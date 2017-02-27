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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8652865386548655>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 86
Віддаю перевагу гривні
5%
4
10%
3%
3
20%
7%
6
30%
3%
3
40%
1%
1
50%
5%
4
60%
3%
3
70%
13%
11
більше 80%
59%
51
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pgamaster написав:ruvex я рад что до вас начало доходить что народ сейчас это дойная "тарифная" корова, ну или бараны которых стригут 24/7. А еще баранов надо пугать чтбы не думали ниче "лишнего". А оппозиционные каналы прикрыть.

Вы несколько припозднились с выводами, то в чем меня сейчас решили заподозрить дошло еще 8 лет назад, просто некоторым стоило снять розовые очки раньше или сейчас пролистать историю сообщений.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:27

  Мизантрóп написав:
  kluychkooleg написав:Весь Инет забит постами о возможном нападении Путлера в январе-феврале.
Странно,а в Индонезийском просторе всё о вулкане и ничего о Пукине


Россия действительно торгует хаосом, торгует неприятностями. Но все-таки я думаю, что это не подготовка к какой-то большой войне. Это попытка устроить провокации, чтобы смягчить санкции. Попытаться надавить, чтобы обменять якобы предотвращенную войну против Украины, например, на сертификацию "Северного потока-2".

Точно предсказать, что будет, довольно сложно. Я думаю, что и сам Путин этого не знает. Но если речь идет о масштабном танковом вторжении, то Украина обладает серьезным противотанковым оружием, есть и Javelin, и Bayraktar. То количество "грузов 200", которое в таком случае будет возвращаться обратно в Россию, скорее всего, будет превышать болевой порог российского общества. Я думаю, что Путин на это не пойдет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:39

  kluychkooleg написав:
  Мизантрóп написав:
  kluychkooleg написав:Весь Инет забит постами о возможном нападении Путлера в январе-феврале.
Странно,а в Индонезийском просторе всё о вулкане и ничего о Пукине


Кому что ближе. К счастью для индонезийцев у них нет общей границы с путлеровским рейхом. А у нас рост курса будет постоянно подогреваться, пока/если не попустит.

У понеділок у нас переворот, путен у четвер, у четвер нападає.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:52

  zРадио написав:В рамках оффтопа выходного дня - 10 "шокирующих" прогнозов датского Saxo Bank на 2022-й год. "Шокирующие" прогнозы, напомню - это формат мысленных экспериментов, которые банк ежегодно поднимает, чтобы обозначить риски и возможности, чья вероятность наступления необязательно является высокой, но чье влияние обязательно запускает череду событий, меняющих мир.
...
https://www.home.saxo/insights/news-and ... o_02122021

Что же Вы ссылку на перевод не дали - ведь не все английский знают:
https://ru.investing.com/analysis/article-200288256
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:путен у четвер, у четвер нападає.
после снега в четверг снежками всех врагов закидаем и кизяками забомбим,мы победим ведь разом нас багато
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:15

  vitaliian написав:
Точно предсказать, что будет, довольно сложно. Я думаю, что и сам Путин этого не знает. Но если речь идет о масштабном танковом вторжении, то Украина обладает серьезным противотанковым оружием, есть и Javelin, и Bayraktar. То количество "грузов 200", которое в таком случае будет возвращаться обратно в Россию, скорее всего, будет превышать болевой порог российского общества. Я думаю, что Путин на это не пойдет.


Нападать никто не будет, нет никакого смысла - все идет своим чередом. Что касается Javelin и Bayraktar это игрушки максимум для второй, даже не первой лиги, не говоря уже о высшей, танковое вторжение - война прошлого века...
https://www.forbes.com/sites/sebastienr ... -missiles/
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:31

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Коротше, я напевно, завтра буду заблокований))) - тому перед цим, витягну з гранати чеку)))

(хто в курсі, той пам'ятає, що рік тому/саме в грудні/ - Успіх купив смарт на котловані за 16К$)
І от пройшов рік...
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
  Успіх написав:1куй/М2 -
як з куща!©®™
А є і дорожче! :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gotova ... MXeiY.html
Зображення

А тепер увага :!:
Готові?
Точно готові? :mrgreen:
В моєму будинку продають на 7му поверсі такий же метраж, як і в мене :!:
Тож як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:
Зображення
Опис під цим оголошенням:
Зображення
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NrErw.html
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:55

Що це за маячня? Крім того, що Успіх=Долярчик, я більше нічого не зрозумів...
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:02

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  kwon написав:Що це за маячня? Крім того, що Успіх=Долярчик, я більше нічого не зрозумів...

А що тут розуміти?)))
Тут багато хто ганяється за курсом - ловить 3-5 копійок... :mrgreen:

А Успіх купив рік тому смарт-квартиру за 16К$ - а тепер в моєму будинку, аналогічний смарт виклав сусід за 27К$ :wink:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😃😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:27

Ну выставить он мог и за 30. Купят ли? я в хруще за 24500 с оформлением 45 метров, первый этаж, 3 остановки до метро (25 мин неспешным шагом) Киев, Нивки…Ремонт с новой мебелью около 8000.
ukrsateks
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