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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:44
ukrsateks написав:
Ну выставить он мог и за 30. Купят ли? я в хруще
за 24500 с оформлением 45 метров, первый этаж, 3 остановки до метро (25 мин неспешным шагом) Киев, Нивки…Ремонт с новой мебелью около 8000.
Отут і є відповідь))
Не порівнюйте НЕ порівнювальне!)))
✓НОВИЙ ЖК!
✓НОВЕ ВСЕ - від комунікацій, до лавки і дитмайданчика на вулиці!
✓Індивідуальне опалення!(жирна фішка в сьогоденні)
✓Менталітет сусідів
✓ і т.д.і.т.п.
✓✓✓✓✓✓✓
ДумайТЕ!©®™
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:54
Успіх
Новые жк сейчас делают из дерьма и палок, на всем экономия.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 00:07
Успіх написав:
Коротше, я напевно, завтра буду заблокований))) - тому перед цим, витягну з гранати чеку)))
(
Действительно, лучше заблокировать.
В валютной ветке нельзя выкладывать простыни по сумасшедшим хотелкам соседа при продаже неликвидной недвиги
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Додано: Пон 06 гру, 2021 01:25
Успіх написав: kwon написав:
Що це за маячня? Крім того, що Успіх=Долярчик, я більше нічого не зрозумів...
А що тут розуміти?)))
Тут багато хто ганяється за курсом - ловить 3-5 копійок...
А Успіх купив рік тому смарт-квартиру за 16К$ - а тепер в моєму будинку, аналогічний смарт виклав сусід за 27К$
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😃😁
мы рады за Вас
но Ваша непосредственная манера почему-то сподвигает форумчан искать кнопку бан... или ружжо (кому что ближе)
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Додано: Пон 06 гру, 2021 01:41
vitaliian написав: Мизантрóп написав: kluychkooleg написав:
Весь Инет забит постами о возможном нападении Путлера в январе-феврале.
Странно,а в Индонезийском просторе всё о вулкане и ничего о Пукине
Россия действительно торгует хаосом, торгует неприятностями. Но все-таки я думаю, что это не подготовка к какой-то большой войне. Это попытка устроить провокации, чтобы смягчить санкции. Попытаться надавить, чтобы обменять якобы предотвращенную войну против Украины, например, на сертификацию "Северного потока-2".
Точно предсказать, что будет, довольно сложно. Я думаю, что и сам Путин этого не знает. Но если речь идет о масштабном танковом вторжении, то Украина обладает серьезным противотанковым оружием, есть и Javelin, и Bayraktar. То количество "грузов 200", которое в таком случае будет возвращаться обратно в Россию, скорее всего, будет превышать болевой порог российского общества. Я думаю, что Путин на это не пойдет.
Но на всякий случай блокирнули все банки Батьки типа за миграционный кризис и немец выступил с посланием в Европарламенте "если хоть одна нога неназванного зелёного человечка ступит туда куда не надо СП-2 никогда не введут".
Зря он госпитали развернул, восприняли буквально, пора уползать от границы, меньше не только жертв будет, но и попа боли. С Белоруссией это здорово вышло, я не ожидала.
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