризис, деньги даже бюджету не нужны, жду комментария от zРадио.
что значит не нужны бюджету деньги??? очень даже нужны - просто их нет...
так что кризис над головой очень даже висит
Shaman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:38
Shaman написав: vitaliian написав: jump написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/1/680308/
Не сильно похоже на висящий над головой кризис, деньги даже бюджету не нужны, жду комментария от zРадио.
что значит не нужны бюджету деньги??? очень даже нужны - просто их нет...
так что кризис над головой очень даже висит
Деньги бюджету не нужны, но Минфин зачем-то кредитуется все дороже и дороже
Shaman написав:
никого не смущает дефицит в 200 ярдов? 15% от бюджета. МВФ такое разрешает?
Если точно, то 189 млрд. Расходы в моем дневном комментарии были немного завышенными - 1,497 трлн вместо 1,521 (как обычно, бюджет голосовался с поправками).
Дефицит 3,5% ВВП - это как раз таргет, в который МВФ попросил вписаться
zРадио
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:35
холява написав:
А вообще, такое непонятное состояние ???!
НБУ !!!!! , сливает по 100 миллионов , а потом выходит на МБ и покупает 5 млн .
Я им не верю !
Гривну не менял и нахожусь в ней .
Кто то же должен СОМИКА поддержать .
Уже более 5 лет в гривне и ниче так..!)))
Investor_33
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:43
Investor_33 написав: холява написав:
А вообще, такое непонятное состояние ???!
НБУ !!!!! , сливает по 100 миллионов , а потом выходит на МБ и покупает 5 млн .
Я им не верю !
Гривну не менял и нахожусь в ней .
Кто то же должен СОМИКА поддержать .
Уже более 5 лет в гривне и ниче так..!)))
Бритьё началось
Zebra
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