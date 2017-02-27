pgamaster написав:ruvex я рад что до вас начало доходить что народ сейчас это дойная "тарифная" корова, ну или бараны которых стригут 24/7. А еще баранов надо пугать чтбы не думали ниче "лишнего". А оппозиционные каналы прикрыть.
Вы несколько припозднились с выводами, то в чем меня сейчас решили заподозрить дошло еще 8 лет назад, просто некоторым стоило снять розовые очки раньше или сейчас пролистать историю сообщений.
kluychkooleg написав:Весь Инет забит постами о возможном нападении Путлера в январе-феврале.
Странно,а в Индонезийском просторе всё о вулкане и ничего о Пукине
Россия действительно торгует хаосом, торгует неприятностями. Но все-таки я думаю, что это не подготовка к какой-то большой войне. Это попытка устроить провокации, чтобы смягчить санкции. Попытаться надавить, чтобы обменять якобы предотвращенную войну против Украины, например, на сертификацию "Северного потока-2".
Точно предсказать, что будет, довольно сложно. Я думаю, что и сам Путин этого не знает. Но если речь идет о масштабном танковом вторжении, то Украина обладает серьезным противотанковым оружием, есть и Javelin, и Bayraktar. То количество "грузов 200", которое в таком случае будет возвращаться обратно в Россию, скорее всего, будет превышать болевой порог российского общества. Я думаю, что Путин на это не пойдет.
zРадио написав:В рамках оффтопа выходного дня - 10 "шокирующих" прогнозов датского Saxo Bank на 2022-й год. "Шокирующие" прогнозы, напомню - это формат мысленных экспериментов, которые банк ежегодно поднимает, чтобы обозначить риски и возможности, чья вероятность наступления необязательно является высокой, но чье влияние обязательно запускает череду событий, меняющих мир. ... https://www.home.saxo/insights/news-and ... o_02122021
vitaliian написав: Точно предсказать, что будет, довольно сложно. Я думаю, что и сам Путин этого не знает. Но если речь идет о масштабном танковом вторжении, то Украина обладает серьезным противотанковым оружием, есть и Javelin, и Bayraktar. То количество "грузов 200", которое в таком случае будет возвращаться обратно в Россию, скорее всего, будет превышать болевой порог российского общества. Я думаю, что Путин на это не пойдет.
Нападать никто не будет, нет никакого смысла - все идет своим чередом. Что касается Javelin и Bayraktar это игрушки максимум для второй, даже не первой лиги, не говоря уже о высшей, танковое вторжение - война прошлого века... https://www.forbes.com/sites/sebastienr ... -missiles/