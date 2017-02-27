Провоцируете вы. Неинтересна тема рисков - и бога ради. Не мешайте тем, кому интересна. Проглядеть проблему могут даже все умы мира одновременно, как это случилось в 2005-2008 гг
somilitark написав:Але не зважаючи на тот факт, що наприклад в країні агресора банківська система стоїть на колінах, постійні дефолти, рівень не працюючих кредитів зашкалює, все тримається на рефінансуванні центрального банка, закредитованість лякає владу і майорить гучний загальний бум обвал
Вам виднее
somilitark написав:У нас, в Україні зовсім протилежна ситуація. Почнемо з того, що лівквідності в банках просто валом, гроші на депозитних рахунках плюс коррахунки наприклад на ранок п'ятниці складали 191 ярд гривень. Літом було під 225 ярдів Ніхто не каже про валюту в банках, але Рожкова десь рік назад сказала, що там більше 7-ти ярдів долларів. Рівень рефінансування залишається на відмітці 123 ярда, НБУ вже толком не рефінансує банки, бо немає потреби, банки самі по вуха в грошах, інша проблема, немає нових якісних кредиторів
Просто скажите: "я не знаю, что такое стресс-тестирование". Не нужно разбрасываться всеми терминами, которые можете вспомнить
somilitark написав:Якість кредитного портфеля постійно покращується, кількість не працюючих кредитів постійно зменьшується. Останні цифри десь біля 30%, але вони хай нікого не лякають, це просто шлейф яників, потрохи списують кретити надані собі і які і не збиралися повертати
Списывая безнадежную задолженность с балансов. Важнее динамика NPL по новым кредитам. Вам попадались такие оценки? Мне - нет
somilitark написав:Наша банківська система стабільно ПРИБУТКОВА!
Знаете шутку из корпоративного мира - компании со штатом больше 1000 человек не нужны клиенты, чтобы все были заняты делом Вот так же и вы экономику понимаете. Стабильно банковская система не может быть прибыльной без стабильно-прибыльного реального сектора - ее клиентов
she_ne_investor написав:zРадио А зміст зараз стрес-тестами перейматись? Якщо таки буде інтервенція Росії, банківська система накриється мідним тазом за кілька днів. І це оптимістичий сценарій, думаю по-факту достатньо буде однієї доби. При цьому "гарантувати вклади" також буде нікому. Я краще в готівковій валюті зиму перечекаю: недоотриманий дохід - ніщо в порівнянні з втратою всього.
Такие стрессы моделировать смысла нет, вы правы. Я говорю об экономических
Группа «Метинвест» в январе-сентябре 2021 года увеличила капитальные инвестиции на 79% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года – до $822 млн. Об этом говорится в финансовом отчёте, опубликованном на сайте группы.
Выручка «Метинвест» за 9 месяцев увеличилась на 78% по сравнению с девятью месяцами 2020 года – до $13,5 млрд. «Метинвест» за 9 месяцев уплатил $1,1 млрд налогов. Это в 2,6 раза больше $423 млн, уплаченных за первые три квартала 2020 года. При этом группа увеличила выплату налога на прибыль более чем в 9 раз – до $616 млн.
Успіх написав:Ну подивимось, чи ти зловив пік, чи вийде пшик)))
Хоча, по моєму "верхньому" прогнозі - 27, 40(55) до кінця року НЕ перетнемо!
Сегодня уже было 27.43 по укрдилингу, так что ...
Так що ще 27,55 не перетнули От як перетнемо по курсу НБУ це - тоді я вже точно всі ВІРТУАЛЬНІ медалі прогнозиста з себе познімаю
Я предпочту выделить по-другому. 27,40(55) А те прилепленные цифры в скобочках ничего не значат. Надо писать однозначно. Хотя, справедливости ради, на текущий момент попадание все равно достаточно неплохое.
Группа «Метинвест» в январе-сентябре 2021 года увеличила капитальные инвестиции на 79% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года – до $822 млн. Об этом говорится в финансовом отчёте, опубликованном на сайте группы.
Выручка «Метинвест» за 9 месяцев увеличилась на 78% по сравнению с девятью месяцами 2020 года – до $13,5 млрд. «Метинвест» за 9 месяцев уплатил $1,1 млрд налогов. Это в 2,6 раза больше $423 млн, уплаченных за первые три квартала 2020 года. При этом группа увеличила выплату налога на прибыль более чем в 9 раз – до $616 млн.
Думаєте у аграріїв все погано?
К чему этот пример? Во-первых, прибыли Метинвеста не кормят никого в БС, кроме родственного ПУМБа. Во-вторых, столь высокие прибыли Метинвеста - результат ценовой конъюктуры, УЖЕ оставшейся в прошлом, не продержавшись и года. В недавней истории компании были и периоды убытков, и даже реструктуризация долга. В-третьих, Метинвест - не весь реальный сектор, а лишь небольшая его часть. В-четвертых, ошибка выжившего - бизнес либо прибыльный, либо долго им не занимаются. У банка может быть пять прибыльных корпоративных клиентов и один убыточный, а может - пятьдесят прибыльных и десять убыточных. Две большие разницы по масштабам банковского бизнеса
PS: как лихо заболталась тема стресс-тестов БС Не в обиду аудитории, но здесь поговорить о сабже можно буквально с несколькими авторами. Было бы хорошо, если бы они откликнулись