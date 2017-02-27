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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:00
Успіх написав: flyman написав:
нарешті таки злив нікомунепотрібний ПА27.365, було б добре, яки дійсно це пік, хоча мене терзають смутні сумніви
Ну подивимось, чи ти зловив пік, чи вийде пшик)))
Хоча, по моєму "верхньому" прогнозі - 27, 40(55) до кінця року НЕ перетнемо!
Сегодня уже было 27.43 по укрдилингу, так что ...
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:02
qreaton написав:
Итогом, всей этой вечеринки оказалось что баланс пассивов в БС, это текущие счета, текущие короткие депозиты. И это более 60% баланса по самым оптимистическим оценкам. И это гривна. И часто есть доступ к счету онлайн. Банк ведь в кармане, или в смартфоне. Ну вот и про этот навес, кстати никто не подумал. Немного экстрима в курсе, и привет.
НБУ заверяет, что стресс-тесты показывают высокую усточивость БС. Вы не интересовались, есть ли детальные результаты в публичном доступе? Оснований не доверять выводам у нас нет, но интересно было бы посмотреть, какие именно риски и с каким разбросом параметров моделируются. В прогнозах НБУ отклонения пессимистического сценария от базового не очень материальные. По опыту же экономика бывает более волатильной
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:16
alter написав: Успіх написав: flyman написав:
нарешті таки злив нікомунепотрібний ПА27.365, було б добре, яки дійсно це пік, хоча мене терзають смутні сумніви
Ну подивимось, чи ти зловив пік, чи вийде пшик)))
Хоча, по моєму "верхньому" прогнозі - 27, 40(55
) до кінця року НЕ перетнемо!
Сегодня уже было 27.43 по укрдилингу, так что ...
Так що ще 27,55 не перетнули
От як перетнемо по курсу НБУ це - тоді я вже точно всі ВІРТУАЛЬНІ медалі прогнозиста з себе познімаю
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:16
zРадио
А зміст зараз стрес-тестами перейматись? Якщо таки буде інтервенція Росії, банківська система накриється мідним тазом за кілька днів. І це оптимістичий сценарій, думаю по-факту достатньо буде однієї доби. При цьому "гарантувати вклади" також буде нікому. Я краще в готівковій валюті зиму перечекаю: недоотриманий дохід - ніщо в порівнянні з втратою всього.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:18
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
нарешті таки злив нікомунепотрібний ПА27.365, було б добре, яки дійсно це пік, хоча мене терзають смутні сумніви
Ну подивимось, чи ти зловив пік, чи вийде пшик)))
Хоча, по моєму "верхньому" прогнозі - 27, 40(55) до кінця року НЕ перетнемо!
твій верхній прогноз було ПА25
, чи вже перевзувся?
Це мій нижній
прогноз(25,ХХ) - в якого ще є невеличкий шанс збутись
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:22
she_ne_investor написав:zРадио
А зміст зараз стрес-тестами перейматись? Якщо таки буде інтервенція Росії, банківська система накриється мідним тазом за кілька днів. І це оптимістичий сценарій, думаю по-факту достатньо буде однієї доби. При цьому "гарантувати вклади" також буде нікому. Я краще в готівковій валюті зиму перечекаю: недоотриманий дохід - ніщо в порівнянні з втратою всього.
мамкіни стратеги об"явилися
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:33
Faceless написав:
Оптимісти по гривні поки що можуть сказати те, що незважаючи на ріст курсу останнім часом, загалом за рік він знизився і досі нижчий, ніж на початку року
маю відношення до оптимвстів по гривні
теж вважаю рік відносно вдалиv,
хоч ще і не кінец року (треба почекати ще 3 тижні...після 24грудня Gameover)
вже не маю депозітів в гривні (тільки облігації), але більше турбування від влади Зе ніж від НБУ
курс стабілізувався, навіть невеликий відкат (Альфа зразу -6коп на купівлі), довіряю інсайду Альфі (жиди
, закреслив... вони знають що роблять)
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:36
zРадио написав: qreaton написав:
Итогом, всей этой вечеринки оказалось что баланс пассивов в БС, это текущие счета, текущие короткие депозиты. И это более 60% баланса по самым оптимистическим оценкам. И это гривна. И часто есть доступ к счету онлайн. Банк ведь в кармане, или в смартфоне. Ну вот и про этот навес, кстати никто не подумал. Немного экстрима в курсе, и привет.
НБУ заверяет, что стресс-тесты показывают высокую усточивость БС. Вы не интересовались, есть ли детальные результаты в публичном доступе? Оснований не доверять выводам у нас нет, но интересно было бы посмотреть, какие именно риски и с каким разбросом параметров моделируются. В прогнозах НБУ отклонения пессимистического сценария от базового не очень материальные. По опыту же экономика бывает более волатильной
Гарна провокація, із-за кута зайшли.
Але не зважаючи на тот факт, що наприклад в країні агресора банківська система стоїть на колінах, постійні дефолти, рівень не працюючих кредитів зашкалює, все тримається на рефінансуванні центрального банка, закредитованість лякає владу і майорить гучний загальний бум обвал.
У нас, в Україні зовсім протилежна ситуація.
Почнемо з того, що лівквідності в банках просто валом, гроші на депозитних рахунках плюс коррахунки наприклад на ранок п'ятниці складали 191 ярд гривень. Літом було під 225 ярдів.
Ніхто не каже про валюту в банках, але Рожкова десь рік назад сказала, що там більше 7-ти ярдів долларів.
Рівень рефінансування залишається на відмітці 123 ярда, НБУ вже толком не рефінансує банки, бо немає потреби, банки самі по вуха в грошах, інша проблема, немає нових якісних кредиторів.
Якість кредитного портфеля постійно покращується, кількість не працюючих кредитів постійно зменьшується. Останні цифри десь біля 30%, але вони хай нікого не лякають, це просто шлейф яників, потрохи списують кретити надані собі і які і не збиралися повертати.
Рівень депозитів населення перестав зростати, з одного боку це погано, бо населення все витрачає, або просто не несе гроші в банки, а з іншого боку добре, бо банки не набирають зайвих пасивів і не мають не обов'язкових витрат, банки чудово справляються з існуючим рівнем кредитів, депозитів, заборгованості, ліквідності.
Наша банківська система стабільно ПРИБУТКОВА!
Чого МВФ дав нещодавно гроші, бо ми все добре виконуємо і є прогрес, ось МВФ і похвалив нас за виконання домашнього завдання на п'ятірку.
Ну, а населення в листопаді трохи піддалось паніці, ну і що? Хтось помітив, що люди купили на 10 ярдів гривень валюти? Ніт!
Ось і все що треба знати про нашу банківську систему, там все консервативно, спокійно, розміренно, прибутково, гроші як кажуть, люблять тишу)))
По курсу, вже не зростаємо, це добре, дуже добре!
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:42
somilitark написав:
Ну, а населення в лт=истопаді трохи піддалось паніці, ну і що? Хтось помітив, що люди купили на 10 ярдів гривень валюти? Ніт!
посмотрим, что в начале года будет, сумно мля.
prodigy написав:
вже не маю депозітів в гривні
вот это верный ход
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:51
somilitark написав:
Рівень рефінансування залишається на відмітці 123 ярда, НБУ вже толком не рефінансує банки, бо немає потреби, банки самі по вуха в грошах, інша проблема, немає нових якісних кредиторів.
та ладно, під їх відсотки я не хочу, а під ті що мав ПАПа мені не дадуть,
отже "плач Ярославни"
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