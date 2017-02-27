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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8656865786588659

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.5 5 90
Віддаю перевагу гривні
4%
4
10%
3%
3
20%
7%
6
30%
3%
3
40%
1%
1
50%
4%
4
60%
3%
3
70%
13%
12
більше 80%
60%
54
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:56

  somilitark написав:Гарна провокація, із-за кута зайшли


Провоцируете вы. Неинтересна тема рисков - и бога ради. Не мешайте тем, кому интересна. Проглядеть проблему могут даже все умы мира одновременно, как это случилось в 2005-2008 гг

  somilitark написав:Але не зважаючи на тот факт, що наприклад в країні агресора банківська система стоїть на колінах, постійні дефолти, рівень не працюючих кредитів зашкалює, все тримається на рефінансуванні центрального банка, закредитованість лякає владу і майорить гучний загальний бум обвал


Вам виднее

  somilitark написав:У нас, в Україні зовсім протилежна ситуація.
Почнемо з того, що лівквідності в банках просто валом, гроші на депозитних рахунках плюс коррахунки наприклад на ранок п'ятниці складали 191 ярд гривень. Літом було під 225 ярдів
Ніхто не каже про валюту в банках, але Рожкова десь рік назад сказала, що там більше 7-ти ярдів долларів.
Рівень рефінансування залишається на відмітці 123 ярда, НБУ вже толком не рефінансує банки, бо немає потреби, банки самі по вуха в грошах, інша проблема, немає нових якісних кредиторів


Просто скажите: "я не знаю, что такое стресс-тестирование". Не нужно разбрасываться всеми терминами, которые можете вспомнить

  somilitark написав:Якість кредитного портфеля постійно покращується, кількість не працюючих кредитів постійно зменьшується. Останні цифри десь біля 30%, але вони хай нікого не лякають, це просто шлейф яників, потрохи списують кретити надані собі і які і не збиралися повертати


Списывая безнадежную задолженность с балансов. Важнее динамика NPL по новым кредитам. Вам попадались такие оценки? Мне - нет

  somilitark написав:Наша банківська система стабільно ПРИБУТКОВА!


Знаете шутку из корпоративного мира - компании со штатом больше 1000 человек не нужны клиенты, чтобы все были заняты делом :lol: Вот так же и вы экономику понимаете. Стабильно банковская система не может быть прибыльной без стабильно-прибыльного реального сектора - ее клиентов

  she_ne_investor написав:zРадио
А зміст зараз стрес-тестами перейматись? Якщо таки буде інтервенція Росії, банківська система накриється мідним тазом за кілька днів. І це оптимістичий сценарій, думаю по-факту достатньо буде однієї доби. При цьому "гарантувати вклади" також буде нікому. Я краще в готівковій валюті зиму перечекаю: недоотриманий дохід - ніщо в порівнянні з втратою всього.


Такие стрессы моделировать смысла нет, вы правы. Я говорю об экономических
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:07

  prodigy написав:
  akido написав:Три зайвих ярди - нуль впливу на курс ? Ню-ню .


до конца года, если и начнут выплаты, то частями

к тому же там долги перед частниками (больше 50%),
будут людям выплачивать по 10-30к в месяц... ноль эффекта

До чого тут часники коли борг перед ДТЕК ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:12

  zРадио написав:..
Знаете шутку из корпоративного мира - компании со штатом больше 1000 человек не нужны клиенты, чтобы все были заняты делом :lol: ..

насмешили, это про нас )))
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Стабильно банковская система не может быть прибыльной без стабильно-прибыльного реального сектора - ее клиентов

https://gmk.center/news/metinvest-za-de ... cii-na-79/
Группа «Метинвест» в январе-сентябре 2021 года увеличила капитальные инвестиции на 79% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года – до $822 млн. Об этом говорится в финансовом отчёте, опубликованном на сайте группы.

Выручка «Метинвест» за 9 месяцев увеличилась на 78% по сравнению с девятью месяцами 2020 года – до $13,5 млрд.
«Метинвест» за 9 месяцев уплатил $1,1 млрд налогов. Это в 2,6 раза больше $423 млн, уплаченных за первые три квартала 2020 года. При этом группа увеличила выплату налога на прибыль более чем в 9 раз – до $616 млн.

Думаєте у аграріїв все погано?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:20

  Успіх написав:
  alter написав:
Успіх написав:Ну подивимось, чи ти зловив пік, чи вийде пшик)))

Хоча, по моєму "верхньому" прогнозі - 27, 40(55) до кінця року НЕ перетнемо!
Сегодня уже было 27.43 по укрдилингу, так что ...

Так що ще 27,55 не перетнули ;)
От як перетнемо по курсу НБУ це - тоді я вже точно всі ВІРТУАЛЬНІ медалі прогнозиста з себе познімаю :mrgreen:


Я предпочту выделить по-другому. 27,40(55)
А те прилепленные цифры в скобочках ничего не значат. Надо писать однозначно.
Хотя, справедливости ради, на текущий момент попадание все равно достаточно неплохое.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:30

  Denik написав:
  zРадио написав:Стабильно банковская система не может быть прибыльной без стабильно-прибыльного реального сектора - ее клиентов

https://gmk.center/news/metinvest-za-de ... cii-na-79/
Группа «Метинвест» в январе-сентябре 2021 года увеличила капитальные инвестиции на 79% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года – до $822 млн. Об этом говорится в финансовом отчёте, опубликованном на сайте группы.

Выручка «Метинвест» за 9 месяцев увеличилась на 78% по сравнению с девятью месяцами 2020 года – до $13,5 млрд.
«Метинвест» за 9 месяцев уплатил $1,1 млрд налогов. Это в 2,6 раза больше $423 млн, уплаченных за первые три квартала 2020 года. При этом группа увеличила выплату налога на прибыль более чем в 9 раз – до $616 млн.

Думаєте у аграріїв все погано?


К чему этот пример? Во-первых, прибыли Метинвеста не кормят никого в БС, кроме родственного ПУМБа. Во-вторых, столь высокие прибыли Метинвеста - результат ценовой конъюктуры, УЖЕ оставшейся в прошлом, не продержавшись и года. В недавней истории компании были и периоды убытков, и даже реструктуризация долга. В-третьих, Метинвест - не весь реальный сектор, а лишь небольшая его часть. В-четвертых, ошибка выжившего - бизнес либо прибыльный, либо долго им не занимаются. У банка может быть пять прибыльных корпоративных клиентов и один убыточный, а может - пятьдесят прибыльных и десять убыточных. Две большие разницы по масштабам банковского бизнеса

PS: как лихо заболталась тема стресс-тестов БС :mrgreen: Не в обиду аудитории, но здесь поговорить о сабже можно буквально с несколькими авторами. Было бы хорошо, если бы они откликнулись
zРадио
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  #<1 ... 8656865786588659
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