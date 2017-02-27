Россия действительно торгует хаосом, торгует неприятностями. Но все-таки я думаю, что это не подготовка к какой-то большой войне. Это попытка устроить провокации, чтобы смягчить санкции. Попытаться надавить, чтобы обменять якобы предотвращенную войну против Украины, например, на сертификацию "Северного потока-2".



Точно предсказать, что будет, довольно сложно. Я думаю, что и сам Путин этого не знает. Но если речь идет о масштабном танковом вторжении, то Украина обладает серьезным противотанковым оружием, есть и Javelin, и Bayraktar. То количество "грузов 200", которое в таком случае будет возвращаться обратно в Россию, скорее всего, будет превышать болевой порог российского общества. Я думаю, что Путин на это не пойдет.