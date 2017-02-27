Додано: Пон 06 гру, 2021 14:36

zРадио написав: qreaton написав: Итогом, всей этой вечеринки оказалось что баланс пассивов в БС, это текущие счета, текущие короткие депозиты. И это более 60% баланса по самым оптимистическим оценкам. И это гривна. И часто есть доступ к счету онлайн. Банк ведь в кармане, или в смартфоне. Ну вот и про этот навес, кстати никто не подумал. Немного экстрима в курсе, и привет.

Итогом, всей этой вечеринки оказалось что баланс пассивов в БС, это текущие счета, текущие короткие депозиты. И это более 60% баланса по самым оптимистическим оценкам. И это гривна. И часто есть доступ к счету онлайн. Банк ведь в кармане, или в смартфоне. Ну вот и про этот навес, кстати никто не подумал. Немного экстрима в курсе, и привет.



НБУ заверяет, что стресс-тесты показывают высокую усточивость БС. Вы не интересовались, есть ли детальные результаты в публичном доступе? Оснований не доверять выводам у нас нет, но интересно было бы посмотреть, какие именно риски и с каким разбросом параметров моделируются. В прогнозах НБУ отклонения пессимистического сценария от базового не очень материальные. По опыту же экономика бывает более волатильной НБУ заверяет, что стресс-тесты показывают высокую усточивость БС. Вы не интересовались, есть ли детальные результаты в публичном доступе? Оснований не доверять выводам у нас нет, но интересно было бы посмотреть, какие именно риски и с каким разбросом параметров моделируются. В прогнозах НБУ отклонения пессимистического сценария от базового не очень материальные. По опыту же экономика бывает более волатильной

Гарна провокація, із-за кута зайшли.Але не зважаючи на тот факт, що наприклад в країні агресора банківська система стоїть на колінах, постійні дефолти, рівень не працюючих кредитів зашкалює, все тримається на рефінансуванні центрального банка, закредитованість лякає владу і майорить гучний загальний бум обвал.У нас, в Україні зовсім протилежна ситуація.Почнемо з того, що лівквідності в банках просто валом, гроші на депозитних рахунках плюс коррахунки наприклад на ранок п'ятниці складали 191 ярд гривень. Літом було під 225 ярдів.Ніхто не каже про валюту в банках, але Рожкова десь рік назад сказала, що там більше 7-ти ярдів долларів.Рівень рефінансування залишається на відмітці 123 ярда, НБУ вже толком не рефінансує банки, бо немає потреби, банки самі по вуха в грошах, інша проблема, немає нових якісних кредиторів.Якість кредитного портфеля постійно покращується, кількість не працюючих кредитів постійно зменьшується. Останні цифри десь біля 30%, але вони хай нікого не лякають, це просто шлейф яників, потрохи списують кретити надані собі і які і не збиралися повертати.Рівень депозитів населення перестав зростати, з одного боку це погано, бо населення все витрачає, або просто не несе гроші в банки, а з іншого боку добре, бо банки не набирають зайвих пасивів і не мають не обов'язкових витрат, банки чудово справляються з існуючим рівнем кредитів, депозитів, заборгованості, ліквідності.Наша банківська система стабільно ПРИБУТКОВА!Чого МВФ дав нещодавно гроші, бо ми все добре виконуємо і є прогрес, ось МВФ і похвалив нас за виконання домашнього завдання на п'ятірку.Ну, а населення в листопаді трохи піддалось паніці, ну і що? Хтось помітив, що люди купили на 10 ярдів гривень валюти? Ніт!Ось і все що треба знати про нашу банківську систему, там все консервативно, спокійно, розміренно, прибутково, гроші як кажуть, люблять тишу)))По курсу, вже не зростаємо, це добре, дуже добре!