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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86558656865786588659>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.5 5 90
Віддаю перевагу гривні
4%
4
10%
3%
3
20%
7%
6
30%
3%
3
40%
1%
1
50%
4%
4
60%
3%
3
70%
13%
12
більше 80%
60%
54
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Усім добрий день.
Нажаль оптимістам по гривні і Україні в цілому, нічого хорошого немає сказати.
Курс потроху повзе в гору.
Готівка рівняється з міжбанком.
Українці у листопаді купили на 360+ ярдів більше в долларовому еквіваленті, ніж продали.
Це вагомі сумми, але все таки проглядається оптимізм, при такій воєнній істерії, при таких злодіяннях НБУ, при такій зміні настроїв на готівці могло бути і гірше. Сподіваюсь це вершини по курсу і після підняття облікової ставки підемо вниз.
Всім гарного настрою, хай на душі і в оселях буде все добре і тепло.
Чекаємо на весну, все зацвіте і курс гривні теж розквітне.
Успіхів друзі!
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

як там урожай кукурудзи, продаж валюти ІТниками, перечислення заробітчан, теплий опальювальний сезон, 15 робочих блоків АЕС та інші благочинні для гривні фактори?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:12

  flyman написав:як там урожай кукурудзи, продаж валюти ІТниками, перечислення заробітчан, теплий опальювальний сезон, 15 робочих блоків АЕС та інші благочинні для гривні фактори?

Саме так пане на гарній канапі.
Без цих позитивних чинників вже полетіли би за 30.
Чекаємо весни, бо цей негідник НБУ схиляє шальки терезів до девалу, але якщо він втримає слово і підвищить облікову ставку, то скотимось з гірочки до 27, як на санчатах по курсу)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оптимісти по гривні поки що можуть сказати те, що незважаючи на ріст курсу останнім часом, загалом за рік він знизився і досі нижчий, ніж на початку року
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:22

  Faceless написав:Оптимісти по гривні поки що можуть сказати те, що незважаючи на ріст курсу останнім часом, загалом за рік він знизився і досі нижчий, ніж на початку року

Але згадуючи курс 3 тижні тому, якось трохи сумно на душі.
Але всеж таки дякую за дуже влучну думку!
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:24

  somilitark написав:
  flyman написав:як там урожай кукурудзи, продаж валюти ІТниками, перечислення заробітчан, теплий опальювальний сезон, 15 робочих блоків АЕС та інші благочинні для гривні фактори?

Саме так пане на гарній канапі.
Без цих позитивних чинників вже полетіли би за 30.
Чекаємо весни, бо цей негідник НБУ схиляє шальки терезів до девалу, але якщо він втримає слово і підвищить облікову ставку, то скотимось з гірочки до 27, як на санчатах по курсу)))

думаю, що невеликий відкат буде від католицького до православного Різдва Христовго, а далі знову на північ аж до Міжнародоного жіночого дня, потім на літо перепочинок "на югах" і з осені "кріза мінєт" і ПА35

з.і.
нарешті таки злив нікомунепотрібний ПА27.365, було б добре, яки дійсно це пік, хоча мене терзають смутні сумніви
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:29

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:як там урожай кукурудзи, продаж валюти ІТниками, перечислення заробітчан, теплий опальювальний сезон, 15 робочих блоків АЕС та інші благочинні для гривні фактори?

Саме так пане на гарній канапі.
Без цих позитивних чинників вже полетіли би за 30.
Чекаємо весни, бо цей негідник НБУ схиляє шальки терезів до девалу, але якщо він втримає слово і підвищить облікову ставку, то скотимось з гірочки до 27, як на санчатах по курсу)))

думаю, що невеликий відкат буде від католицького до православного Різдва Христовго, а далі знову на північ аж до Міжнародоного жіночого дня, потім на літо перепочинок "на югах" і з осені "кріза мінєт" і ПА35

з.і.
нарешті злив нікомунепотрібний, було б добре, яки дійсно це пік, хоча мене терзають смутні сумніви

По 35?
Ви забули вказати цифри до зап'ятої.
Там буде 27 чи станеться справжнє лихо і буде 28,35?
Це дійсно важливо, треба конкретніше інтерпритувати думки)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:34

  Faceless написав:Оптимісти по гривні поки що можуть сказати те, що незважаючи на ріст курсу останнім часом, загалом за рік він знизився і досі нижчий, ніж на початку року

да, сдавал 28,20-28,43...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:38

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  flyman написав:нарешті таки злив нікомунепотрібний ПА27.365, було б добре, яки дійсно це пік, хоча мене терзають смутні сумніви

Ну подивимось, чи ти зловив пік, чи вийде пшик)))

Хоча, по моєму "верхньому" прогнозі - 27, 40(55) до кінця року НЕ перетнемо!
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:53

  Успіх написав:
  flyman написав:нарешті таки злив нікомунепотрібний ПА27.365, було б добре, яки дійсно це пік, хоча мене терзають смутні сумніви

Ну подивимось, чи ти зловив пік, чи вийде пшик)))

Хоча, по моєму "верхньому" прогнозі - 27, 40(55) до кінця року НЕ перетнемо!

твій верхній прогноз було ПА25, чи вже перевзувся?
flyman
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